Bạn đã lên lịch trao tình yêu cho chính mình chưa?

Hãy biến tình yêu bản thân trở thành một nghi thức, một điều gì đó bạn có thể mong chờ, đồng thời có thể quay trở lại ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Bạn hoàn toàn có thể tự trao cho mình thứ tình yêu mà bạn mong muốn nhận được từ người khác. Nếu ngôn ngữ yêu thương của bạn là lời khẳng định, hãy chủ động nói những lời tử tế với bản thân và lặp lại những câu khẳng định tích cực như “Mình tốt bụng, mình đáng yêu, mình rộng lượng, mình thông minh, mình sáng tạo”.

Nếu ngôn ngữ yêu thương của bạn là hành động phục vụ, hãy tự dọn giường vào mỗi sáng như một món quà cho bạn vào buổi tối, người sẽ rất cảm kích khi được trở về nhà với một không gian gọn gàng và ấm cúng. Nếu đấy là việc được nhận quà, hãy mua cho mình những món đồ đẹp đẽ mà bạn đang mong chờ một người nào đó sẽ tặng cho mình.

Với thời gian chất lượng, hãy tự dành ra một buổi tối mỗi tuần để được ở một mình, tận hưởng sự bầu bạn của bản thân và làm chính xác những gì bạn muốn làm. Và tiếp xúc cơ thể có lẽ chính là ngôn ngữ yêu thương khó lòng thực hiện nhất khi chỉ có một mình. Đây là lúc sức mạnh của việc tự ôm lấy bản thân phát huy được tác dụng, mà theo nghĩa đen là tự trao cho mình một cái ôm. Hành động này gọi là “tiếp xúc tự xoa dịu”.

Trao tình yêu cho chính mình là một nghi thức. Ảnh: Another Bright Idea.

Nghiên cứu được thực hiện trong thời kỳ đại dịch Covid-19, khi sự tiếp xúc trực tiếp giữa người với người bị hạn chế, đã chứng minh rằng hành động tự ôm mình thật chặt, đặt tay lên tim hoặc thực hiện các cử chỉ nhẹ nhàng khác sẽ giúp làm giảm mức độ căng thẳng và có tác dụng xoa dịu tương tự như một cái ôm từ người khác. Chẳng có lý do gì khiến bạn không thể trao cho mình cùng loại tiếp xúc cơ thể mà bạn thường nhận được từ người khác cả.

Một cách thực hành tuyệt vời khác là lên lịch hẹn hò với chính mình và biến nó trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật. Hãy biến tình yêu bản thân trở thành một nghi thức, một điều gì đó bạn có thể mong chờ, đồng thời có thể quay trở lại ở bất kỳ lứa tuổi nào, một đại dương sâu thẳm của tình yêu bản thân để bạn được thỏa sức vẫy vùng. Cũng chẳng nhất thiết phải là những buổi hẹn hò với bản thân, mà mỗi tuần, bạn có thể tự nấu cho mình một món mới, món ăn mà bạn đã nêm nếm bằng tất cả tình yêu, hay tự dẫn mình đi xem phim, ngắm bình minh. Tất cả những điều này đều mang sắc màu của lãng mạn, nhưng đó lại là kiểu lãng mạn mà bạn chẳng cần người khác phải trao cho.

Một lời nhắc cuối cùng. Bạn không cần phải hoàn toàn yêu bản thân và biết mình là ai trước khi bạn mở lòng đón nhận tình yêu. Có một câu nói nổi tiếng rằng: “Nếu bạn không biết yêu bản thân, thì làm sao người khác có thể yêu được bạn?”. Tôi hiểu thông điệp này và ở nhiều phương diện, tôi rất ủng hộ quan điểm ấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể đạt đến trạng thái hiểu hết về chính mình hay hoàn toàn thoát khỏi những bất an, những hoài nghi bản thân hoặc nhu cầu không ngừng phải hoàn thiện.

Đó là một quá trình xuyên suốt cả cuộc đời. Mặc dù chúng ta đang chú trọng rất nhiều vào việc yêu bản thân mình trước như một cách đảm bảo bạn biết mình muốn gì, cũng như đã dành sẵn không gian đón một ai khác bước vào cuộc đời mình, nhưng khi bạn cảm thấy sẵn sàng, tình yêu từ một mối quan hệ cũng sẽ mang tới cho bạn rất nhiều sự chữa lành.

Đó chính là sự thấu hiểu rằng chẳng ai trên đời là hoàn hảo, rằng mỗi người trong chúng ta đều mang vào mối quan hệ một quá khứ phức tạp, những thói quen, thậm chí là những sang chấn - và dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ chấp nhận nhau. Một khi đã phải lòng cuộc sống độc thân của chính mình, việc đón nhận thêm một ai khác sẽ chỉ càng khiến cuộc sống của bạn thêm trọn vẹn, nếu đó là điều bạn đang hằng theo đuổi.

Tình yêu không phải phần thú vị nhất trong câu chuyện đời bạn. Bạn được sinh ra để trải nghiệm nhiều điều lớn lao hơn thế nhiều.

Trong một thế giới luôn đề cao việc có đôi có cặp và đặt ra vô vàn kỳ vọng phi thực tế vào tình yêu, việc lựa chọn hẹn hò với chính mình và đặt bản thân lên hàng đầu là một hành động của lòng trắc ẩn sâu sắc với bản thân, thậm chí là nổi loạn.

Mối quan hệ bạn có với chính mình là khoản đầu tư giá trị nhất. Hãy trân quý và nuôi dưỡng nó. Tình yêu đôi lứa nên là quả anh đào trên một chiếc bánh cuộc đời đã trọn vẹn.