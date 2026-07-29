Trải nghiệm giải trí không giới hạn cùng LG StanbyME 2 Max

LG StanbyME 2 Max kết hợp màn hình 4K, thiết kế di động, AI tối ưu hình ảnh - âm thanh và kho nội dung thông minh cho không gian sống hiện đại.

Không còn bị giới hạn bởi vị trí cố định, nhu cầu giải trí và làm việc tại gia đang hướng đến sự linh hoạt tối đa. Với LG StanbyME 2 Max vừa có mặt tại Việt Nam, người dùng có thêm lựa chọn màn hình di động 4K trọn vẹn cho từng khoảnh khắc.

Giải trí chất lượng 4K theo chân người dùng đến khắp nơi

LG StanbyME 2 Max thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm không khoảng cách của người dùng hiện đại, với khả năng linh hoạt. Thiết bị không chỉ là trung tâm giải trí cá nhân đa năng, mà còn trở thành nội thất duy mỹ cho ngôi nhà.

LG StanbyME 2 Max mang trải nghiệm giải trí đến mọi không gian sống.

Điểm đáng giá trên StanbyME 2 Max là không gian hiển thị được mở rộng lên 32 inch cùng độ phân giải 4K UHD sắc nét. Mật độ điểm ảnh cao kết hợp trọn bộ công nghệ hình ảnh - âm thanh chuẩn điện ảnh Dolby Vision & Dolby Atmos biến mọi bộ phim bom tấn, giải đấu thể thao kịch tính hay video âm nhạc trở nên sống động với âm thanh đa chiều bao phủ không gian.

Thiết kế linh hoạt cho phép LG StanbyME 2 Max đồng hành cùng người dùng ở mọi góc nhà.

Sự tiện lợi của StanbyME 2 Max còn nằm ở chân đế tích hợp bánh xe di chuyển. Người dùng dễ dàng đẩy thiết bị từ phòng khách vào bếp, rồi luân chuyển sang phòng ngủ. Màn hình hỗ trợ xoay mượt mà giữa chế độ ngang và dọc, tối ưu trọn vẹn cho từng định dạng nội dung từ phim ảnh đến video ngắn hay duyệt web.

Không chỉ đồng hành trong không gian sống gia đình, hoạt động dã ngoại hay tiệc ngoài trời cũng trở nên trọn vẹn nhờ thiết kế gọn gàng cùng thời lượng pin lên đến 4,5 giờ xem liên tục. Thiết bị hỗ trợ sạc linh hoạt qua dock chân đế hoặc cổng USB-C tiện lợi.

Màn hình có thể tháo rời khỏi chân đế để treo tường, đặt bàn hoặc kết hợp dây đeo thời trang tùy biến. Ngôn ngữ thiết kế tối giản, tinh tế giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp mọi không gian nội thất.

Kết nối đa năng và mảnh ghép nghệ thuật cho không gian sống

Hoạt động trên nền tảng webOS thông minh, StanbyME 2 Max mở ra kho nội dung giải trí cá nhân hóa với các ứng dụng OTT hàng đầu, dịch vụ xem truyền hình miễn phí LG Channels cùng khả năng kết nối không dây mượt mà qua AirPlay, Google Cast và Apple HomeKit.

Đặc biệt, đây là lần đầu nền tảng nghệ thuật độc quyền LG Gallery+ xuất hiện trên dòng StanbyME. Với hơn 5.000 tác phẩm danh tiếng, chiếc màn hình khi ở chế độ nghỉ lập tức biến thành bức tranh nghệ thuật đắt giá, nâng tầm thẩm mỹ cho ngôi nhà. Bên cạnh đó, ứng dụng tương tác như Let's Draw hay StanbyME Kids cũng biến mỗi khoảnh khắc bên nhau của gia đình thành trải nghiệm vừa học vừa chơi đầy hào hứng cho bé.

Let's Draw và StanbyME Kids biến mỗi khoảnh khắc bên nhau thành trải nghiệm vừa học vừa chơi.

Không dừng lại ở nhu cầu giải trí, StanbyME 2 Max còn là trạm làm việc hiệu quả. Thiết bị dễ dàng kết nối làm màn hình phụ qua cổng USB-C, hỗ trợ họp trực tuyến sắc nét cùng Smart Cam, đáp ứng trọn vẹn từ công việc, học tập, chơi game cho đến bài tập thể thao tại nhà.

Bứt phá hiệu năng nghe nhìn nhờ trí tuệ nhân tạo LG AI

Đằng sau khả năng giải trí linh hoạt của LG StanbyME 2 Max là vi xử lý Alpha 8 AI Gen 3, đóng vai trò tối ưu chất lượng hình ảnh và âm thanh theo từng nội dung hiển thị. Với AI Picture Pro, thiết bị có thể nhận diện chủ thể cùng yếu tố quan trọng trong khung hình để tăng cường độ sâu, độ chi tiết và tính chân thực.

Trong khi đó, AI Super Upscaling hỗ trợ xử lý kết cấu, đường nét và nâng cấp nội dung có độ phân giải thấp lên gần chuẩn 4K. Về âm thanh, AI Sound Pro phân tích nội dung đang phát để giả lập hiệu ứng âm thanh vòm kỹ thuật số 11.1.2 kênh thông qua hệ thống loa tích hợp. Nhờ đó, thiết bị mang lại trải nghiệm nghe nhìn sống động hơn trong nhiều bối cảnh sử dụng.

Bộ xử lý α8 AI Processor Gen 3 tự động tối ưu hình ảnh và âm thanh theo từng nội dung.

LG StanbyME 2 Max là lời khẳng định cho phong cách sống tự do hòa hợp cùng công nghệ hiện đại. Đây là mảnh ghép đáng sở hữu dành cho người tiêu dùng thông thái đang tìm kiếm sự cân bằng giữa tính tiện nghi, hiệu suất công việc và nghệ thuật sống duy mỹ.