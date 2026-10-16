Trải nghiệm Geely EX5 sau vạn km: Xe Trung Quốc có thực sự bất tiện?

Định kiến về hạ tầng và tính bất tiện từng khiến nhiều người dùng Việt e ngại xe năng lượng mới Trung Quốc. Song, thực tế sử dụng Geely EX5 EV và EX5 EM-i phản ánh góc nhìn khác.

Anh Đặng Văn Diện (Hà Nội) và Đỗ Mạnh Cường (Thanh Hóa) đều đánh giá cao Geely EX5 EV và EX5 EM-i sau thời gian sử dụng.

Giải pháp sạc đa tầng linh hoạt

Điểm nhấn giúp trải nghiệm sử dụng các dòng xe năng lượng mới của Geely như Geely EX5 hay Geely EX5 EM-i trở nên tiện lợi chính là giải pháp sạc đa tầng linh hoạt, kết hợp hoàn hảo giữa nhà riêng và hạ tầng công cộng.

Ở góc độ sử dụng hàng ngày với người dùng có chỗ đỗ xe tại nhà, với chính sách tặng kèm bộ sạc cầm tay linh hoạt cùng sạc treo tường công suất 7 kW, người dùng chỉ cần cắm sạc qua đêm là có thể sẵn sàng cho hành trình dài hàng trăm km vào sáng hôm sau với chi phí điện sinh hoạt tối ưu.

Sau 9 tháng vận hành hơn 14.000 km, anh Đặng Văn Diện ghi nhận trải nghiệm an tâm và ổn định cùng chiếc Geely EX5 EV. Trong điều kiện di chuyển nội đô, xe EX5 EV của anh Diện có tần suất sạc chỉ khoảng 10 ngày một lần. Trên hành trình 300 km đèo dốc từ Hà Nội lên Hà Giang, xe vẫn còn lại 32% pin khi đến đích. Hệ thống phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng, hãm tốc hiệu quả và nâng cao độ an toàn khi xuống dốc.

Anh Đặng Văn Diện có trải nghiệm an tâm và ổn định cùng chiếc Geely EX5 EV.

Đối với các chuyến đi xa hoặc khi không thể sạc tại nhà, người dùng Geely EX5 có thể sử dụng nền tảng VETC Trạm sạc. Nhờ công nghệ eRoaming (OCPI 2.2.1 và Open API), VETC liên thông hơn 350 trụ sạc từ các đơn vị như Esky, Eboost, Ford Việt Nam, SmartCharge, Rabbit EVC và EV Charge, chiếm khoảng 50% mạng lưới sạc đa thương hiệu toàn quốc. Thông qua ứng dụng, người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm gần nhất, kiểm tra trạng thái theo thời gian thực, dẫn đường, kích hoạt phiên sạc và thanh toán tự động.

Đặc biệt, thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tasco Auto và đối tác Esky, chủ xe Geely còn nhận đặc quyền chiết khấu tới 35% chi phí sạc tiêu chuẩn, đưa giá sạc thực tế xuống mức 4.550 đồng/kWh, giúp hành trình trở nên thuận tiện và tiết kiệm.

Tầm vận hành đường dài ấn tượng

Nếu phiên bản thuần điện Geely EX5 mang lại sự êm ái và phấn khích thì phiên bản Geely EX5 EM-i lại là "vũ khí" xóa tan định kiến về tầm vận hành đường dài.

Quãng đường di chuyển kỷ lục của Geely EX5 EM-i thuyết phục được anh Đỗ Mạnh Cường và gia đình.

Anh Đỗ Mạnh Cường, chủ xe Geely EX5 EM-i (Thanh Hóa), có công ty tại Quy Nhơn, thuộc Bình Định (cũ), cho biết động lực khiến anh quyết định chốt xe chính là kỷ lục Việt Nam của mẫu xe này với tổng quãng đường di chuyển đạt hơn 1.800 km chỉ sau một lần nạp đầy xăng và điện.

Khi đi lại hàng ngày trong thành phố ở phạm vi quanh mốc 100 km, anh Cường chỉ cần sạc điện ở nhà và vận hành hoàn toàn bằng chế độ thuần điện mà không phải tốn giọt xăng nào. Khi đi xa hoặc leo đèo, hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0 tự động kết hợp động cơ xăng 1.5 L và mô-tơ điện, mang lại mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 3,02 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Anh Cường đánh giá hệ thống ADAS với tính năng ICC (giữ khoảng cách, duy trì và chuyển làn) giúp việc lái EX5 EM-i trên cao tốc trở nên nhàn và an toàn hơn.

Khác với các “tân binh” phải loay hoay xây dựng hạ tầng từ đầu, Geely Việt Nam thừa hưởng hệ sinh thái dịch vụ của nhà phân phối Tasco với mạng lưới hơn 80 xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc. Năng lực logistics và chuỗi cung ứng của Tasco Auto giúp chuẩn hóa kho bãi, đảm bảo cung ứng nhanh chóng phụ tùng chính hãng khi cần thiết.

Kết hợp chính sách bảo hành dài hạn (6 năm hoặc 150.000 km cho xe, 8 năm cho pin) cùng dịch vụ cứu hộ VETC 24/7 từ Tasco Auto giúp hỗ trợ người dùng Geely EX5 an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe.

Gia đình anh Nguyễn Mạnh Cường bên cạnh xe Geely EX5 EV.

Sau hơn 1 năm sử dụng Geely EX5 EV, anh Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội) cho biết việc bảo dưỡng xe khá thuận tiện nhờ hệ thống xưởng phủ rộng. Hóa đơn bảo dưỡng định kỳ ở mốc 10.000 km đầu tiên của xe anh Cường chưa tới 1 triệu đồng, trong khi với xe xăng sẽ khoảng 2-3 triệu đồng.

Trong khi đó, anh Đặng Văn Diện cũng bất ngờ với chi phí bảo dưỡng mốc 10.000 km cho chiếc Geely EX5 chỉ 400.000 đồng cho hạng mục thay lọc gió điều hòa.

Sau thời gian dài sử dụng, nhiều chủ xe đồng quan điểm nếu gia đình có chỗ đậu xe và chủ động sạc tại nhà, chi phí vận hành hàng ngày của Geely EX5 khá hợp lý so với việc sử dụng xe máy tay ga chạy xăng.

Vượt qua định kiến, những nhận định từ chủ xe thực tế như anh Diện, anh Cường cùng cộng đồng người dùng Geely EX5 chứng minh quan điểm "mua xe Trung Quốc không tiện lợi" có phần còn chưa chính xác.

Với giải pháp sạc tại nhà đơn giản, sự phát triển của hạ tầng VETC Trạm sạc, hệ thống hậu mãi toàn diện, chi phí năng lượng và bảo dưỡng tiết kiệm, Geely EX5 EV và Geely EX5 EM-i là một trong những giải pháp tối ưu phục vụ bài toán di chuyển tại Việt Nam.