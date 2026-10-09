Geely EX2 đạt giải 'Xe cho phái nữ của năm' tại Car Choice Awards 2026

Mới đây, Geely EX2 đã được vinh danh tại Car Choice Awards 2026, ghi nhận sự phù hợp với phái đẹp từ thiết kế đến trải nghiệm sử dụng.

Dẫn đầu về số phiếu bình chọn và nhận đánh giá cao từ hội đồng thẩm định, Geely EX2 được vinh danh “Xe cho phái nữ của năm” nhờ thiết kế thời trang, kích thước phù hợp đường phố, khả năng vận hành linh hoạt cùng loạt trang bị đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Xe dành cho phụ nữ hiện đại

Nói về xe dành cho phụ nữ, nhiều người quan niệm thân xe phải nhỏ, thiết kế mềm mại và dễ xoay xở trong phố. Khi ngày càng nhiều phụ nữ chủ động cầm lái, sử dụng ôtô cho công việc, gia đình và hành trình cá nhân, tiêu chí ấy đã thay đổi.

Geely EX2 được vinh danh tại Car Choice Awards 2026.

Một chiếc xe phù hợp cần giải quyết nhiều việc cùng lúc, dễ điều khiển trong đô thị, dễ đỗ và quan sát, đủ tiện nghi cho chuyến đi hàng ngày nhưng vẫn có thiết kế tạo cảm xúc. Quan trọng nhất, chiếc xe phải mang lại cảm giác an tâm sau vô lăng.

Đáp ứng loạt tiêu chí trên, Geely EX2 đã được vinh danh tại hạng mục “Xe cho phái nữ của năm”. Kết quả dựa trên 30% bình chọn từ cộng đồng và 70% đánh giá của hội đồng thẩm định chuyên môn, với tiêu chí như thiết kế, tính tiện dụng, khả năng xoay xở trong phố và cảm giác an tâm khi cầm lái.

Ở Geely EX2, các yếu tố này được giải quyết trên một sản phẩm. Mẫu xe có dáng hatchback hiện đại, đường nét bo tròn, cụm đèn trước tạo hình chiếc lá kết hợp dải LED định vị hình chữ C. Cách xử lý này giúp xe có diện mạo trẻ trung, thời trang mà không phụ thuộc vào chi tiết trang trí cầu kỳ.

Geely EX2 là mẫu xe dành cho phái nữ, phù hợp từ thiết kế tới tiện nghi và cảm giác lái.

Thiết kế của Geely EX2 được đặt trên thân xe có kích thước 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và bán kính quay đầu tối thiểu 4,95 m. Thân xe đủ gọn để xoay trở trên đường phố đông đúc, trong khi chiều dài cơ sở tương đối lớn giúp duy trì không gian sử dụng bên trong.

Geely EX2 không phải chiếc xe “dành cho phụ nữ” bằng việc thu nhỏ mọi thứ. Mẫu xe được phát triển để giải quyết đúng bài toán di chuyển đô thị, trong đó ngoại hình là một phần của trải nghiệm, còn tính dễ sử dụng mới là giá trị cốt lõi.

Vận hành mạnh mẽ, trang bị đa dạng

Geely EX2 có công suất 115 PS, mô-men xoắn 150 Nm, dẫn động cầu sau và 3 chế độ lái Eco, Normal, Sport. Với mẫu xe đô thị, cấu hình này hướng đến cảm giác lái nhẹ nhàng, dễ kiểm soát và đủ linh hoạt cho tình huống quen thuộc như đi làm, đưa đón người thân hay xoay trở trong phố.

Geely EX2 giải quyết bài toán di chuyển đô thị.

Với dung lượng 39,4 kWh và quãng đường tối đa 395 km theo chuẩn NEDC, xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Nếu mỗi ngày đi khoảng 30-40 km cho hành trình đi làm, đưa đón hoặc di chuyển cá nhân, người dùng có thể sử dụng xe trong 7-9 ngày trước khi cần sạc lại.

Việc bổ sung năng lượng cũng khá linh hoạt khi ngoài sạc tại nhà, chủ xe có thể tìm kiếm trạm sạc và thanh toán trực tiếp qua VETC. Trong đó, trụ sạc E-Sky đang áp dụng ưu đãi 35%, tương đương mức 4.550 đồng/kWh dành cho khách hàng sở hữu xe Geely thanh toán qua VETC. Khi cần di chuyển xa, khả năng sạc nhanh tiếp tục giúp rút ngắn thời gian chờ, để việc sử dụng xe không bị bó hẹp trong hành trình quen thuộc hàng ngày.

Cách Geely EX2 xử lý không gian chứa đồ cũng dễ hình dung hơn qua nhu cầu thực tế. Khoang hành lý 375 lít có thể chứa khoảng 2-3 vali cabin cùng một số túi xách hoặc balo, phù hợp cho gia đình nhỏ đi chơi cuối tuần. Nếu cần mang theo nhiều đồ hơn, gập hàng ghế sau sẽ mở rộng không gian lên 1.320 lít, đủ để xếp thêm vali lớn, túi thể thao, xe đẩy trẻ em hoặc thùng đồ mua sắm cỡ lớn. Phía trước xe có thêm khoang chứa 70 lít cho đồ ăn có mùi, đồ thể thao... trong khi 34 vị trí để đồ trong cabin giúp chai nước, điện thoại và đồ dùng cá nhân có chỗ riêng tiện lợi.

Khoang hành lý rộng rãi giúp chủ xe thoải mái để đồ dùng cá nhân.

Ở phiên bản Max, Geely bổ sung loạt công nghệ hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cùng camera toàn cảnh 540 độ. Trang bị này hữu ích trong môi trường đô thị, nơi người lái phải liên tục xử lý tình huống phát sinh ở khoảng cách gần. Geely EX2 được bán tại Việt Nam với hai phiên bản Pro và Max, giá lần lượt từ 459 triệu đồng và 499 triệu đồng.

Từ những yếu tố trên, có thể thấy Geely EX2 “đo ni đóng giày” cho nhu cầu của phụ nữ mà danh hiệu “Xe cho phái nữ của năm” tại Car Choice Awards 2026 chính là sự ghi nhận. Tuy nhiên, EX2 không chỉ phù hợp phái nữ. Thiết kế thời thượng, trang bị tiện nghi và mức giá hợp lý là điều bất kỳ người dùng nào cũng tìm kiếm ở một chiếc xe tại Việt Nam.