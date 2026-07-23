Khi mua Geely EX2 là điểm bắt đầu của hành trình trải nghiệm

Sau khi quyết định chốt Geely EX2, anh Phạm Quang Huy (Hà Nội) không chỉ thêm phương tiện di chuyển mà còn có cơ hội tham gia loạt trải nghiệm mới.

Các trải nghiệm anh Phạm Quang Huy có được gồm nhận tạp chí về xe, tham dự hoạt động thể thao, gặp gỡ người chung sở thích và mang về kỷ niệm đặc biệt cho gia đình. Câu chuyện của anh phần nào cho thấy trải nghiệm khách hàng trong ngành ôtô được mở rộng ngoài phạm vi showroom và xưởng dịch vụ.

Chủ nhật “hết ý” của chủ xe Geely EX2

Sau khi tham dự giải pickleball dành cho cộng đồng yêu xe và thể thao, được tổ chức ngày 28/6 tại Hà Nội với sự đồng hành của Tasco Auto, anh Huy chia sẻ: “Là khách hàng của Tasco Auto lãi thật đấy, được ăn, được nói, được gói mang về”.

Anh Huy chia sẻ trên trang cá nhân về trải nghiệm là khách hàng của Geely và Tasco Auto. Ảnh: NVCC.

Anh Huy cho biết có một cuối tuần trọn vẹn khi dành thời gian cho môn thể thao yêu thích, trực tiếp theo dõi vận động viên chuyên nghiệp thi đấu và cùng đồng đội giành giải nhì chung cuộc. Chiếc cúp sau đó được anh mang về tặng con gái, trong khi gia đình cũng nhận thêm một số phần quà từ chương trình.

“Tôi thấy khâu tổ chức ổn. Buổi chiều được gặp vận động viên như Lý Hoàng Nam, Đạt hay Triệu, tôi vui vì lần đầu tiên được trực tiếp xem vận động viên chuyên nghiệp thi đấu. Sự kiện giúp người tham dự có cơ hội kết nối với nhau và cũng giúp tôi gặp được thần tượng”, anh Huy chia sẻ thêm.

Giải đấu là một trong những hoạt động cộng đồng anh được mời tham dự sau khi trở thành khách hàng Geely. Tuy nhiên, đây chỉ là lát cắt trong trải nghiệm sở hữu xe của anh, bên cạnh quyền lợi liên quan trực tiếp hơn đến quá trình sử dụng phương tiện.

Từ lựa chọn đến trải nghiệm xe

Anh Huy mới nhận Geely EX2, mẫu xe điện đô thị được Geely Việt Nam giới thiệu vào cuối tháng 3. Trước khi quyết định mua, điều thu hút anh đầu tiên vẫn là bản thân sản phẩm. “Ngay từ khi tiếp cận Geely EX2, tôi đã thích vì xe mang lại cảm giác trẻ trung, năng động”, anh nói.

Sau khi chốt cọc, tuy phải chờ đợi khá lâu nhưng trong khoảng thời gian đó, đại lý luôn duy trì liên lạc, cập nhật tiến độ và gửi tặng anh tạp chí AutoDay hàng tháng.

Gia đình anh Huy nhận xe Geely EX2 tại Geely Long Biên (Hà Nội). Ảnh: NVCC.

Sau khi nhận xe, anh còn được tặng gói cứu hộ nâng cao 24/7 và gói bảo dưỡng miễn phí. Gói cứu hộ có thể được sử dụng khi xe gặp sự cố, hết điện hoặc không thể tiếp tục di chuyển; còn quyền lợi bảo dưỡng sẽ gắn với kỳ kiểm tra định kỳ trong quá trình sử dụng xe.

Đây là quyền lợi nằm trong chương trình 26 đặc quyền “Trọn an tâm - trọn gắn kết” dành cho khách hàng Geely do Tasco Auto phân phối. Một số quyền lợi xuất hiện từ giai đoạn chờ xe, một số được kích hoạt khi bàn giao, trong khi nội dung khác được triển khai theo từng mốc sử dụng sau này.

Một phần đáng chú ý khác của chương trình là quy trình 6 cuộc gọi Happy Call. Đây không phải 6 cuộc gọi được thực hiện ngay trong thời gian ngắn sau khi khách hàng đặt cọc hoặc nhận xe, mà là quá trình chăm sóc kéo dài qua nhiều mốc khác nhau.

Với chủ xe mới như anh Huy, quy trình này mới chỉ bắt đầu. Phần lớn giá trị của nó sẽ được kiểm chứng trong thời gian tới, khi xe bước vào kỳ bảo dưỡng hoặc khi người sử dụng phát sinh nhu cầu cần hỗ trợ.

Đây cũng là bản chất của nhóm quyền lợi “Trọn an tâm”, không chỉ cung cấp quà tặng tại thời điểm mua xe và sẽ đồng hành khách hàng trong quá trình sở hữu. Ngoài bảo hiểm, cứu hộ và Happy Call, chương trình còn có quyền lợi liên quan đến dịch vụ của VETC, sửa chữa phương án di chuyển thay thế và ưu đãi dành cho xe năng lượng mới, tùy theo điều kiện áp dụng tại từng thời điểm.

Hoạt động cộng đồng trở thành một phần của loyalty

Với anh Huy, lời mời tham gia giải pickleball phù hợp sở thích cá nhân. Sự kiện không chỉ đưa chủ xe đến cùng một địa điểm, mà tạo ra lý do tự nhiên để họ trò chuyện và kết nối thông qua thể thao.

Anh Huy và cộng sự giành giải á quân tại sự kiện Xe talk pickleball.

“Hôm nay, khi được các bạn mời đến tham dự sự kiện, tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần mong muốn kết nối giữa khách hàng và cộng đồng”, anh nhận xét. Điều này khiến hoạt động loyalty bước gần hơn vào đời sống của khách hàng, mang lại giá trị về tinh thần thay vì chỉ là sự kiện tri ân mang tính hình thức.

Anh Huy sở hữu Geely EX2 trong thời gian chưa dài. Vì vậy, giải thể thao, quà hay quyền lợi ban đầu chưa thể đại diện cho toàn bộ chất lượng hậu mãi trong nhiều năm sử dụng xe. Dù vậy, trải nghiệm ban đầu của anh cho thấy chương trình loyalty đã được chuyển thành một số điểm chạm chân thực.

Với anh Huy, chiếc cúp pickleball là kỷ niệm dễ nhìn thấy. Nhưng phía sau chiếc cúp là hành trình dài hơn, bắt đầu từ ngày lựa chọn Geely EX2 và tiếp tục qua từng giai đoạn sử dụng xe. Đó cũng là lúc đặc quyền khách hàng cần chứng minh giá trị không chỉ bằng danh sách quyền lợi, mà bằng cách chúng được thực hiện trong tình huống cụ thể.