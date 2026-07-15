‘Giải mã’ công nghệ an toàn trên Geely Coolray 2026

Trong phân khúc B-SUV, Geely Coolray 2026 gây chú ý với diện mạo thể thao cá tính, đồng thời khẳng định vị thế trên thị trường nhờ công nghệ an toàn đã được kiểm chứng.

Sự khác biệt của Geely Coolray 2026 đến từ nền tảng khung gầm thép cường độ cao BMA. Cụ thể, Geely trang bị cho Coolray 2026 kết cấu kiên cố với cấu trúc khung xe dạng lồng sử dụng đến 66% thép cường độ cao, với 15,2% trong số đó là loại thép dập nóng có độ bền kéo đến 1.500 MPa, được bố trí tại vị trí trọng yếu chịu lực khi va chạm. Cấu trúc kiên cố này giúp người dùng khi di chuyển trên cung đường cao tốc hoặc vào khúc cua gấp cảm nhận được sự ổn định khác biệt.

Độ bền của nền tảng khung gầm BMA từng được “thử lửa” trên phiên bản tiền nhiệm của Coolray 2026 thông qua chiến dịch “Hành trình an tâm”.

Độ bền của khung gầm BMA vượt qua bài kiểm tra “tra tấn máy móc” khi vận hành liên tục 75.000 km chỉ trong vòng 8 tháng, thực hiện 4 lần xuyên Việt với cường độ di chuyển trung bình đến 600 km mỗi ngày, qua đủ mọi loại địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết biến động.

Kết quả sau hành trình thử nghiệm tương đương hơn 6 năm sử dụng, động cơ và khung gầm BMA vẫn bền bỉ, vận hành mượt mà, chứng minh giá trị vững bền và xóa tan định kiến trước đó.

Geely Coolray 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 với 16 tính năng an toàn chủ động.

So với đối thủ cùng phân khúc, Geely Coolray 2026 vượt trội nhờ gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với 16 tính năng an toàn chủ động hiện đại, phối hợp đồng bộ cùng nền tảng điện và điện tử thế hệ mới.

Dù chen chúc giữa phố đông hay chạy đều ga trên cao tốc, người lái luôn có “trợ lý” thông minh lo mọi việc. Hệ thống thông minh trên xe sẽ tự động nhắc nhở người dùng khi đi lệch làn, chủ động “phanh hộ” khi gặp tình huống khẩn cấp và chủ động khoảng cách an toàn với xe phía trước. Thêm vào đó, những nỗi lo quen thuộc như đề-pa ngang dốc, góc khuất điểm mù hay sơ ý bỏ sót biển báo giao thông đều được giải quyết gọn gàng, giúp việc ôm vô lăng trở nên nhẹ nhàng, thư thái và an tâm hơn.

Hệ thống camera toàn cảnh 540 độ tích hợp giả lập soi gầm giúp mở rộng tầm quan sát và hỗ trợ lái xe an toàn hơn.

Sự xuất hiện của camera toàn cảnh 540 độ với khả năng giả lập soi gầm sắc nét là điểm cộng lớn, giúp người lái Geely Coolray 2026 dễ dàng bao quát mọi góc nhìn ẩn, hạn chế điểm mù và tự tin di chuyển qua cung đường chật hẹp hoặc vượt chướng ngại vật trong cung đường đô thị.

Song hành hệ thống an toàn chủ động tiên tiến, Geely Coolray 2026 còn tối ưu hóa “hàng rào” bảo vệ bị động cho mọi người bên trong khoang cabin xe, thông qua trang bị hệ thống 6 túi khí cao cấp trên bản Flagship.

Tại thị trường Việt, Geely Coolray 2026 được nhà phân phối Tasco Auto đưa ra mức giá bán cạnh tranh cho 3 phiên bản. Trong đó, phiên bản Coolray Executive có giá bán 499 triệu đồng, phiên bản Coolray Premium là 549 triệu đồng và phiên bản cao cấp Coolray Flagship là 599 triệu đồng.

Đi kèm mức giá, yếu tố then chốt mang đến sự an tâm cho người dùng khi lựa chọn Coolray 2026 là sự uy tín của nhà phân phối Tasco Auto với mạng lưới phân phối rộng khắp gồm 56 showroom toàn quốc và 76 xưởng dịch vụ Carpla Service quy chuẩn toàn cầu. Thông qua hệ sinh thái giải pháp di chuyển toàn diện, khách hàng dùng xe Geely luôn được đảm bảo nguồn phụ tùng sẵn có cùng quy trình bảo dưỡng định kỳ nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Sự thực dụng của Coolray 2026 còn được nâng tầm với chương trình đặc quyền "Trọn an tâm, trọn gắn kết" của Tasco Auto.

Chương trình đặc quyền “Trọn an tâm, trọn gắn kết” được xây dựng nhằm giải tỏa tâm lý e ngại của người dùng Việt khi tiếp cận thương hiệu xe mới. Thay vì phải tự mình xoay sở khi gặp vấn đề về bảo dưỡng hay hậu mãi, khách hàng của Coolray 2026 sẽ được tận hưởng quy trình chăm sóc chuyên nghiệp với cuộc gọi “happy call” xuyên suốt vòng đời sử dụng xe.

Với sự kết hợp giữa mức giá hấp dẫn, chất lượng kỹ thuật cơ khí hàng đầu với nền tảng khung gầm BMA, công nghệ an toàn ADAS, hệ thống bảo vệ 6 túi khí cao cấp cùng chính sách hậu mãi chăm sóc toàn diện chuẩn toàn cầu, Geely Coolray 2026 là một trong những lựa chọn ấn tượng thuộc phân khúc SUV cỡ B tại thị trường Việt Nam.