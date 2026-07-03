Geely lập kỷ lục Guinness 2,22 lít/100 km sau thử nghiệm ở Bắc Cực

Geely Auto xác lập kỷ lục Guinness World Records với mức tiêu hao chỉ 2,22 lít/100 km, thấp nhất từng ghi nhận trên mẫu xe hybrid sản xuất đại trà.

Kết quả được ghi nhận trong bài thử nghiệm trên cao tốc vòng đảo Hải Nam, công bố tại Auto China 2026 nhân dịp ra mắt thế hệ thứ 5 Emgrand i-HEV.

Thành tựu công nghệ toàn cầu của Geely

Mức tiêu hao của Geely Auto thấp hơn 12% so với kỷ lục trước đó của Toyota Prius, vốn đạt 2,53 lít/100 km trong điều kiện thử nghiệm tương đương.

Phía sau con số đó là động cơ hybrid đạt hiệu suất nhiệt 48,41% - nghĩa là gần nửa năng lượng từ nhiên liệu được chuyển thành lực đẩy, thay vì thất thoát ra ngoài dưới dạng nhiệt. Hệ thống AI Cloud Power trên xe đóng vai trò trợ lái đắc lực, quyết định khi nào dùng điện, khi nào cần xăng, sao cho tiết kiệm nhất mà người ngồi sau vô lăng không cần can thiệp.

Mẫu xe hybrid Emgrand i-HEV thế hệ thứ 5 của Geely được giới thiệu tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100 km.

Trước đó, ngày 9/2, một đoàn xe NEV của Geely rời Thụy Điển, băng qua Na Uy và chạy thẳng đến bờ Bắc Băng Dương, vượt hơn 1.000 km không cần dừng sạc trong điều kiện khắc nghiệt. 6 mẫu xe hybrid tham gia hành trình, trong đó có EX5 EM-i, cùng được kiểm định tại Colmis Proving Ground, cơ sở thử nghiệm ôtô nằm ở vĩ độ cao nhất khu vực Á - Âu. Đây là lần đầu tiên thương hiệu ôtô độc lập của Trung Quốc đưa toàn bộ danh mục sản phẩm, từ xe điện, hybrid, range-extender đến methanol, qua bài kiểm định mùa đông khắc nghiệt.

EX5 EM-i là một trong những mẫu xe chủ lực của chiến dịch thử nghiệm mùa đông khắc nghiệt tại Bắc Âu dành cho thế hệ xe điện hóa mới.

Với người dùng tại Việt Nam, bài thử ở Bắc Cực có vẻ xa vời, nhưng giá trị thực tế gần hơn nhiều người nghĩ. Xe được kiểm định để vận hành ổn định qua chu kỳ đóng băng và tan chảy liên tục thường cũng sở hữu hệ thống sealing, cách điện và quản lý nhiệt được thiết kế dư thừa độ bền, điều có giá trị tương đương khi xe phải đối mặt mưa ngập hay nắng nóng kéo dài tại Việt Nam.

Kỷ lục sinh ra trên cao tốc nhiệt đới Hải Nam, thử thách khác được vượt qua ở rìa Bắc Cực. Cả hai cùng đến từ hệ thống hạ tầng kiểm định gồm 6 cơ sở thử nghiệm cốt lõi, trải dài từ vịnh Hàng Châu đến châu Âu và Geely cho biết đang lên kế hoạch mở rộng mạng lưới này lên 16 trạm toàn cầu trong tương lai. Cuối năm 2025, hãng cũng khai trương Trung tâm An toàn Ninh Ba, nơi lập 5 kỷ lục Guinness về quy mô phòng thí nghiệm an toàn ôtô, gồm đường thử va chạm trong nhà dài bậc nhất và hầm gió mô phỏng khí hậu lớn bậc nhất thế giới.

Bên trong trung tâm thử nghiệm an toàn lớn bậc nhất thế giới của Geely tại Ninh Ba (Trung Quốc).

Geely để xe tự chứng minh qua điều kiện khắc nghiệt, thay vì chỉ qua thông số công bố. Đây cũng là cách hãng giải đáp băn khoăn của nhiều khách hàng về độ bền thực tế của xe trước khi quyết định xuống tiền.

Ý nghĩa đối với thị trường Việt Nam

Geely EX5 EM-i ra mắt thị trường Việt Nam ngày 27/3 với 3 phiên bản Pro, Max và Ultra, giá từ 789 triệu đồng đến 969 triệu đồng. Tại lễ ra mắt, xe được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận 3 kỷ lục trong nước gồm quãng đường chạy thuần điện dài nhất với một SUV hybrid cắm sạc, đạt 228,3 km; tổng quãng đường sau một lần nạp đầy cả xăng và điện, đạt 1.823,7 km; mức tiêu hao nhiên liệu trung bình thấp nhất trên quãng đường hỗn hợp, chỉ 3,02 lít/100 km.

Geely EX5 EM-i “cháy hàng” sau một tuần ra mắt tại Việt Nam.

Đây là lợi ích thiết thực của công nghệ hybrid cắm sạc, người dùng tận dụng được chi phí vận hành rẻ của xe điện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, không còn lo lắng bởi chuyến đi xa, đặc biệt khi hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam vẫn trong giai đoạn hoàn thiện.

Yếu tố khác cần tính đến là hệ thống phân phối và hậu mãi. Geely ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 3/2025. Với nền tảng từ Tasco Auto, hãng sở hữu 52 showroom toàn quốc, tốc độ phủ điểm bán nhanh bậc nhất ngành ôtô Việt Nam tính theo thời gian gia nhập thị trường, được hậu thuẫn bởi mạng lưới đa thương hiệu quy mô lớn của Tasco Auto cùng hệ thống xưởng dịch vụ Carpla Service. Đi kèm là chương trình "Trọn an tâm, trọn gắn kết" với 26 đặc quyền, mở rộng trải nghiệm sở hữu xe từ bán hàng, bàn giao đến hậu mãi và tiện ích sử dụng hàng ngày, cách Tasco Auto gia tăng giá trị sau bán hàng để khách Geely không chỉ mua một chiếc xe mà bước vào cả hệ sinh thái dịch vụ dài hạn.