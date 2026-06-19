Geely Coolray 2026 - ‘kẻ phá luật’ phân khúc B-SUV Việt Nam

Trong cuộc đua ngày càng khốc liệt của phân khúc B-SUV, Geely Coolray 2026 gây chú ý khi kết hợp hiệu năng, công nghệ và mức giá cạnh tranh trong cùng một sản phẩm.

Người tiêu dùng Việt hiện nay đứng trước “ma trận” lựa chọn với hàng loạt cái tên đình đám trong phân khúc B-SUV. Sự đa dạng này mang lại nhiều cơ hội, nhưng nó cũng tạo ra một thách thức không nhỏ trong việc tìm một mẫu xe thực sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, tính năng an toàn hiện đại và giá thành hợp lý.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Coolray 2026 như một kẻ thay đổi cuộc chơi, buộc các đối thủ phải nhìn nhận lại các tiêu chuẩn của chính mình trong cuộc đua giành thị phần tại Việt Nam.

Coolray 2026 mang đến lựa chọn B-SUV cân bằng giữa hiệu suất, công nghệ và chi phí sở hữu.

Trong phân khúc B-SUV phổ thông hiện nay, hầu hết mẫu xe từ các đối đều tập trung vào việc tối ưu hóa không gian nội thất hoặc duy trì sự an toàn ở mức tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Geely Coolray 2026 lại đi theo một hướng đi khác biệt.

Trong khi phần lớn các đối thủ trong phân khúc vẫn trung thành với các khối động cơ hút khí tự nhiên 1.5 L mang lại sức mạnh vừa đủ cho nhu cầu di chuyển đô thị, Coolray 2026 lại sở hữu trái tim là động cơ 1.5 L tăng áp 4 xi-lanh hoàn toàn mới với công suất lên tới 174 PS, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp ướt.

Ly hợp ướt (nằm chìm trong dầu bôi trơn) giúp tản nhiệt tốt, giảm thiểu tình trạng mài mòn. Nhờ môi trường chất lỏng, hệ thống vận hành êm ái, cắt/nối số mượt mà và có tuổi thọ cao hơn hẳn so với ly hợp khô dễ bị quá nhiệt. Nhờ khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt tốt, ly hợp ướt phù hợp với điều kiện giao thông phải dừng đỗ và chuyển số liên tục.

Nếu so sánh với khung gầm truyền thống của nhiều mẫu B-SUV khác, Coolray mang lại sự an tâm nhờ việc sử dụng tới 66% thép cường độ cao, trong đó có 15,2% là thép dập nóng siêu cường với độ bền tới 1500 MPa tại các vị trí trọng yếu. Được phát triển trên kiến trúc BMA tiên tiến, khung xe của Coolray được ví như một pháo đài vững chãi.

Bảng so sánh một số yếu tố điểm nhấn của Coolray 2026 với các đối thủ.

Bên cạnh đó, công nghệ an toàn trên Coolray được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS L2 cùng 16 tính năng thông minh, đặc biệt là camera 540 độ với khả năng giả lập soi gầm xe - trang bị hữu ích mà hiếm đối thủ trong tầm giá có thể cung cấp. Đây là những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các phân khúc cao cấp hơn nhưng đã được Geely “phổ cập hóa” cho người dùng B-SUV, giúp loại bỏ hoàn toàn các điểm mù khi di chuyển trong đô thị.

Xét về bài toán kinh tế, Geely đã thực hiện một chiến lược định giá ấn tượng. Với mức giá niêm yết cho 3 phiên bản gồm bản Executive - 499 triệu đồng, Premium - 549 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất Flagship - 599 triệu đồng, Coolray 2026 buộc các đối thủ đang giữ mức giá cao hơn phải cân nhắc lại chiến lược của mình, vì người tiêu dùng ngày càng trở nên thông thái và yêu cầu cao hơn về giá trị nhận được trên từng số tiền bỏ ra. Mức giá này kết hợp cùng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho 300 khách hàng đầu tiên càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của Coolray 2026.

Khoang cabin hiện đại của Coolray 2026.

Với khởi điểm từ 499 triệu đồng, đây là mức giá giúp Coolray 2026 tiếp cận được tệp khách hàng rộng lớn hơn, bao gồm cả những người đang cân nhắc các mẫu xe hạng A hoặc hạng B sedan, nay có thể sở hữu một chiếc B-SUV “style ngầu, lái chất” với chi phí tối ưu.

Đặc biệt, trong khi người tiêu dùng thường phải bỏ ra từ 650 đến hơn 800 triệu đồng để một chiếc B-SUV có thể lăn bánh trên đường với các tính năng tương đương, Coolray mang đến những trải nghiệm tương tự hoặc thậm chí tốt hơn nhưng mức giá lại thấp hơn đáng kể.

Người dùng mua Geely Coolray 2026 có thể an tâm nhờ chương trình “Trọn an tâm, trọn gắn kết” của Tasco Auto.

Với 26 đặc quyền được thiết kế chuyên biệt trong chương trình, khách hàng dùng xe Geely được chăm sóc chuyên nghiệp qua chuỗi “Happy call” và mạng lưới 56 showroom, 76 xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc.

Bên cạnh dịch vụ bảo hành, chủ xe còn nhận hàng loạt ưu đãi thiết thực như cứu hộ 24/7, kích hoạt VETC eTag, không gian làm việc miễn phí và các hoạt động kết nối cộng đồng... Cách tiếp cận này nâng tầm trải nghiệm, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong suốt vòng đời sở hữu xe.

Mức giá cạnh tranh giúp Geely Coolray 2026 tiếp cận rộng hơn nhóm khách hàng trẻ và gia đình lần đầu mua xe.

Hội tụ nhiều lợi thế, có thể thấy Coolray 2026 đang tạo dấu ấn nhờ những con số ấn tượng về công suất, khung gầm hay mức giá bán hấp dẫn, đồng thời chinh phục khách hàng bằng trải nghiệm toàn diện không phải mẫu xe nào cũng có được.