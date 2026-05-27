Nữ chủ xe Geely EX5 tiết kiệm nhờ trạm sạc tại nhà và điện mặt trời

Geely EX5 đang nổi lên như một hiện tượng, vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe nhất để trở thành bạn đồng hành số một của rất nhiều khách hàng mang tư duy hiện đại.

Chị Trình Thị Thanh (34 tuổi, Hải Phòng) tiết lộ cơ duyên với Geely EX5 bắt đầu từ một sự tình cờ đầy thú vị. Vốn yêu thích lối sống xanh sau những chuyến du lịch tại Trung Quốc, nơi xe điện chiếm lĩnh mọi nẻo đường, chị đã sớm ấp ủ dự định sở hữu một chiếc xe không phát thải khi về Việt Nam.

Từ cái nhìn “phải lòng” đến quyết định chờ đợi 5 tháng

Trong một lần đưa chiếc xe xăng của gia đình đi bảo dưỡng, chị vô tình chạm mặt Geely EX5. Với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Cosmos trẻ trung và sự bảo chứng công nghệ từ nền tảng GEA toàn cầu, chị Thanh đã bị thuyết phục hoàn toàn.

Dù dễ dàng lựa chọn ngay các phiên bản của EX5 đã có tại hãng, nhưng để thỏa mãn gu thẩm mỹ cá nhân, chị sẵn sàng chờ đợi suốt 5 tháng để sở hữu phiên bản nội thất màu trắng thời thượng. Chị chia sẻ: “Trong gara từng có đủ dòng xe từ Nhật Bản, Đức đến Thụy Điển, song EX5 vẫn mang lại sức hút khó cưỡng ngay từ lần đầu chạm mắt. Đây vẫn là mẫu xe gia đình mình ưng ý và lái thường xuyên nhất”.

Không dừng ở vẻ ngoài hào nhoáng, Geely EX5 chinh phục gia đình chị Thanh bằng những giá trị sử dụng thực tế và bài toán kinh tế thông minh.

Chị đánh giá cao màn hình trung tâm cỡ lớn trong khoang nội thất - “trợ lý” đắc lực giúp việc quan sát bản đồ và vận hành tính năng trở nên đơn giản chỉ bằng một cú chạm. Đặc biệt, hệ thống ghế massage ở cả ghế phụ đã giúp các chuyến hành trình của gia đình từ Hà Nội về Thanh Hóa thành khoảng thời gian thư giãn tuyệt đối. Với tầm hoạt động đến 495 km (NEDC) cùng bộ sạc cầm tay linh hoạt, gia đình chị hoàn toàn làm chủ mọi cung đường mà không còn nỗi lo về pin.

Chi phí “nhẹ tênh”

Điểm khiến chị Thanh hài lòng nhất chính là khả năng tiết kiệm vượt trội. Nhờ lắp đặt trụ sạc tại nhà kết hợp năng lượng mặt trời, chi phí vận hành hàng tháng dành cho chiếc xe này của chị không đáng kể nếu so với xe xăng.

Geely EX5 được ví như khoản đầu tư thông minh cho tài chính gia đình.

Sự hài lòng của nữ khách hàng không chỉ đến từ cỗ máy mạnh mẽ 214 PS hay dàn âm thanh Flyme Sound 16 loa đỉnh cao, mà còn bởi dịch vụ hậu mãi tận tâm. Đơn cử, khi mới làm quen xe, chị không tìm được nút kích hoạt cảnh báo nguy hiểm. Dù đã 23h, nhưng khi chị gọi điện, nhân viên của Geely vẫn hỗ trợ rất tận tình.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho hệ sinh thái Tasco và Geely đang xây dựng tại Việt Nam. Bằng việc kết hợp mạng lưới dịch vụ rộng khắp và sự thấu hiểu khách hàng, Geely không chỉ bán một chiếc xe, mà còn cung cấp giải pháp di chuyển an tâm.

Tại thị trường Việt Nam, Geely EX5 được phân phối chính hãng thông qua hệ thống Tasco Auto với 2 phiên bản Pro và Max, có mức giá khuyến mãi tháng 5/2026 chỉ từ 789 triệu đồng.

Đặc biệt, trong tháng này, khách hàng còn nhận được các gói ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ tiền mặt, tặng bộ sạc treo tường và chính sách bảo hành pin dài hạn, giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu.

Bên cạnh chính sách ưu đãi, Geely cũng đang mở rộng nền tảng bán hàng và dịch vụ tại Việt Nam thông qua nhà phân phối Tasco Auto. Hiện thương hiệu đã phát triển hệ thống 56 đại lý trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận xe và lái thử. Hệ sinh thái này còn được tối ưu hóa với chuỗi trung tâm dịch vụ Carpla Service. Tại đây, các chủ xe Geely được tận hưởng quy trình bảo dưỡng, sửa chữa chuẩn quốc tế bởi đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại.

Với nhóm xe năng lượng mới, Tasco Auto cùng hệ thống đối tác cũng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng sạc tại các showroom và điểm dịch vụ.

Theo kế hoạch, Tasco Auto sẽ hoàn thành 44 trạm sạc nhanh DC, liên kết Esky trong quý II/2026 và hợp tác Ford Việt Nam, chia sẻ hạ tầng sạc, hướng tới mạng lưới cộng hưởng hơn 89 điểm sạc vào cuối năm. Người dùng có thể tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra tình trạng trụ và thanh toán qua ứng dụng VETC.