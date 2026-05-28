Geely Coolray 2026 - chuẩn mực mới cho phân khúc B-SUV tại Việt Nam

Trong bối cảnh phân khúc B-SUV tại Việt Nam cạnh tranh khốc liệt, Geely Coolray 2026 được kỳ vọng tạo “cú hích” trên thị trường.

Theo Geely Philippines, Coolray được biết đến là “hiện tượng toàn cầu” khi sở hữu tốc độ tăng trưởng nhanh, với doanh số tích lũy hơn 1 triệu xe trên toàn cầu tại hơn 50 thị trường và liên tục đứng top bán chạy tại nhiều thị trường. Để có được thành công đó, Coolray thuyết phục khách hàng bằng con số biết nói và giá trị sử dụng lâu dài.

Tại thị trường Việt, Geely Coolray không chỉ là mẫu B-SUV công nghệ, mà còn là minh chứng sống động cho định nghĩa về sự bền bỉ, xóa tan định kiến.

Tiếp nối cho sức hấp dẫn và bảo chứng từ phiên bản tiền nhiệm, Coolray 2026 sẽ là phiên bản “lột xác” toàn diện, hoàn thiện hơn về vận hành, công nghệ và sự an toàn.

Geely Coolray 2026 mang đến hơi thở mới với thiết kế thể thao và giàu năng lượng hơn. Nếu thế hệ tiền nhiệm mang nét hiền hòa của mẫu SUV đô thị phổ thông, thì phiên bản 2026 là sự khẳng định của ngôn ngữ thiết kế hướng đến giới trẻ và người yêu thích sự năng động. Điểm nhấn nằm ở cánh gió thể thao cỡ lớn phía sau, kết hợp kẹp phanh màu đỏ và thân xe hai tông màu ấn tượng.

Sự chỉn chu của Geely được thể hiện qua việc phiên bản tiêu chuẩn cũng sở hữu đường nét thiết kế tinh tế, không có sự phân biệt thẩm mỹ giữa các phiên bản.

Bên trong xe là không gian nội thất thể thao với tông màu đen - đỏ chủ đạo, cùng hệ thống đèn LED nội thất 72 màu, biến cabin xe thành không gian cá nhân cảm xúc.

Một trong những bước tiến dài nhất của Coolray 2026 là khả năng vận hành, tạo ra sự khác biệt lớn so với đối thủ trong phân khúc. Trong khi đối thủ cùng phân khúc ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm với cấu hình động cơ hút khí tự nhiên, thì Coolray 2026 hướng đến sự phấn khích cho người dùng với khối động cơ 1.5 Turbo 4 xi-lanh mới.

Kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 7,6 giây - là một trong những mẫu xe dẫn đầu về hiệu suất trong phân khúc B-SUV. Kiến trúc khung gầm BMA trứ danh vẫn được duy trì và phát huy, kết hợp treo sau dầm xoắn, mang lại cảm giác lái chắc chắn khi di chuyển tốc độ cao.

Nếu đặt lên bàn cân với một số mẫu xe đồng hương, Coolray 2026 thể hiện đẳng cấp khác biệt nhờ vào nền tảng công nghệ chuyên sâu.

Tại Việt Nam, Geely bán cả trải nghiệm kỹ thuật số. Màn hình trung tâm với kích thước lớn nhất phân khúc vận hành trên hệ điều hành Flyme Auto mượt mà, cho phép phản hồi thao tác nhanh nhạy. Sự vượt trội còn thể hiện ở camera 540 độ quan sát cả gầm xe và hệ thống ADAS Level 2.5 với định tâm làn đường chính xác.

Không chỉ nâng cấp phần cứng và công nghệ, trải nghiệm tiện nghi trên Coolray 2026 cũng vượt xa sự mong đợi. So với bản tiền nhiệm, tính năng sạc không dây hay cửa gió hàng ghế thứ hai được trang bị đầy đủ, đảm bảo sự thoải mái cho hành khách.

Geely thiết lập tiêu chuẩn khó bị phá vỡ cho Coolray 2026 khi sử dụng khung gầm BMA với 66% là thép cường độ cao tạo ra bộ khung vững chãi đã được kiểm chứng với chứng nhận 5 sao từ ASEAN NCAP. So với thế hệ cũ, hệ thống an toàn được nâng cấp đáng kể về độ nhạy và tính chính xác, giúp người lái tự tin chinh phục địa hình phức tạp hay điều kiện giao thông đông đúc tại Việt Nam.

Yếu tố then chốt mang đến sự an tâm cho khách hàng khi lựa chọn Coolray 2026 là sự uy tín của nhà phân phối. Geely hiện được phân phối độc quyền bởi Tasco Auto - “ông trùm” trong ngành phân phối ôtô tại thị trường Việt, có bề dày kinh nghiệm với hệ thống 160 showroom trên toàn quốc, trong đó có 56 showroom Geely Việt Nam và phối hợp hệ thống 75 xưởng dịch vụ của Carpla.

Sự hậu thuẫn từ mạng lưới toàn diện của Tasco Auto giúp giải quyết nỗi lo của người dùng khi tiếp cận thương hiệu xe mới đó là dịch vụ hậu mãi. Với gói giải pháp di chuyển toàn diện, khách hàng không chỉ mua xe, mà còn được chăm sóc bởi hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, đảm bảo phụ tùng sẵn có và bảo dưỡng định kỳ nhanh chóng.

Theo tiết lộ của Geely Việt Nam, Geely Coolray 2026 sẽ được phân phối với 5 phiên bản màu sắc gồm xám, trắng, bạc, đỏ, xanh, đáp ứng đa dạng phong cách cá nhân. Mức giá cho 3 phiên bản dự kiến dao động từ khởi điểm 520 triệu đồng đến hơn 620 triệu đồng. Người tiêu dùng có thể bắt đầu đặt cọc tối thiểu 10 triệu đồng từ ngày 5/5 để trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu mẫu B-SUV này.