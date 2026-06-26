Geely EX2 - chuẩn mực kinh tế tạo nên giá trị khác biệt

Sự xuất hiện của Geely EX2 nhận nhiều sự chú ý ở phân khúc xe cỡ A tại thị trường Việt.

Không chỉ sở hữu thiết kế hay công nghệ tân tiến, Geely EX2 hứa hẹn thiết lập chuẩn mực mới về tài chính, giúp người dùng giảm đáng kể chi phí vận hành, bảo dưỡng so với các đối thủ sử dụng nhiên liệu hóa thạch truyền thống và một số mẫu xe điện khác trong cùng phân khúc.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3, Geely EX2 nhận sự chú ý khi sở hữu giá bán lẻ đề xuất dao động 459-499 triệu đồng.

Với giá xăng E10 hiện nay ở mức hơn 22.000 đồng/lít, chi phí vận hành một mẫu xe xăng cỡ A thông thường (tiêu thụ 7 lít/100 km) gần 155.000 đồng/100 km.

Với ưu đãi chiết khấu 35% từ đối tác ESKY, giá điện giảm từ 7.000 đồng/kWh xuống 4.550 đồng/kWh, Geely EX2 (tiêu thụ 10 kWh/100 km) tốn 45.000 đồng, giúp chủ xe tiết kiệm 110.000 đồng trên cùng quãng đường.

Trong một tuần, mức chi phí của Geely EX2 gần 70.000 đồng - mức giá tương đương một chiếc xe máy tay ga. Với quãng đường trung bình 1.500 km/tháng, Geely EX2 mang lại hiệu quả kinh tế, giúp chủ xe tiết kiệm hơn 2 triệu đồng tiền nhiên liệu.

Khi lựa chọn một chiếc xe điện, điều được nhiều người quan tâm nhất không chỉ là quãng đường di chuyển hay chi phí vận hành, mà còn là độ bền và sự an toàn của bộ pin - “trái tim” của chiếc xe. Để giải bài toán này, EX2 tích hợp công nghệ pin được phát triển theo những tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu hiện nay, cùng chính sách bảo hành pin lên đến 8 năm hoặc 180.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Độ bền của pin Geely EX2 được khẳng định qua các thử nghiệm khắc nghiệt.

Độ bền của pin Geely EX2 còn được khẳng định qua các thử nghiệm khắc nghiệt. Điển hình là bài kiểm tra "đâm 8 kim" do Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm ôtô Trung Quốc thực hiện cho kết quả: Pin xe ổn định, không phát nổ hay bốc cháy sau 1 tiếng. Độ bền của pin cũng gây ấn tượng với thử nghiệm sử dụng trong 84.000 km, đạt tỷ lệ suy giảm dung lượng (SOH) chỉ 3,5%.

Theo kết quả thử nghiệm, nếu sử dụng 20.000 km/năm, pin Geely EX2 có tuổi thọ tới 50 năm hoặc đạt mốc 1 triệu km trước khi suy giảm hiệu năng đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc cả vòng đời sử dụng của chiếc xe sẽ không phát sinh chi phí thay pin, giúp tối ưu chi phí trên mỗi km lăn bánh thay vì chỉ là thiết bị có "tuổi thọ ngắn”.

Bên cạnh đó, Geely EX2 còn được trang bị tới 18 cảm biến nhiệt thông minh kết hợp thuật toán AI, vượt mức trung bình 2-4 cảm biến trên các mẫu cùng phân khúc, giúp phát hiện sớm rủi ro thoát nhiệt. Việc loại bỏ chi tiết hao mòn cơ học (bugi, lọc dầu, dây curoa, dầu hộp số...) còn giúp người dùng tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền bảo dưỡng định kỳ trong 5-10 năm sử dụng.

Bảng tổng quan so sánh ưu thế vận hành và các thông số giữa Geely EX2 và đối thủ.

Điểm ưu việt của Geely EX2 không chỉ dừng ở các con số thống kê, mà còn nằm ở trải nghiệm vận hành hàng ngày và sự thuận tiện trong hệ sinh thái hạ tầng. Tại các điểm bán hàng - dịch vụ của Tasco như Tasco Mall, người dùng có thể tận dụng thời gian mua sắm, giải trí hoặc bảo dưỡng định kỳ để sạc cho chiếc xe. Tại các điểm đến này, thời gian được tối ưu hóa khi chỉ mất hơn 20 phút sạc đầy pin với trụ sạc nhanh DC có công suất lên đến 120kW.

Việc tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Tasco Auto với mạng lưới trạm sạc đang mở rộng và sự cộng hưởng hạ tầng từ đối tác lớn như Ford, ESKY giúp người dùng EX2 xóa tan nỗi lo phạm vi hoạt động.

Đặc biệt, chủ xe Geely dễ dàng tìm kiếm, kích hoạt và thanh toán chi phí sạc điện liên thương hiệu trên ứng dụng VETC với tính năng VETC Trạm sạc. Sự kết hợp giữa hạ tầng rộng khắp khi liên kết tới 200 trạm sạc, công nghệ sạc nhanh và bản đồ định vị thời gian thực qua ứng dụng VETC tạo nên sự an tâm, giúp mọi hành trình của khách hàng trở nên nhẹ nhàng, kinh tế và bền vững.

Với nhiều ưu thế, Geely EX2 không đơn thuần là chiếc xe điện cỡ A với giá bán hấp dẫn, mà còn là giải pháp tài chính thông minh cho gia đình trẻ. Trong bối cảnh kinh tế cần sự tối ưu hóa, việc lựa chọn phương tiện giúp tiết kiệm hàng triệu đồng chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng mỗi năm chính là khoản đầu đáng cân nhắc.