'Đi cùng Geely' mở không gian trải nghiệm xe tại TTTM và 13 tỉnh thành

Geely Việt Nam triển khai chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử quy mô lớn tại hệ thống siêu thị GO! cùng các trung tâm thương mại từ tháng 6 đến tháng 9.

Nhằm đưa những chuẩn mực di chuyển thế hệ mới đến gần người tiêu dùng Việt Nam, Geely và nhà phân phối Tasco Auto chính thức khởi động chiến dịch trải nghiệm thương hiệu toàn quốc mang tên "Đi cùng Geely".

Chuỗi sự kiện được thiết kế tối ưu hóa tính tương tác, biến những địa điểm mua sắm, giải trí quen thuộc của các gia đình thành không gian trải nghiệm xe hơi tinh tế và chuyên nghiệp. Hành trình được phân bổ quy mô, đồng bộ tại các trung tâm thương mại (TTTM) lớn ở hai đô thị trung tâm TP.HCM cũng như mạng lưới siêu thị GO! trải dài trên 12 tỉnh thành khác.

Đổ bộ đồng loạt tại các tọa độ sầm uất

Tại các đô thị lớn, "Đi cùng Geely" thiết lập điểm dừng chân cố định tại hệ thống TTTM sầm uất. Tại TP.HCM, sự kiện khởi đầu ở Aeon Mall Bình Tân từ 19/6 đến 21/6, tiếp nối tại Vạn Hạnh Mall (Center Event Hall) từ 17/7 đến 19/7. Hành trình sẽ tiếp tục tại Hà Nội với Aeon Mall Long Biên từ 24/7 đến 26/7 và Aeon Mall Hà Đông từ 14/8 đến 16/8.

Geely và Tasco Auto chính thức khởi động chiến dịch trải nghiệm thương hiệu toàn quốc mang tên "Đi cùng Geely".

Song song đó, chương trình đồng thời đổ bộ hệ thống siêu thị GO! toàn quốc trong tháng 7 và tháng 8. Ở miền Bắc, sự kiện lần lượt xuất hiện tại GO! Vĩnh Phúc, GO! Việt Trì, GO! Hưng Yên, GO! Thái Bình và GO! Hà Nam.

Khách hàng khu vực miền Trung có thể tham gia tại các điểm GO! Thanh Hóa, GO! Vinh, GO! Buôn Ma Thuột, GO! Quy Nhơn và GO! Nha Trang. Tại miền Nam, hành trình dừng chân tại GO! Đồng Nai và GO! Cần Thơ.

Dải sản phẩm đa dạng và mới nhất thị trường

Điểm nhấn của “Đi cùng Geely” là sự xuất hiện của dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng toàn diện các phân khúc nhu cầu khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên công chúng có cơ hội tiếp cận trực tiếp những dòng xe mới nhất vừa được hãng trình làng.

Đại diện cho nhóm xe gia đình cỡ lớn là Geely Okavango, mẫu SUV 7 chỗ gây chú ý nhờ triết lý thiết kế tối ưu công năng, không gian 3 hàng ghế độc lập linh hoạt và khoang hành lý sức chứa lớn.

Geely Okavango thu hút nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi.

Ở phân khúc gầm cao đô thị, Geely Coolray phiên bản mới mang phong cách thể thao bứt phá, sở hữu khối động cơ tăng áp 4 xi-lanh mạnh mẽ cùng gói công nghệ an toàn chủ động ADAS L2.

Ngoài ra, không gian trưng bày còn có sự góp mặt của Geely Monjaro - mẫu SUV cao cấp mang tính biểu tượng về công nghệ và sự sang trọng của thương hiệu.

Phục vụ xu hướng dịch chuyển xanh, bộ ba SUV thế hệ mới Geely EX5, Geely EX2 và Geely EX5 EM-i mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tối ưu cho môi trường đô thị hiện đại.

"Bữa tiệc" tương tác đa giác quan

"Đi cùng Geely" mang lại không khí của một ngày hội công nghệ với hàng loạt hoạt động tương tác và nhiều phần quà tặng hấp dẫn dành riêng cho khách tham quan, trải nghiệm.

Không gian check-in photobooth công nghệ mô phỏng ngôn ngữ thiết kế tương lai của Geely, giúp khách hàng lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng và nhận ảnh kỷ niệm tại chỗ. Điểm nhấn đặc biệt của hoạt động này nằm ở việc toàn bộ hệ thống LED phát sáng đồng bộ bao quanh booth được cấp nguồn trực tiếp từ chính mẫu xe điện Geely EX5 EM-i hoặc Geely EX2. Khi xe kết nối nguồn, các dải LED sẽ đồng loạt phát sáng, tạo nên hiệu ứng thị giác sống động nhằm trực quan hóa khả năng cung cấp điện ngoại vi và tinh thần công nghệ vượt trội của các dòng xe điện Geely.

Không chỉ vậy, nhiều khu vực trải nghiệm tiện ích thông minh sẽ giúp khách hàng có cơ hội tìm hiểu cơ chế vận hành của các tính năng hỗ trợ người lái và hệ thống Camera 540 độ giả lập soi gầm độc đáo.

Lái thử là hoạt động trọng tâm thể hiện rõ nhất tinh thần "trải nghiệm thực tế" mà Geely và Tasco Auto hướng tới. Khách hàng có bằng lái hợp lệ sẽ được trực tiếp cầm lái các dòng xe mới nhất nhằm đánh giá khách quan về độ nhạy chân ga, khả năng cách âm, sự mượt mà của hệ truyền động cũng như tính hiệu quả của hệ thống an toàn chủ động của các dòng xe Geely.

Tham dự "Đi cùng Geely", khách hàng được trực tiếp lái thử các dòng xe của Geely và trải nghiệm công nghệ, khả năng vận hành của xe.

Tại mỗi điểm dừng chân của chuỗi sự kiện, không gian trải nghiệm thực tế và tư vấn chuyên sâu luôn có đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông số kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trên xe. Đây cũng là nơi khách hàng được giới thiệu về chương trình "Trọn an tâm - Trọn gắn kết" với chuỗi 26 đặc quyền giá trị trong hệ sinh thái dịch vụ vững chắc của Tasco Auto.

Chương trình được thiết kế nhằm mang lại sự thuận tiện và an tâm tối đa cho mỗi hành trình, nổi bật với các quyền lợi thiết thực như: Tặng 200.000 điểm VETC Loyalty tích hợp trong hệ thống; cung cấp gói cứu hộ nâng cao VETC 24/7 trên phạm vi toàn quốc; đặc quyền sử dụng phòng chờ cao cấp Co-Club tại hệ thống đại lý của Tasco Auto… cùng nhiều ưu đãi, quà tặng độc quyền và tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, kết nối cộng đồng dành riêng cho chủ xe Geely.

Chuỗi sự kiện mở cửa tự do đón khách tham quan trong suốt khung giờ hoạt động của các TTTM và siêu thị GO!. Khách hàng có thể lưu lại lịch trình tại khu vực gần nhất hoặc truy cập thêm thông tin tại website chính thức Geely.vn để không bỏ lỡ cơ hội khám phá thực tế dải sản phẩm mới từ thương hiệu.