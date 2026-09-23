Mua Geely EX2 trong 5 phút, Only C nói gì sau một tháng?

Từ một lựa chọn khá ngẫu hứng, Geely EX2 dần thuyết phục Only C nhờ sự gọn gàng, tiện nghi và khả năng đáp ứng lịch trình trong thành phố.

Quyết định mua xe chỉ trong khoảng 10 phút sau một lần tình cờ ghé showroom gần nhà, Only C thừa nhận chính mình cũng không nghĩ sẽ “chốt” Geely EX2 nhanh đến vậy. Câu chuyện bắt đầu khá tình cờ khi thấy một showroom Geely gần nhà khiến anh muốn ghé vào xem thử sản phẩm. Từ ý định ban đầu đơn giản là tìm hiểu một thương hiệu còn khá mới tại Việt Nam, Only C đi đến quyết định mua xe chỉ trong ít phút.

“Tôi không mất quá lâu để chốt, chỉ chừng 5-10 phút để tôi quyết định mua chiếc xe này”, nam nghệ sỹ kể lại.

Quyết định mua xe được đưa ra chỉ trong ít phút, song mức độ phù hợp của Geely EX2 cần được kiểm chứng qua quá trình sử dụng thực tế. Sau một tháng, Only C đã có những đánh giá rõ hơn về mẫu xe trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Không cần một chiếc xe quá lớn để đi lại hàng ngày

Only C cho biết phần lớn lịch trình hiện tại của anh diễn ra trong thành phố, từ công việc, gặp gỡ đến đi chơi thể thao. Vì vậy, kích thước là một trong những yếu tố anh cân nhắc khá thực tế khi chọn xe.

“Nhu cầu di chuyển hàng ngày của tôi chủ yếu là quanh thành phố. Đi chơi thể thao hay đi công việc thì mình thấy lựa chọn một chiếc xe không quá to sẽ phù hợp hơn”, anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ nhận xe tại showroom Geely Đông Sài Gòn ngày 22/8 vừa qua.

Đây cũng là điểm khiến EX2 tạo được thiện cảm khá nhanh với nam nghệ sĩ. Nhìn từ bên ngoài, chiếc xe có kích thước tương đối gọn, phù hợp với việc xoay xở trong đô thị. Tuy nhiên, điều khiến Only C chú ý hơn sau khi trực tiếp sử dụng, không gian bên trong mang lại cảm giác thoải mái, không quá chật như hình dung ban đầu.

“Sau khi sử dụng thì tôi thích cảm giác ngồi trên chiếc Geely EX2, vừa thoải mái, vừa có những tiện nghi tôi cần, trong cùng tầm giá thì tôi thấy phù hợp”, Only C chia sẻ. Sau khoảng một tháng, đánh giá này của anh không thay đổi nhiều.

Thay vì tìm kiếm một chiếc xe lớn hoặc một mẫu xe phải tạo ra ấn tượng mạnh về hình ảnh, Only C cho biết nhu cầu ở thời điểm hiện tại đơn giản hơn, đủ gọn cho việc di chuyển trong thành phố, dễ sử dụng và tạo cảm giác thoải mái khi phải di chuyển nhiều lần trong ngày.

Kích thước gọn giúp Geely EX2 phù hợp với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị của Only C.

Khi trực tiếp cầm lái, khả năng phản hồi của xe điện cũng là một điểm khiến anh dễ làm quen. Theo Only C, chiếc xe cho cảm giác nhẹ khi sử dụng trong đô thị, phản hồi chân ga nhanh và không đòi hỏi quá nhiều thời gian để thích nghi. Anh không đặt nặng việc một chiếc xe dùng hàng ngày phải đem lại cảm giác quá mạnh hay phức tạp.

“Với tôi, một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi làm hoặc chơi thể thao cần tạo cảm giác thoải mái, dễ điều khiển và không mất nhiều thời gian làm quen”, anh chia sẻ.

Từ trải nghiệm âm thanh đến thói quen dùng xe điện

Là producer nhiều năm làm việc với âm thanh và thiết bị công nghệ, Only C thừa nhận anh cũng có những thói quen khá riêng khi trải nghiệm một chiếc xe mới. Âm thanh là một trong những yếu tố anh để ý, dù không phải tiêu chí duy nhất quyết định việc mua xe.

“Tôi làm việc với âm thanh hàng ngày nên chắc chắn cũng chú ý đến phần này hơn. Với EX2, tôi thấy trải nghiệm nghe nhạc ổn và phù hợp với tầm giá”, anh nhận xét.

Only C không đặt câu chuyện âm thanh trên EX2 theo hướng một hệ thống dành cho người chơi audio. Với anh, điều quan trọng hơn là tổng thể cabin tạo được cảm giác dễ chịu và các trang bị trên xe đủ trực quan để sử dụng mỗi ngày.

Đây cũng là cách nam producer nhìn về công nghệ nói chung. Theo anh, nhiều tính năng chưa chắc đồng nghĩa với trải nghiệm tốt hơn nếu người sử dụng phải mất quá nhiều thời gian để làm quen. Công nghệ hợp lý là khi người dùng có thể sử dụng gần như tự nhiên mà không phải liên tục nghĩ đến cách vận hành.

Sau một tháng, Geely EX2 đang đáp ứng khá đúng kỳ vọng này của Only C. Chiếc xe thiên về nhu cầu sử dụng thực tế hơn là tạo ra cảm giác phải khám phá quá nhiều tính năng.

Dù vậy, trải nghiệm với Geely EX2 không hoàn toàn chỉ có những điểm thuận tiện. Điều Only C phải thay đổi rõ nhất khi chuyển sang xe điện nằm ở thói quen sử dụng năng lượng.

Nếu với xe xăng, việc hết nhiên liệu thường được giải quyết bằng một lần ghé trạm xăng trong vài phút, sử dụng xe điện đòi hỏi người dùng phải chủ động hơn trong việc theo dõi quãng đường còn lại và sắp xếp thời điểm sạc. Only C cho biết đây cũng là một trong những điều anh từng nghĩ tới trước khi mua Geely EX2.

“Trước đây tôi cũng nghĩ sử dụng xe điện chắc sẽ phải thay đổi một số thói quen, nhất là chuyện sạc xe hay phải để ý quãng đường còn lại. Khi chuyển từ thứ mình đã quen sang công nghệ mới thì việc đó bình thường”, anh nói.

Sau một tháng, nam nghệ sĩ cho rằng đây vẫn là điểm người sử dụng xe điện cần làm quen, thay vì có thể sử dụng hoàn toàn theo thói quen của xe xăng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Only C, phần lớn hành trình diễn ra trong nội đô nên thay đổi này không gây ra quá nhiều xáo trộn.

Khi hiểu được nhu cầu di chuyển của mình và chủ động hơn với việc sạc, câu chuyện sử dụng xe điện trở nên đơn giản hơn so với những gì anh hình dung trước đó.

Theo Only C, một chiếc xe phù hợp cần đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.

“Tôi nghĩ xe điện hay xe xăng cuối cùng cũng là phương tiện phục vụ cho mình. Công nghệ nào làm cho cuộc sống thuận tiện và phù hợp với cách mình sử dụng thì tôi sẵn sàng trải nghiệm”, Only C chia sẻ.

Quyết định mua xe sau lần đầu tìm hiểu Geely

Ở thời điểm Only C đưa ra quyết định, Geely vẫn là cái tên khá mới với chính anh và nhiều người dùng Việt. Nam producer thừa nhận trước đó anh chưa có nhiều thông tin về thương hiệu này.

“Tôi không nghĩ lại có một cái cơ duyên là showroom nằm gần nhà mình như vậy. Lần đó quyết định ghé vào xem sản phẩm của Geely như thế nào và mình thấy khá ấn tượng về dòng sản phẩm này”, Only C kể.

Thay vì coi mức độ quen thuộc của tên thương hiệu là yếu tố quyết định, anh cho biết mình quan tâm nhiều hơn tới việc sản phẩm có thuyết phục được bản thân sau khi trực tiếp tiếp xúc hay không.

Với Geely EX2, sự kết hợp giữa kích thước, không gian, cảm giác sử dụng và mức giá khiến quá trình cân nhắc của anh ngắn hơn dự kiến. Ở một góc độ nào đó, lựa chọn chiếc xe cũng phản ánh cách Only C nhìn về những món đồ mình sử dụng ở thời điểm hiện tại.

Việc Geely được phân phối bởi Tasco Auto cũng phần nào giúp nam nghệ sỹ thêm yên tâm. Thay vì chỉ dừng ở mạng lưới bán xe, Tasco Auto hiện kết nối nhiều dịch vụ trong quá trình sở hữu ô tô, từ hệ thống showroom trên toàn quốc và xưởng dịch vụ Carpla, nền tảng giao thông số VETC đến bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng. Với người dùng, đây là những yếu tố không tạo ra cảm xúc mạnh ngay tại thời điểm mua xe, nhưng lại có ý nghĩa nhiều hơn khi chiếc xe bắt đầu được sử dụng hàng ngày.

Từ một lần tình cờ ghé showroom đến quyết định mua xe chỉ trong vài phút, Only C cho biết trải nghiệm với Geely có thể chưa dừng lại ở Geely EX2: “Biết đâu trong tương lai, cơ duyên tôi sẽ mua những mẫu xe tiếp theo thì sao”.