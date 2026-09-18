An tâm vượt mùa bão cùng hậu mãi đặc quyền từ Geely Việt Nam

Geely Việt Nam triển khai chương trình hậu mãi toàn diện “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão” từ 25/8 đến 25/9 trên toàn quốc.

Di chuyển dưới điều kiện thời tiết bất lợi không chỉ đòi hỏi kỹ năng lái xe vững vàng, mà còn phụ thuộc rất lớn vào tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Thực tế vận hành cho thấy khi thường xuyên phải băng qua các đoạn đường ngập nước hay vận hành liên tục dưới trời mưa lớn, ôtô rất dễ gặp sự cố nếu không được kiểm tra và chăm sóc kịp thời.

Trọn bộ ưu đãi và đặc quyền an tâm từ Geely Việt Nam

Thấu hiểu những rủi ro kỹ thuật chủ xe phải đối mặt trong mùa mưa bão, Geely Việt Nam mang đến giải pháp chăm sóc xe chuyên sâu thông qua chương trình “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão”.

Geely Việt Nam triển khai chương trình “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão”.

Khi mang xe đến hệ thống trung tâm dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc trong thời gian diễn ra chương trình, chiếc xe sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm trực tiếp kiểm tra miễn phí 5 hạng mục kỹ thuật cốt lõi mùa mưa, giúp khách hàng chủ động phát hiện sớm những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng vận hành và độ an toàn.

Trong trường hợp cần thay thế linh kiện, khách hàng được tối ưu chi phí với mức ưu đãi 15% áp dụng cho danh mục phụ tùng chính hãng được phê duyệt. Hoàn tất quá trình bảo dưỡng, phương tiện tiếp tục được rửa xe miễn phí để sẵn sàng lăn bánh.

Hãng áp dụng ưu đãi 15% cho nhiều phụ tùng trong trường hợp cần thay thế.

Đặc biệt, Geely Việt Nam còn gửi tặng chủ xe những món quà tri ân ý nghĩa kèm voucher cứu hộ VETC 24/7 miễn phí trong 1 năm. Đây là dịch vụ cứu hộ nâng cao thuộc hệ sinh thái Tasco Auto, giúp người lái hoàn toàn chủ động và an tâm trong mọi hành trình.

Không dừng lại ở một chương trình ưu đãi ngắn hạn, chiến dịch “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão” là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành dài hạn của Geely Việt Nam với người tiêu dùng. Thông qua hệ thống 80 trung tâm dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc, thương hiệu đang từng bước hoàn thiện quy trình phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện, nhằm mang đến trải nghiệm hậu mãi đồng nhất cho khách hàng tại Việt Nam.

Geely Việt Nam thể hiện cam kết dài hạn qua chương trình hậu mãi.

Chỉ còn vài ngày nữa, chương trình “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão” sẽ chính thức khép lại. Chủ xe Geely hãy tranh thủ thời gian để kiểm tra xe, chủ động phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật và tận hưởng trọn vẹn những quyền lợi hậu mãi dành riêng cho mùa mưa bão.

5 điểm “nhạy cảm” trên ôtô trong mùa mưa bão

Trước diễn biến thất thường của thời tiết mùa mưa bão, dưới đây là 5 hạng mục Geely khuyến nghị mọi chủ xe cần chủ động kiểm tra:

Lốp xe: Lốp bị mòn hoặc áp suất không đạt chuẩn sẽ làm giảm đáng kể khả năng bám đường, đặc biệt trên các mặt đường trơn ướt.

Hệ thống phanh: Nước bẩn và bùn đất dễ bám vào đĩa phanh, má phanh làm giảm lực ma sát, gây ra hiện tượng phanh không ăn hoặc bó phanh.

Gạt mưa: Tuy là chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò quyết định đến tầm nhìn của người lái. Lưỡi gạt cao su bị lão hóa sẽ để lại các vệt nước mờ trên kính chắn gió, khiến việc quan sát trở nên khó khăn dưới mưa rào.

Tấm chắn gầm: Là nơi hứng chịu trực tiếp sự va đập từ bùn đất, rác thải hay các vật cản ẩn mình dưới lòng đường ngập nước, rất dễ dẫn đến nứt vỡ hoặc bung xệ.

Hệ thống điều hòa cabin: Trong môi trường độ ẩm cao, hệ thống thường xuyên tích tụ bụi bẩn, nấm mốc, gây ra mùi hôi khó chịu và làm giảm hiệu quả làm mát, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người ngồi trong xe.

Việc chủ động kiểm tra và chăm sóc xe ngay từ hôm nay chính là “chìa khóa vàng” giúp khách hàng bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn trọn vẹn cho bản thân cùng gia đình trong suốt mùa mưa bão.