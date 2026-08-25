Tasco Auto cam kết hỗ trợ chi phí chậm giao xe 100.000 đồng/ngày

Chậm bàn giao xe Geely trước lượng đơn hàng tăng vọt thời gian qua, Tasco Auto nhận trách nhiệm và triển khai chương trình bù đắp chi phí đi lại cho khách hàng bị giao chậm xe.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ khách hàng bằng khoản tiền giá trị 100.000 đồng/ngày. Chương trình này thiết lập tiêu chí minh bạch mới trên thị trường ôtô Việt.

Tasco Auto cho biết sẽ chủ động liên hệ từng khách hàng đủ điều kiện để thông báo tiến độ xe và quyền lợi cụ thể. Chính sách áp dụng thống nhất trên toàn quốc đối với xe Geely do Tasco Auto phân phối.

Trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, chương trình của Tasco Auto tạo điểm chú ý khi sẵn sàng hỗ trợ người dùng bằng tiền mặt.

Tasco Auto hỗ trợ chi phí chậm giao xe Geely là 100.000 đồng/ngày.

Dưới góc độ thị trường, đây không chỉ là giải pháp xử lý tình huống tài chính đơn thuần, mà là bước đi quan trọng, mở ra tác động không nhỏ đối với thị trường ôtô trong nước.

Tasco Auto cho thấy sự sòng phẳng khi giải quyết "nỗi đau" của người tiêu dùng. Trong giai đoạn chờ nhận xe bị kéo dài hơn dự kiến, khách hàng phải gánh chi phí di chuyển phát sinh hàng ngày như taxi, gọi xe công nghệ hay thuê xe tự lái.

Thực tế, sự chậm trễ bàn giao xe xuất phát từ nhu cầu thị trường dành cho các dòng xe thông minh Geely tăng cao vượt dự kiến. Theo Tasco Auto, nhu cầu lớn từ người tiêu dùng khiến công tác lập kế hoạch đặt hàng chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng đơn hàng, cộng hưởng với hạn chế nhất định về nguồn cung toàn cầu từ nhà sản xuất Geely Auto.

Bên cạnh nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi, doanh nghiệp chủ động rà soát, cải thiện quy trình đặt hàng và thắt chặt hợp tác với Geely Auto để tăng nguồn cung, nâng cấp quy trình dự báo, đặt hàng và theo dõi giao xe. Mục tiêu của Tasco Auto không chỉ là bù đắp một phần bất tiện, mà là giải quyết tận gốc để tình trạng này không tiếp diễn.

Nhu cầu thị trường dành cho các dòng xe của Geely tăng cao vượt dự kiến.

Trên thị trường ôtô Việt Nam, thông lệ đền bù thường được các hãng quy đổi thành hình thức có trong hệ sinh thái như tặng voucher dịch vụ bảo dưỡng, coupon mua phụ kiện hay điểm thưởng nội bộ. Trong khi đó, với khách hàng đủ điều kiện, Tasco Auto áp dụng mức bù đắp do chậm giao xe 100.000 đồng/ngày tính lũy kế theo số ngày thực tế, được đại lý thanh toán trực tiếp cho khách hàng tại thời điểm bàn giao xe.

Tasco Auto cũng nêu cách xác định thời gian chậm bàn giao. Trong đó, ngày chậm đầu tiên là ngày liền kề sau ngày dự kiến giao xe hoặc ngày cuối cùng của khoảng thời gian dự kiến giao xe. Trường hợp không ghi nhận mốc giao xe, ngày chậm đầu tiên là ngày thứ 61 kể từ ngày ký hợp đồng. Ngày kết thúc tính hỗ trợ là ngày đại lý thông báo cho khách hàng về việc xe sẵn sàng bàn giao. Tổng số ngày chậm đủ điều kiện được tính từ ngày chậm đầu tiên đến hết ngày kết thúc tính hỗ trợ.

Với chương trình hỗ trợ một khoản chi phí quy đổi thành tiền mặt cho mỗi ngày chậm bàn giao đủ điều kiện, Tasco Auto cho thấy sự minh bạch hóa quy trình xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mọi phản ánh gửi về các kênh đường dây nóng được ghi nhận độc lập với hệ thống đại lý. Cơ chế này giúp loại bỏ rủi ro thông tin bị ách tắc hoặc ứng xử tiêu cực, chậm trễ phát sinh từ nhân viên bán hàng, đảm bảo khách hàng có kênh liên hệ chính thức và minh bạch với nhà phân phối.

Dòng sản phẩm xe thông minh của Geely do Tasco Auto phân phối nhận sự yêu thích của nhiều nghệ sĩ.

Xét trên diện rộng, chương trình bù đắp chi phí đi lại cho khách hàng bị giao chậm xe cùng hình thức trả tiền mặt tạo tác động đa chiều tới thị trường ôtô Việt Nam. Tác động trước hết là thiết lập hướng mới về dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Trong lịch sử ngành ôtô trong nước, thực tế tình trạng giao xe chậm khá phổ biến, đặc biệt với mẫu xe "hot" hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vì vậy, việc Tasco Auto ban hành chính sách minh bạch áp dụng toàn hệ thống với khoản đền bù bằng tiền mặt/tiền ví điện tử rút được sẽ tạo ra tiền lệ mới về trách nhiệm của nhà phân phối tại Việt Nam.

Tasco Auto sở hữu hơn 150 showroom và phân phối 15 thương hiệu ôtô lớn tại thị trường Việt.

Dưới góc độ toàn thị trường, khi xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến tính minh bạch và quyền lợi hậu mãi, chương trình bù đắp chi phí đi lại cho khách bị giao chậm xe của Tasco Auto với cơ chế đền bù tiền mặt rút được từ ví VETC được cho tạo ra tham chiếu mới về tiêu chuẩn dịch vụ của ngành ôtô. Động thái này dự báo tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy các nhà phân phối trên thị trường cần chủ động hoàn thiện quy trình quản trị chuỗi cung ứng, đồng thời xem xét tối ưu điều khoản cam kết tiến độ bàn giao xe nhằm tăng năng lực cạnh tranh.