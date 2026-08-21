Mô hình eRoaming và đòn bẩy cho dải xe xanh Geely tại Việt Nam

Mô hình eRoaming không chỉ xóa bỏ rào cản hạ tầng phân mảnh, mà còn tạo đòn bẩy hạ tầng cho dải xe năng lượng mới Geely được Tasco Auto phân phối tăng tốc tại Việt Nam.

Theo thống kê của VETC, tỷ trọng xe năng lượng mới trong tổng số phương tiện đăng ký tài khoản giao thông đã tăng đột biến từ 0,2% vào năm 2022 lên mức 28,9% trong 6 tháng đầu năm 2026. Đặc biệt, đối với nhóm ôtô con và xe du lịch, tỷ trọng xe xanh đã vọt lên 57,56% cùng kỳ.

Tuy nhiên, đằng sau sự tăng trưởng ấn tượng đó, bức tranh hạ tầng trạm sạc đang gặp rào cản lớn về sự phân mảnh. Trừ hệ thống trạm sạc khép kín quy mô lớn của VinFast, toàn thị trường hiện mới có khoảng 750 trạm sạc công cộng đến từ hơn 20 đơn vị cung ứng trạm sạc độc lập (CPO).

Hạ tầng trạm sạc phân mảnh tại Việt Nam. Ảnh: TramEV.

Hầu hết hãng xe nhập khẩu vào Việt Nam đều đang gặp khó vì chi phí tự xây trạm sạc đắt đỏ hoặc phải phụ thuộc bên thứ ba. Việc thiếu chuẩn kết nối chung khiến người dùng phải cài quá nhiều ứng dụng và quản lý tài khoản rời rạc là rào cản tâm lý rất lớn với người muốn mua xe điện ngoài hệ sinh thái VinFast.

Tại Hội nghị Phát triển Hệ sinh thái sạc mở mới đây, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng trạm sạc và thúc đẩy sự liên thông xuyên suốt, VETC đã đưa ra giải pháp eRoaming - mô hình cho phép người dùng tiếp cận và sử dụng trạm sạc của nhiều nhà vận hành thông qua một nền tảng kết nối duy nhất.

Nền tảng của VETC đóng vai trò là lớp liên thông trung gian, giúp trao đổi dữ liệu mượt mà với hệ thống của từng CPO từ thông tin vị trí, trạng thái trụ sạc đến xác thực người dùng, quản lý phiên sạc và đối soát tài chính minh bạch.

Nền tảng của VETC đóng vai trò là lớp liên thông trung gian.

VETC áp dụng những tiêu chuẩn kết nối mở quốc tế như OCPI 2.2.1 và Open API, giúp các CPO vừa duy trì quyền sở hữu hạ tầng và chính sách kinh doanh riêng, vừa mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Về mặt kỹ thuật, nền tảng VETC Trạm sạc được thiết kế với độ sẵn sàng tới 99,9%, thời gian phản hồi API dưới 500 mili giây, cập nhật trạng thái trạm theo thời gian thực, cơ chế đối soát tự động, môi trường kiểm thử riêng và có hệ thống giám sát 24/7.

Dẫn đầu thị trường ETC với 75% thị phần, hơn 5 triệu người dùng và 2 triệu giao dịch/ngày, VETC sở hữu lợi thế quy mô vượt trội. Thông qua Ví VETC được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, người dùng có thể tìm trạm, kích hoạt sạc, theo dõi điện năng và xuất hóa đơn VAT chỉ trên một ứng dụng duy nhất.

Sau 2 tháng triển khai, VETC Trạm sạc đã kết nối 7 đối tác CPO lớn như ChargeLink, EBOOST, ESKY, Ford Việt Nam, Rabbit EVC, SmartCharge và EV Charge.

Mạng lưới kết nối trạm sạc của VETC đã tích hợp hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, chiếm trên 50% mạng lưới trạm sạc đa thương hiệu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tính đến tháng 8/2026, đã có 43 trụ sạc DC do Tasco Auto và đối tác phát triển đi vào hoạt động. Hệ thống ESKY đồng thời ghi nhận đã vận hành 50 trụ sạc trên toàn quốc. Trong quý III/2026, 53 trụ sạc nhanh DC được Tasco Auto và đối tác phát triển dự kiến đi vào hoạt động.

Những kết quả bước đầu đạt được cho thấy eRoaming đang tạo ra một mạng lưới kết nối đáp ứng tốt nhu cầu thực tế. Các CPO đơn lẻ có thể tiếp cận ngay 5 triệu khách hàng sẵn có của VETC mà không cần tốn kém chi phí xây dựng ứng dụng hay tiếp thị riêng.

Sự xuất hiện của mô hình eRoaming mang ý nghĩa đặc biệt đối với kế hoạch mở rộng dải xe năng lượng mới của Geely tại thị trường Việt Nam. Là một tập đoàn toàn cầu sở hữu công nghệ xe điện và PHEV tiên tiến, Geely mang đến thị trường Việt Nam các dòng xe hiện đại rõ ràng cần một hệ thống hạ tầng sạc đủ rộng để thuyết phục người tiêu dùng.

Do đó, việc VETC liên thông hơn 50% trạm sạc đa thương hiệu giúp chủ xe Geely giảm tải nỗi lo phạm vi di chuyển. Từ mạng lưới hơn 350 trụ sạc từ 7 đối tác liên kết và sẽ còn tiếp tục mở rộng, người dùng xe Geely có thể dễ dàng nạp năng lượng trên mọi hành trình xuyên Việt.

Nhờ tích hợp “all-in-one” trên ứng dụng VETC, chủ xe Geely có thể quản lý liền mạch mọi thao tác từ tìm trạm sạc đến thanh toán và xuất hóa đơn. Việc xóa bỏ rào cản công nghệ giúp người dùng an tâm khi chuyển sang sử dụng xe xanh.

Thay vì tốn hàng triệu USD tự xây trạm sạc, mô hình eRoaming giúp Geely và Tasco Auto tối ưu chi phí để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành, dịch vụ hậu mãi.

Hạ tầng sạc mở đóng vai trò như “đường cao tốc” đưa dải xe năng lượng mới của Geely nhanh chóng tiếp cận người dùng Việt.

Với nhiều lợi thế, mô hình eRoaming hứa hẹn tái định hình xu thế phát triển hạ tầng năng lượng xanh tại Việt Nam. Không chỉ còn là cuộc chơi đơn độc của từng doanh nghiệp với những “ốc đảo”, thị trường xe điện Việt Nam đang tiến vào kỷ nguyên kết nối và chia sẻ hạ tầng. Mô hình eRoaming được xem là mảnh ghép mở ra cánh cửa lớn cho dải xe năng lượng mới Geely tự tin bứt phá, khẳng định vị thế trong những năm tới tại thị trường Việt.