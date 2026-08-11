Geely Coolray ra sao sau quãng đường di chuyển 130.000 km?

Đi nhiều vòng Việt Nam, từ những cung đường miền núi phía Bắc đến đất mũi Cà Mau, chiếc Geely Coolray thuộc dự án “Hành trình an tâm” đã cán mốc 130.000 km.

Quãng đường sử dụng cường độ cao để lại một số dấu vết khó tránh khỏi nhưng cũng cung cấp góc nhìn thực tế về độ bền, khả năng vận hành và vai trò của bảo dưỡng định kỳ với một chiếc xe Trung Quốc.

130.000 km qua nhiều dạng địa hình

Với một chiếc xe gia đình, 130.000 km thường tương đương khoảng một thập kỷ sử dụng. Trong khi đó, chiếc Geely Coolray thuộc dự án “Hành trình an tâm” của Tasco Auto hoàn thành quãng đường này chỉ trong 14 tháng.

Một trong những người hiểu rõ chiếc xe là anh Bạch Hồng Tâm, lái xe chuyên nghiệp thường xuyên trực tiếp điều khiển Coolray trong hành trình dài. “Trung bình xe phải di chuyển 500-600 km mỗi ngày, có những hôm điểm lên tới 800 km qua nhiều tỉnh thành với nhiều loại địa hình, thời tiết khắc nghiệt. Chính lịch trình dày đặc khiến đội ngũ vận hành gọi vui đây là chiếc Geely Coolray ‘vất vả’ bậc nhất Việt Nam”, anh Tâm chia sẻ.

Chiếc Geely Coolray của “Hành trình an tâm” chính thức cán mốc 130.000 km vào ngày 5/8 vừa qua.

Trước khi đạt cột mốc hiện tại, đến tháng 12/2025, chiếc Coolray đã hoàn thành 75.000 km sau 8 tháng vận hành. Đến nay, sau 130.000 km, xe chưa ghi nhận lỗi lớn, các bộ liên quan đến động cơ, hộp số hay hệ thống vận hành chính vẫn hoạt động mượt mà. Đồng thời, xe chưa gặp sự cố khiến hành trình phải gián đoạn.

Thay đổi về ngoại hình và nội thất

Vận hành liên tục khiến chiếc Coolray này xuất hiện nhiều “dấu vết” ở cả ngoại thất và nội thất. Màu sơn bên ngoài đã có độ bạc nhất định, tuy nhiên, các chi tiết ngoại thất, hệ thống cửa, gương và đèn vẫn hoạt động bình thường.

Khoang nội thất phản ánh rõ hơn cường độ sử dụng. Với nhiều lái xe vận hành luân phiên, bề mặt da tại ghế, vô lăng và các vị trí tiếp xúc nhiều đã cũ và bóng hơn ban đầu.

Da ghế vẫn giữ được độ căng, chưa xuất hiện tình trạng chùng, nứt hoặc bong tróc, các chi tiết nhựa ốp trong khoang xe vẫn chắc chắn, không ghi nhận tình trạng ố, xỉn màu hoặc lỏng lẻo bất thường.

Theo anh Tâm, các thiết bị được sử dụng hàng ngày như màn hình trung tâm, cửa kính, hệ thống âm thanh và chức năng điều khiển vẫn phản hồi bình thường. Hệ thống điều hòa tiếp tục làm lạnh nhanh, kể cả khi xe đỗ ngoài trời nắng trước khi bắt đầu hành trình.

Cảm giác lái thay đổi ra sao sau 130.000 km?

Qua quá trình vận hành, động cơ của chiếc Coolray vẫn duy trì khả năng khởi động ổn định, phản hồi chân ga nhanh và chưa xuất hiện tiếng động bất thường.

“Điều tôi để ý nhất sau quãng đường lớn là xe có bị ì hơn, hộp số có thay đổi hay xuất hiện tiếng động lạ hay không. Hiện tại, máy vẫn nhạy, phản ứng chân ga tốt và các chức năng chính hoạt động ổn định. Xe chưa gặp lỗi lớn nào khiến chúng tôi phải dừng chuyến đi”, anh Tâm cho biết.

Anh Bạch Hồng Tâm check in bên người bạn đường Geely Coolray.

Mức tiêu thụ nhiên liệu được ghi nhận trong quá trình sử dụng dao động trung bình khoảng 7,3-7,8 lít/100 km, cao nhất có thể tiến gần 7,8 lít/100 km. Mức này phụ thuộc vào mật độ giao thông, tải trọng, địa hình, thời gian sử dụng điều hòa và phong cách điều khiển.

Qua kiểm tra kỹ thuật, xe xuất hiện tình trạng thấm dầu nhẹ tại một số chi tiết gồm bộ phận giảm xóc và khu vực cốc lọc dầu. Đây là hiện tượng có thể xuất hiện trên phương tiện đã vận hành hơn 100.000 km, đặc biệt với xe thường xuyên đi đường dài ở cường độ cao.

Xe cũng đã thay bộ lốp đầu tiên của xe được thay tại kỳ bảo dưỡng 120.000 km. Tuy nhiên, tuổi thọ lốp chịu ảnh hưởng của điều kiện mặt đường, áp suất, chế độ đảo lốp, tải trọng và thói quen lái xe. Vì vậy, đây là kết quả trên một phương tiện cụ thể, không phải mốc thay lốp áp dụng chung cho mọi xe.

Bảo dưỡng đúng hạn giúp xe bền hơn

Trong suốt dự án, chiếc Coolray được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Tại mốc 120.000 km, xe được đưa về Carpla Service, hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền của Geely, để thực hiện các hạng mục theo checklist tiêu chuẩn.

Ngoài thay mới dầu động cơ, các loại lọc, bugi, dầu phanh và vật tư đến chu kỳ, kỹ thuật viên còn kiểm tra hộp số, hệ thống làm mát, dây đai, phanh, lốp, hệ thống treo, lái, điện - điện tử và các chi tiết dưới gầm. Tình trạng rò rỉ, mức độ hao mòn và khả năng vận hành tổng thể cũng được đánh giá để tiếp tục theo dõi tại kỳ bảo dưỡng sau.

Với dự án “Hành trình an tâm”, bảo dưỡng không chỉ nhằm xử lý sự cố mà còn giúp quản lý tình trạng xe qua từng cột mốc. Thay vì đánh giá độ bền qua các bài thử ngắn, chiếc Coolray được vận hành liên tục trong điều kiện đường sá thực tế tại Việt Nam, qua đó tạo thêm dữ liệu dài hạn về sản phẩm.

Một phương tiện riêng lẻ không đại diện cho toàn bộ xe đang lưu hành, nhưng hành trình 130.000 km vẫn mang lại nguồn tham khảo thực tế cho đơn vị phân phối và người dùng. Hiện chiếc Coolray tiếp tục trở lại đường trường, cùng với đó, Geely Việt Nam cũng bổ sung thêm loạt xe năng lượng mới như EX2, EX5 EM-i vào dự án “Hành trình an tâm” để chứng thực độ bền của xe Geely.