Geely Việt Nam mở ưu đãi tháng 8, thêm 26 đặc quyền dịch vụ

Geely Việt Nam mở chương trình ưu đãi tháng 8 với mức hỗ trợ lên đến hàng trăm triệu đồng, đi kèm 26 đặc quyền chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng.

Không đơn thuần là một chương trình kích cầu tiêu dùng thông thường, đây là bước đi chiến lược đặc biệt của Geely Việt Nam nhằm tối ưu hóa chi phí lăn bánh, xóa bỏ rào cản tiếp cận công nghệ mới cho người dùng Việt.

Dải sản phẩm Geely tại Việt Nam trải rộng từ xe đô thị, SUV xăng đến xe điện và hybrid sạc ngoài.

Dải sản phẩm của Geely tại Việt Nam hiện trải rộng trên nhiều phân khúc với mức giá khởi điểm cạnh tranh, được tính toán dựa trên mức lệ phí trước bạ mô phỏng 12% tại các đô thị lớn. Chương trình trong tháng 8 được áp dụng trên toàn bộ dải sản phẩm đa dạng của Geely Việt Nam.

Trong nhóm xe năng lượng mới, Geely có ba đại diện gồm mẫu xe đô thị Geely EX2 với giá khởi điểm chỉ từ 459 triệu đồng, mẫu xe Hybrid sạc ngoài Geely EX5 EM-i có giá từ 765 triệu đồng, và dòng SUV thuần điện Geely EX5 với mức giá từ 794 triệu đồng.

Ở dải xe SUV/Crossover truyền thống chạy xăng, hãng tiếp tục khẳng định sức mạnh với New Coolray có mức giá từ 469 triệu đồng, mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi Okavango có giá từ 694 triệu đồng, và dòng SUV cao cấp nhất Monjaro với giá từ 999 triệu đồng.

Sự phân bố giá bán này tạo ra một dải sản phẩm linh hoạt, phủ kín tâm lý tài chính của khách hàng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Trong cuộc đua khốc liệt giữa các thương hiệu, điểm nhấn đột phá trong chính sách khuyến mại tháng 8 của Geely Việt Nam là gói ưu đãi thiết thực dành riêng cho các dòng xe năng lượng mới, giải quyết trực tiếp bài toán chi phí sử dụng và sạc điện của chủ xe.

Đối với mẫu SUV thuần điện Geely EX5, phiên bản Pro nhận được mức hỗ trợ tiền mặt trực tiếp lên tới 45 triệu đồng cùng 2 bộ sạc (không bao gồm công lắp đặt); phiên bản Max cũng được hỗ trợ 30 triệu đồng tiền mặt cùng 2 bộ sạc (không bao gồm công lắp đặt).

Với dòng xe Geely EX5 EM-i ứng dụng công nghệ Hybrid tiên tiến, khách hàng lựa chọn phiên bản Pro sẽ được giảm ngay 3% giá trị xe (tương đương mức giảm khoảng gần 23 triệu đồng dựa trên giá khởi điểm), tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe cùng 1 bộ sạc 3.5 kW. Đối với phiên bản EX5 EM-i Max, khách hàng sẽ nhận ngay 1 bộ sạc 3.5 kW, gói 5 năm bảo dưỡng miễn phí, 5 năm dịch vụ cứu hộ 24/7 và ưu đãi đặc quyền VETC Loyalty.

Tương tự, mẫu xe điện đô thị Geely EX2 ở cả hai phiên bản Pro và Max đều được áp dụng gói quà tặng toàn diện bao gồm 1 sạc 3.5 kW, 5 năm bảo dưỡng, 5 năm cứu hộ đường bộ và ưu đãi VETC Loyalty.

Không dừng lại ở dải xe năng lượng mới, nhóm SUV truyền thống của Geely Việt Nam cũng tung đợt kích cầu mạnh mẽ với những con số ưu đãi tài chính thuyết phục.

Đứng đầu dải sản phẩm là mẫu SUV sang trọng Monjaro. Phiên bản Premium được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cộng thêm 1% giá trị xe. Với giá khởi điểm từ 999 triệu đồng và mức lệ phí trước bạ 12%, khoản hỗ trợ 100% trước bạ tương đương với việc giảm trực tiếp khoảng gần 120 triệu đồng chi phí lăn bánh, cộng thêm 1% giá trị xe tương đương khoảng gần 10 triệu đồng, nâng tổng giá trị ưu đãi mà khách hàng nhận được lên tới gần 130 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Monjaro Flagship được hỗ trợ trực tiếp 4% giá trị xe, tương đương mức giảm giá trị tiền mặt khoảng 40 triệu đồng.

Bộ 26 đặc quyền dịch vụ được kỳ vọng giúp khách hàng Geely an tâm hơn trong quá trình sử dụng xe.

Mẫu SUV 7 chỗ Geely Okavango (giá từ 694 triệu đồng) được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản, giúp tiết kiệm hơn 40 triệu đồng chi phí lăn bánh. Đồng thời, chương trình Early Bird dành cho mẫu xe này tiếp tục duy trì đến hết ngày 31/8 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi.

Cuối cùng, mẫu SUV đô thị New Coolray mang đến sự lựa chọn linh hoạt khi hai phiên bản Standard và Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (giúp tiết kiệm khoảng hơn 28 triệu đồng chi phí lăn bánh từ mức giá 469 triệu đồng), còn phiên bản Flagship được giảm 3% giá trị xe kèm 1 năm bảo hiểm vật chất xe, giúp chi phí sở hữu ban đầu giảm xuống mức tối ưu.

Bên cạnh những con số giảm giá trực tiếp đầy ấn tượng, điểm khác biệt mang tính chiến lược của Geely Việt Nam dưới sự phân phối của Tasco Auto chính là hệ sinh thái dịch vụ toàn diện.

SUV thuần điện Geely EX5 được áp dụng hỗ trợ tiền mặt và tặng bộ sạc theo từng phiên bản.

Với tất cả khách hàng sở hữu bất kỳ dòng xe Geely nào trong tháng 8, Tasco Auto trao tặng ngay bộ 26 đặc quyền chăm sóc và hỗ trợ toàn diện, đảm bảo sự an tâm trên mọi hành trình.

Khách hàng của Geely Việt Nam không chỉ mua một chiếc ôtô đơn thuần mà đang sở hữu một giải pháp di chuyển thông minh, an toàn và tiết kiệm chi phí dài hạn. Việc tích hợp sâu rộng các dịch vụ chăm sóc vào hệ sinh thái Tasco Auto giúp khẳng định sự cam kết lâu dài của thương hiệu này đối với thị trường Việt Nam, xây dựng niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng trong giai đoạn chuyển giao công nghệ ôtô.

Geely Việt Nam kỳ vọng đưa các dòng xe công nghệ mới đến gần hơn với người dùng Việt thông qua ưu đãi tài chính và dịch vụ.

Trong bối cảnh thị trường xe Việt đang chạy đua các chương trình kích cầu, chương trình khuyến mại tháng 8 của Geely Việt Nam là đòn bẩy tài chính với sức hút khác biệt. Đó không chỉ là các mức hỗ trợ từ hàng chục đến cả trăm triệu đồng, mà chương trình ưu đãi còn hướng tới giải quyết việc bảo trì tài sản của chủ xe về lâu dài.