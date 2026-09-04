Hành trình 4.600 km xuyên Việt bằng Geely EX5 EM-i của bố Chi Pu

Cuối tháng 7, chú Dũng Tuấn cùng gia đình hoàn thành hành trình xuyên Việt khoảng 4.600 km bằng chiếc Geely EX5 EM-i được con gái Chi Pu tặng.

Trước chuyến đi, chú từng lo xe có thể “nằm đường”. Nhưng khi hành trình còn chưa kết thúc, trải nghiệm ngoài mong đợi khiến chú hào hứng, nghĩ đến kế hoạch lái xe tới Cà Mau vào mùa hè năm sau.

Với chú Dũng Tuấn, lái xe xuyên Việt vào mùa hè là thói quen trong nhiều năm. Trước đây, hành trình này được thực hiện trên chiếc SUV Nhật gắn bó với chú gần một thập kỷ. Năm nay, kế hoạch vẫn vậy nhưng phương tiện đã thay đổi.

Vài tháng trước, khi Chi Pu ra Hà Nội tham dự sự kiện của Geely, chú Dũng Tuấn đến chủ yếu để thăm con gái. Sau đó, Chi hỏi bố có muốn lái thử xe không. Vì tò mò, chú trải nghiệm 2 mẫu xe Geely EX2 và Geely EX5 EM-i. Chi tiếp tục hỏi chú thấy Geely EX5 EM-i thế nào và có muốn đổi chiếc xe sử dụng trong nhiều năm hay không.

Chú thừa nhận khi ấy khá bất ngờ. Chiếc xe Nhật cũ vẫn hoạt động ổn định và bản thân chú cũng “chưa bao giờ nghĩ sẽ đi hãng xe Trung Quốc”. Sau lần lái thử, chú dành thêm thời gian tìm hiểu về Geely và công nghệ của hãng rồi mới đồng ý với đề nghị đổi xe của con gái.

Với người có thói quen tự lái hàng nghìn kilomet mỗi mùa hè, chuyến xuyên Việt thực sự là dịp để chiếc xe mới trả lời những băn khoăn còn lại.

Hành trình 4.600 km để trả lời nỗi lo “nằm đường”

Chia sẻ về hành trình xuyên Việt, chú Dũng Tuấn tâm sự: “Dịp hè năm nay, tôi vẫn có kế hoạch đi xuyên Việt, nhưng lần này là bằng chiếc xe năng lượng mới Geely EX5 EM-i nên có phần háo hức pha chút lo lắng. Tôi lo nhất là liệu xe có bị nằm đường không”.

Geely EX5 EM-i trở thành bạn đồng hành của chú Dũng Tuấn từ đầu tháng 4.

Nỗi lo không chỉ nằm ở độ ổn định của chiếc xe còn mới với người sử dụng. Chú cũng băn khoăn liệu xe mang theo nhiều người, nhiều hành lý có đủ sức vượt cung đường dốc ở Đà Lạt hay việc sử dụng nhiên liệu trên hành trình dài sẽ ra sao.

Ở mỗi địa phương, gia đình thường nghỉ lại 1-2 ngày và tiếp tục lái thêm từ vài chục đến hàng trăm kilomet để tham quan khu vực xung quanh. Kết thúc chuyến đi, đồng hồ hành trình ghi nhận khoảng 4.600 km.

Trên xe có 4 người, gồm chú Dũng Tuấn, anh trai và 2 trẻ em. Lượng hành lý mang theo khá nhiều, chất đầy khoang hành lý phía sau và phải bố trí thêm một phần bên trong cabin.

Dù phải ngồi xe qua nhiều chặng dài liên tiếp, chú cho biết những người đồng hành vẫn cảm thấy thoải mái, không bị say xe hay mệt mỏi đáng kể sau mỗi chặng. Hai cháu nhỏ vẫn có thể sinh hoạt, vui chơi bình thường trên xe. “Sau mỗi chặng, mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi, đau người; trẻ con có thể ngủ ngon lành trên xe. Cảm giác ngồi ghế xe như ngồi sofa tại nhà”, chú chia sẻ lại nhận xét của mọi người.

Chuyến đi của chú Dũng Tuấn và gia đình kéo dài khoảng 2 tuần, xuất phát từ Hà Nội, qua miền Trung đến Đà Nẵng, Tuy Hòa, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi rồi quay trở lại phía Bắc qua Nghệ An.

Trong 4.600 km, 2 cung đường để lại cho chú nhiều ấn tượng là đèo Khánh Lê và đèo Ngoạn Mục. Trước chuyến đi, một trong những điều chú băn khoăn là khả năng leo đèo khi xe mang nhiều hành lý. Tuy nhiên, nỗi lo này dần biến mất sau màn trải nghiệm thực tế.

“Khi vượt, xe chỉ cần nhích nhẹ là vọt luôn, tạo cảm giác an toàn. Khi leo đèo, tôi không có cảm giác phải dí ga, hay không cần phải lắng nghe mới thấy tiếng máy hơi rú lên như xe thông thường”, chú Dũng Tuấn kể.

Khi xuống đèo, chú lưu tâm đến hệ thống phanh tái sinh. Theo quan sát trên màn hình xe, có chặng quá trình thu hồi năng lượng giúp dung lượng pin tăng trở lại khoảng 10%. Chi tiết khác cũng được chú đánh giá cao là quá trình chuyển đổi giữa vận hành điện và động cơ xăng. Theo chú, người ngồi trên xe hầu như không cảm nhận rõ khi hệ thống thay đổi giữa 2 chế độ.

Sạc 3 lần trong 2 tuần

Nếu khả năng vận hành dần giải tỏa băn khoăn trước chuyến đi, hạ tầng sạc lại là điểm khiến chú Dũng Tuấn thấy chưa thuận tiện.

Trong khoảng 4.600 km, chiếc EX5 EM-i chỉ được sạc tại 3 điểm: Đà Nẵng, Đà Lạt và Nha Trang. Chú thường tranh thủ sạc vào buổi tối trong ngày nghỉ tại các thành phố này. Theo ghi nhận của chú, mỗi lần sạc kéo dài 45-60 phút và chi phí khoảng 120.000-150.000 đồng tùy trạm.

Cách sử dụng xe của chú cũng khá rõ ràng: Trong thành phố ưu tiên chạy điện, khi đi đường dài và cao tốc chuyển sang chế độ hybrid. Vì vậy, việc không tìm thấy trạm sạc trên nhiều cung đường không ảnh hưởng đến lịch trình chung của gia đình.

Điểm chú chưa hài lòng nằm ở việc số lượng trạm còn hạn chế và trải nghiệm giữa các mạng lưới chưa đồng nhất. “Số lượng trạm sạc ít và tôi phải cài đặt nhiều app khi sử dụng”, chú nhận xét.

Theo chú Dũng Tuấn, các mạng lưới sử dụng ứng dụng riêng, mức giá khác nhau và người dùng phải duy trì tiền trong nhiều tài khoản. Với chuyến đi qua nhiều tỉnh thành, thao tác này tạo ra sự bất tiện nhất định.

Nhưng điểm khác biệt ở chỗ xe vẫn có thể tiếp tục hành trình bằng chế độ hybrid giúp chú không phải xây dựng lịch trình xoay quanh vị trí trạm sạc hay quá băn khoăn về chi phí đổ xăng so với chiếc xe thuần điện hay thuần xăng thông thường.

“Là người thích công nghệ và ưa khám phá, tôi hài lòng với quyết định lựa chọn dòng xe PHEV - vừa sử dụng xe năng lượng mới đầy đủ công nghệ, vừa không lo ‘chưa đến chợ đã hết pin’”, chú Dũng Tuấn chia sẻ sự hài lòng sau chuyến đi.

Chú Dũng Tuấn ấn tượng với mức tiêu hao năng lượng của dòng sản phẩm từ Geely.

Trong hành trình xuyên Việt, đoạn Tuy Hòa - Đà Lạt - Nha Trang - Bình Định là chặng chú Dũng Tuấn nhớ rõ nhất về mức tiêu hao nhiên liệu. Xe được đổ xăng tại Tuy Hòa, sau đó tiếp tục lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi đến Bình Định mới phải đổ xăng trở lại. Dọc chặng này, xe chủ yếu sử dụng động cơ xăng kết hợp hệ thống hybrid. Việc sạc ở Đà Lạt và Nha Trang chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố.

“Chặng Tuy Hòa - Đà Lạt - Nha Trang - Bình Định làm tôi thấy bất ngờ vì đi đường dài, leo đèo vượt núi nhưng mãi mà không hết xăng”, chú chia sẻ.

Theo dữ liệu hiển thị trên xe mà chú theo dõi trong suốt hành trình, mức tiêu hao ở một số chặng đồng bằng khoảng 3,1 lít/100 km; trên đoạn đồi núi khoảng 3,8 lít/100 km. Riêng chặng Tuy Hòa - Đà Lạt - Nha Trang - Bình Định, màn hình xe ghi nhận khoảng 3,8 lít/100 km. Đây là số liệu chú quan sát từ hệ thống tính toán trên xe trong điều kiện sử dụng thực tế và còn tùy vào cách thức lái, vận hành của mỗi người.

Trong toàn bộ chuyến đi, chú đổ xăng khoảng 4 lần, mỗi lần khoảng 500.000-800.000 đồng. Chú đánh giá tổng chi phí nhiên liệu này tiết kiệm xăng hơn rất nhiều so với những chuyến trước đây.

Từ ngại giữ làn đến thường xuyên dùng trên cao tốc

Một trong những thay đổi thú vị sau hành trình 4.600 km nằm ở cách chú Dũng Tuấn sử dụng công nghệ hỗ trợ lái. Khi mới làm quen với Geely EX5 EM-i, tính năng giữ làn từng khiến chú không thoải mái.

“Lúc đầu, tôi hơi e ngại tính năng giữ làn vì nghĩ tự đánh lái không theo ý mình và sợ không ổn định, hay không thông minh như quảng cáo. Lúc đầu, tôi chưa quen nên nhiều khi dùng tay ghìm vô lăng lại”, chú tâm sự.

Công nghệ cùng tiện ích trên chiếc Geely EX5 EM-i giúp lái xe U80 như chú Dũng Tuấn và anh trai tự tin hơn.

Sau thời gian sử dụng, chú bắt đầu quen với cách hệ thống hoạt động. Trên cao tốc và đoạn quốc lộ thông thoáng, chú thường xuyên sử dụng hỗ trợ giữ làn kết hợp ga tự động thích ứng. “Sau này dần quen và tin tưởng rồi thì tôi cứ thả lỏng cho xe tự giữ làn”, chú nói.

Với người lái ở độ tuổi U80, chú nhìn nhận công nghệ từ góc độ khá thực tế. Khi phải lái nhiều giờ liên tục, việc giảm bớt thao tác giữ tốc độ và điều chỉnh xe trong làn giúp người lái nhàn hơn, dù vẫn phải duy trì quan sát và sẵn sàng xử lý tình huống.

Đây cũng là tính năng ban đầu chú ít để ý, nhưng dần cảm thấy hữu ích sau hành trình xuyên Việt hơn 4.600 km.

Chuyến đi chưa kết thúc, kế hoạch đến Cà Mau đã bắt đầu

Trước ngày khởi hành, chú Dũng Tuấn còn lo liệu xe có “nằm đường” và phải gọi cứu hộ hay không. Nhưng ngay khi hành trình xuyên Việt vẫn diễn ra, gia đình chú Dũng Tuấn đã lên kế hoạch khám phá điểm đến khác: Miền Tây.

“Tôi và anh trai, đều ở độ tuổi U80, dự định mùa hè năm sau sẽ tiếp tục lái chiếc xe này vào miền Tây, xuống mũi Cà Mau rồi ghé TP.HCM thăm Chi Pu. Nếu điều kiện cho phép, anh em tôi định đi sang một số quốc gia khác như Lào hay Campuchia”.

Chú Dũng Tuấn check-in cùng “bạn đồng hành” tại Ana Mandara Đà Lạt - khu nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái Tasco - điểm đến được gia đình chú yêu thích bởi không gian yên tĩnh, trong lành và riêng tư.

Trong chuyến đi vừa qua, có một số khoảnh khắc khiến chú Dũng Tuấn thấy khá thú vị. Khi xe dừng đổ xăng ở Tuy Hòa hay đỗ tại Đà Nẵng, Nha Trang, có người đến xem, chụp ảnh, quan sát nội thất rồi hỏi chú về giá và trải nghiệm sử dụng xe. Với riêng chú, sau hành trình trải nghiệm 4.600 km, ý nghĩa của chiếc EX5 EM-i cũng khác so với ngày đầu nhận xe. Nếu trước đây, xe Geely EX5 EM-i là món quà của con gái yêu, thì giờ được xem là bạn đồng hành của chú trên hành trình tương lai.

“Chiếc xe là món quà mang lại cho tôi sức dẻo dai, sự hưng phấn và tự tin để tiếp tục lên kế hoạch chinh phục những nẻo đường dài trên dải đất hình chữ S”, chú Dũng tâm sự.

Từ nỗi lo “nằm đường” trước ngày xuất phát đến kế hoạch đi tiếp đến Cà Mau, Geely EX5 EM-i giúp chú Dũng Tuấn xóa bỏ nghi ngại và được truyền cảm hứng để tiếp tục khám phá những vùng đất mới.