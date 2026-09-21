Geely - ‘mắt xích công nghệ’ của những ‘ông lớn’ ôtô phương Tây

Tác động từ cuộc đua tái cấu trúc, chi phí và điện hóa toàn cầu, Geely thoát khỏi cái bóng của nhà sản xuất quy mô để trở thành mắt xích công nghệ trong chuỗi giá trị ôtô thế giới.

Sự xuất hiện của Geely trong hàng loạt liên doanh chiến lược và thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quan trọng với những "gã khổng lồ" như Mercedes-Benz, Ford, Renault hay Lotus là minh chứng cho thấy hãng xe Trung Quốc đang vươn lên thành thế lực công nghệ quan trọng, nắm giữ giải pháp công nghệ then chốt của toàn ngành, bao gồm: Hệ thống truyền động hybrid tiên tiến, nền tảng xe thông minh cho đến đột phá mang tính cách mạng ở mảng pin thể rắn.

Dù thương hiệu Đức chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc cho khối động cơ M252 1.5 L tăng áp, dòng động cơ mô-đun FAME nổi tiếng của Mercedes-Benz và đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, Geely mới là đơn vị trực tiếp đảm nhận phát triển kỹ thuật chi tiết và sản xuất tại Trung Quốc.

Việc được biểu tượng xe sang như Mercedes-Benz giao trọng trách phát triển kỹ thuật và sản xuất động cơ cốt lõi cho Geely cho thấy năng lực gia công, độ chính xác cơ khí và tiêu chuẩn chất lượng của Geely chinh phục những yêu cầu của phân khúc xe sang.

Mối quan hệ đối tác giữa Geely và Mercedes-Benz không chỉ dừng lại ở các khối động cơ đốt trong cải tiến, mà còn mở rộng sâu rộng sang lĩnh vực kiến trúc khung gầm và điện tử cho xe điện. Thương hiệu Smart - liên doanh do Mercedes thiết kế tạo hình và Geely chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật lẫn sản xuất - là minh chứng tiếp theo khẳng định năng lực của thương hiệu từ Trung Quốc. Kết quả là mẫu xe đô thị thuần điện Smart #2 được phát triển trên khung gầm điện nhỏ gọn (ECA) độc quyền do Geely thiết kế với hệ thống treo độc lập.

Trước đó, Mercedes-Benz còn thảo luận phát triển nền tảng xe điện thế hệ mới "Phoenix" dựa trên kiến trúc GEEA của Geely, dự kiến ra mắt sớm nhất từ năm 2030 để thay thế kiến trúc MMA. Bước đi này giúp hãng xe Đức tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian R&D, đồng thời khẳng định sự vượt trội của Geely về công nghệ xe điện và phần mềm điều khiển.

Geely khẳng định quy mô và năng lực tái cấu trúc sản xuất toàn cầu thông qua liên doanh chiến lược với Ford Motor tại Tây Ban Nha.

Sau thương vụ Volvo năm 2010, mới đây, Geely (nắm 34% cổ phần) bắt tay Ford (nắm 66% cổ phần) thành lập nhà máy sản xuất tại Valencia (Tây Ban Nha). Hợp tác này biến cơ sở có công suất 500.000 xe/năm thành trung tâm sản xuất công nghệ cao dùng chung, giúp hai bên tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Dự kiến từ năm 2028, liên doanh sẽ bắt đầu xuất xưởng các dòng xe thế hệ mới phát thải thấp và không phát thải, bao gồm 3 mẫu xe đa năng của Ford và 2 mẫu xe thuần điện của Geely.

Đặc biệt, dự án Valencia không chỉ bảo đảm việc làm địa phương mà còn là bàn đạp giúp Geely mở rộng thị phần ở châu Âu. Tầm ảnh hưởng này được củng cố bởi doanh số quốc tế bứt phá trong nửa đầu năm 2026 đạt 474.228 xe (tăng 158% so với cùng kỳ), đưa Geely trở thành một trong những thương hiệu ôtô tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Ở khía cạnh công nghệ động cơ, vai trò dẫn dắt của Geely càng thể hiện rõ nét qua liên doanh Horse Powertrain hợp tác cùng Tập đoàn Renault.

Geely hợp tác cùng Tập đoàn Renault.

Đón đầu xu hướng chuyển dịch sang xu thế xanh hóa, Horse Powertrain phát triển hệ thống "all in one" X-Range C15 Direct Drive (tích hợp động cơ 4 xi-lanh, hộp số, mô-tơ điện và bộ điều khiển), cho phép lắp trực tiếp vào khung phía sau của các nền tảng xe điện sẵn có mà không cần cải tạo dây chuyền sản xuất.

Song song đó, hãng khẳng định vị thế công nghệ với cỗ máy W30 (V6 3.0 L tăng áp kép hybrid) đạt công suất 536 mã lực, mô-men xoắn 700 Nm nhưng chỉ nặng 160 kg - trở thành động cơ V6 hybrid nhẹ và nhỏ nhất thế giới hiện nay.

Sự ưu việt của động cơ W30 từ Horse Powertrain thuyết phục Lotus để trang bị cho mẫu xe Emira 2028.

Không dừng ở đó, Lotus còn ứng dụng kiến trúc mô-đun này để phát triển khối động cơ V8 hybrid công suất trên 1.000 PS cho siêu xe Esprit 2028. Việc thương hiệu xe thể thao nổi tiếng như Lotus dùng sản phẩm động cơ từ hệ sinh thái Geely là minh chứng cho thấy kỹ thuật hàng đầu thế giới của tập đoàn này.

Bức tranh công nghệ của Geely sẽ không hoàn chỉnh nếu không đề cập đến vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ pin - yếu tố đóng vai trò quyết định đến tương lai của toàn bộ ngành công nghiệp ôtô.

Geely tiên phong tạo bước đột phá trong công nghệ pin thể rắn với mật độ năng lượng đạt 500 Wh/kg.

Đột phá mới cho phép các dòng xe trang bị pin thể rắn có thể đạt phạm vi hoạt động vượt 1.000 km (621 dặm) mỗi lần sạc và tuổi thọ vận hành lên tới 1 triệu km (621.000 dặm), xóa tan lo ngại về độ bền pin xe điện. Dự kiến từ năm 2027, Geely sẽ thử nghiệm thí điểm công nghệ này trên các mẫu xe thuộc hệ sinh thái gồm Zeekr, Lynk & Co, Volvo, Polestar, Lotus và Smart.

Tại Việt Nam, tiềm năng công nghệ của Geely cũng tìm thấy điểm tựa bứt phá thông qua liên doanh chiến lược với Tập đoàn Tasco. Bên cạnh đó, các nền tảng khung gầm thông minh SEA, CMA cùng công nghệ pin mới vừa nâng tầm trải nghiệm xe điện Geely do Tasco Auto phân phối, biến Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu ôtô quan trọng trong khu vực. Trong đó, Tasco Auto sở hữu hơn 150 showroom và phân phối 15 thương hiệu ôtô lớn tại thị trường Việt. Thương hiệu cũng làm chủ hạ tầng giao thông thông minh cùng "VETC Trạm sạc". Nền tảng này vừa đạt cột mốc kết nối hơn 350 trụ sạc trên toàn quốc, tạo bệ phóng hạ tầng cho dải xe năng lượng mới của Geely ở Việt Nam.

Việc tiên phong thương mại hóa pin thể rắn cùng sự chủ động hợp tác từ các "ông lớn" phương Tây như Mercedes-Benz và Ford trong phát triển động cơ, khung gầm lẫn kiến trúc điện tử hay cái bắt tay chiến lược cùng Tasco tại Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, Geely đang cho thấy tầm vóc của tập đoàn dẫn dắt cuộc cách mạng di chuyển thông minh, bền vững trong nhiều thập kỷ tới.