Geely Việt Nam ra mắt hơn 130 mẫu decal dành riêng cho Geely EX2

Gia nhập Việt Nam từ cuối tháng 3, Geely EX2 thu hút sự chú ý trong phân khúc xe điện đô thị nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ thông minh và mức giá hấp dẫn từ 459 triệu đồng.

Để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của người dùng trẻ, Geely Việt Nam vừa chính thức tung ra thư viện decal Geely EX2 gồm hơn 130 mẫu thiết kế độc đáo, giúp mỗi chiếc xe trở thành tuyên ngôn phong cách riêng biệt trên phố.

Bộ sưu tập hơn 130 mẫu decal cho Geely EX2

Bộ sưu tập được nghiên cứu và sáng tạo dựa trên phom dáng hiện đại của Geely EX2, chia thành 4 phong cách chủ đạo giúp chủ xe dễ dàng lựa chọn theo cá tính.

Trong đó, phong cách Typography (Chữ nghệ thuật và biểu tượng) phù hợp với những người yêu thích sự tối giản nhưng đầy cá tính. Các font chữ cách điệu, slogan được bố trí tinh tế dọc hông xe hoặc capo. Phong cách Culture (Văn hóa và Di sản) là sự kết hợp giữa đường nét hoa văn truyền thống và nét vẽ hiện đại. Các họa tiết mang dấu ấn phương Đông hòa quyện tôn lên vẻ đẹp thanh lịch cho dòng xe điện.

Phong cách Cartoon (Hoạt hình) sử dụng các gam màu tươi sáng cùng hình ảnh ngộ nghĩnh, phá cách. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các chủ xe nữ hoặc khách hàng muốn mang lại năng lượng trẻ trung, tích cực. Cuối cùng, phong cách Sport (Thể thao) bao gồm những dải sọc kéo dài cùng họa tiết khỏe khoắn giúp tăng vẻ năng động cho chiếc A-SUV đô thị.

Bộ sưu tập decal của Geely EX2 chia thành 4 phong cách chủ đạo.

Toàn bộ bản quyền thiết kế sáng tạo trong bộ sưu tập do MXLab & BNA đảm nhiệm. Điểm nhấn đắt giá nhất là 36 mẫu B&A được đo đạc và sáng tạo riêng cho Geely EX2.

Khác với dòng tem xe phổ thông trên thị trường, bộ sưu tập B&A được tính toán chuẩn xác theo từng tỷ lệ mép cửa, đường gân capo và góc bo hông xe. Điều này không chỉ bảo đảm tính thẩm mỹ, không đụng hàng mà còn giúp lớp decal bám dính tối ưu, bảo vệ lớp sơn nguyên bản của xe.

Khách hàng có thể xem bộ sưu tập decal trên website của hãng xe.

Cùng với việc ra mắt bộ sưu tập, Geely Việt Nam mang đến chính sách ưu đãi chi phí hấp dẫn và linh hoạt cho khách hàng. Cụ thể, khi lựa chọn thiết kế có sẵn trong bộ sưu tập MXLab (hơn 100 mẫu), chủ xe được giảm ngay 10% so với giá niêm yết. Đối với khách hàng muốn thiết kế mới hoàn toàn theo yêu cầu cá nhân, Geely Việt Nam hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thiết kế nếu diện tích dán dưới 30% bề mặt sơn xe, và giảm 50% chi phí thiết kế khi diện tích dán từ 30% trở lên.

Đặc biệt, toàn bộ dịch vụ thi công dán decal được thực hiện bởi Carpla Service. Nhờ vậy, người dùng hoàn toàn yên tâm về độ hoàn thiện cũng như quy trình bảo hành đa dạng từ cơ bản, tiêu chuẩn cho đến cao cấp, thậm chí hỗ trợ bảo hành trọn đời tùy theo chất liệu decal thi công.

Geely EX2 - làn gió mới trong phân khúc xe điện đô thị

Không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài thời trang khi "khoác áo mới", Geely EX2 còn chinh phục người dùng bằng nền tảng trang bị và thông số kỹ thuật hiện đại hàng đầu phân khúc.

Xe sở hữu kích thước tổng thể chiều dài - chiều rộng - chiều cao lần lượt là 4.135 - 1.805 - 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. Kích thước nhỏ gọn giúp xe di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Geely EX2 sở hữu nền tảng trang bị và thông số kỹ thuật hiện đại hàng đầu phân khúc.

Khoang cabin nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch, đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, hệ thống điều khiển giọng nói thông minh cùng không gian ngồi tối ưu cho gia đình. Geely EX2 sử dụng hệ thống truyền động điện “11-in-1” tiên tiến với động cơ PMSM cho công suất tối đa 115 PS và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau (RWD) và hệ thống treo sau đa liên kết mang lại cảm giác lái thể thao, êm ái.

Trang bị bộ pin LFP dung lượng 39,4 kWh, xe đạt tầm vận hành lên tới 395 km/lần sạc (chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh tiện lợi cùng gói an toàn chủ động ADAS nâng cao giúp mỗi hành trình luôn an toàn và thư thái.

Cùng thư viện decal hơn 130 mẫu thiết kế, Geely EX2 không chỉ là phương tiện di chuyển xanh, mà còn giúp người lái thỏa sức thể hiện phong cách sống và khẳng định cá tính riêng biệt.

Để trải nghiệm trọn bộ hơn 130 mẫu và nhận tư vấn chi tiết về chính sách ưu đãi, người dùng có thể truy cập thư viện decal Geely EX2 trên website chính thức của Geely Việt Nam hoặc liên hệ đại lý ủy quyền gần nhất.