Geely bật chế độ ‘chiều phái đẹp’ với gói quà tặng lên tới 1 tỷ đồng

Tháng 10, Geely Việt Nam dành loạt bất ngờ cho khách nữ với giá trị quà tặng lên tới 1 tỷ đồng, thông qua hoạt động như ghé showroom có quà, cơ hội trúng điện thoại khi lái thử…

20/10 là dịp để phụ nữ nhận những lời chúc và sự quan tâm. Đây cũng là lúc phái đẹp dành thời gian cho dự định cá nhân: Thử chiếc xe đã lưu trong điện thoại, tìm phương tiện thuận tiện hơn cho việc đi làm hay cân nhắc lựa chọn mới cho gia đình…

Nhiều bất ngờ chờ đón tại buổi xem xe

Đón nhu cầu ấy, Geely Việt Nam triển khai chương trình “Nàng tới Geely - Rinh quà mê ly” vào ngày 8-25/10 tại 56 đại lý trên toàn quốc. Tổng giá trị giải thưởng được hãng công bố lên tới 1 tỷ đồng , gồm quà check-in, điện thoại thông minh, trải nghiệm nghỉ dưỡng và các phần quà khác.

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho phái đẹp của Geely Việt Nam vừa được công bố.

Chọn ôtô là quyết định cần cân nhắc kỹ. Ngoài thiết kế và giá bán, những chi tiết như tầm nhìn từ ghế lái, độ thuận tiện khi thao tác, cảm giác xoay trở hay không gian để đồ đều cần được kiểm chứng trực tiếp. Một buổi trải nghiệm tại showroom giúp người mua đối chiếu chiếc xe mình thích với nhu cầu sử dụng thực tế.

Trong dịp này, các khách hàng nữ tới đại lý Geely và đăng bài check-in công khai trên trang cá nhân kèm hashtag #NangtoiGeely sẽ nhận một trong hai phần quà: Ví MagSafe hoặc túi tote. Những món phụ kiện sẽ tạo thêm điểm nhấn cho buổi ghé thăm.

Không gian check-in đặc biệt dành cho phái đẹp tại showroom Geely Nguyễn Văn Trỗi dịp 20/10.

Khi đăng ký lái thử và để lại thông tin cá nhân hợp lệ, các chị em còn có cơ hội mang về những chiếc điện thoại đời mới nhất qua chương trình quay số may mắn. Giải đặc biệt là một chiếc iPhone Duo 256 GB, cùng 5 giải nhất với mỗi giải là một chiếc Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB. Chưa cần đặt cọc mua xe, khách hàng vẫn có thể trải nghiệm sau vô lăng và thử vận may với phần quà công nghệ hấp dẫn.

Cơ hội nghỉ dưỡng tại Six Senses Ninh Van Bay

Nếu tìm được chiếc xe phù hợp, khách hàng nữ đặt cọc hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình có thể tham gia một đợt quay số riêng với phần thưởng nghỉ dưỡng.

Giải nhất là thư mời trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại Six Senses Ninh Van Bay, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế ở Nha Trang. Trong khi đó, 3 giải nhì là thư mời trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại Ana Mandara Villas Đà Lạt Resort & Spa.

Hai điểm đến mang lại những lựa chọn khác nhau: Nghỉ ngơi bên vịnh biển Nha Trang hoặc tận hưởng không gian Đà Lạt. Thay vì chỉ tập trung vào món đồ có thể mang về, chương trình bổ sung phần thưởng là thời gian nghỉ ngơi, được xem là gợi ý quà tặng phù hợp với dịp tri ân phái đẹp.

Bên cạnh đó, Geely cũng dành 90 giải khuyến khích là combo đông trùng hạ thảo HEC Life+ do Tasco Pharma phân phối.

Đại sứ thương hiệu Chi Pu cùng xe Geely EX2.

Bên cạnh cơ hội nhận kỳ nghỉ tại Nha Trang hoặc Đà Lạt, khách hàng mua xe Geely trong dịp này còn được hưởng ưu đãi lên tới 50 triệu đồng. Khoản hỗ trợ giúp giảm ngân sách mua xe, trong khi các phần quà quay số mang thêm niềm vui khi lựa chọn chiếc xe mới. Mức ưu đãi và điều kiện áp dụng cho từng mẫu xe được tư vấn cụ thể tại đại lý.

Chương trình áp dụng với tất cả phiên bản của Geely EX2, Geely EX5, Geely EX5 EM-i, Coolray 2026, Okavango và Monjaro. Danh mục trải rộng từ xe thuần điện, hybrid cắm sạc đến xe xăng, để khách hàng lựa chọn theo thói quen di chuyển, điều kiện sử dụng và nhu cầu của gia đình.

Tại showroom, khách hàng cũng có thể tìm hiểu chính sách bán hàng tháng 10 của từng mẫu xe, đồng thời nhận tư vấn cụ thể về điều kiện tham gia chương trình.

Từ chiếc xe hợp gu đến trải nghiệm đúng ý

“Nàng tới Geely - Rinh quà mê ly” diễn ra ngay sau khi Geely EX2 được vinh danh ở hạng mục “Xe cho phái nữ của năm” tại Car Choice Awards 2026, công bố ngày 4/10.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Geely Việt Nam, nhận giải tại sự kiện Car Choice Awards 2026.

Danh hiệu này tạo thêm sự chú ý cho mẫu xe đô thị thuần điện của Geely. Chương trình tháng 10 đưa sự quan tâm ấy đến những trải nghiệm cụ thể tại đại lý: Khách nữ được trực tiếp tìm hiểu sản phẩm, cầm lái và cân nhắc lựa chọn, cùng quyền lợi dành riêng trong dịp 20/10.

Kết quả trúng thưởng sẽ được xác định bằng hình thức quay số may mắn công khai, livestream trên fanpage chính thức của Geely Việt Nam vào ngày 28/10. Mỗi khách hàng được tham gia một lần theo thể lệ của từng chương trình và cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để phục vụ xác minh, liên hệ khi trúng thưởng. Khách hàng lưu ý quà tặng không quy đổi thành tiền mặt và người trúng thưởng thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định trước khi nhận giải.

Với chị em đang có kế hoạch mua ôtô, chương trình mang đến dịp thuận tiện để bắt đầu tìm hiểu hoặc hoàn thiện lựa chọn. Dành một buổi cho nhu cầu của mình, trải nghiệm chiếc xe quan tâm và có thêm cơ hội nhận quà - đó là cách Geely “chiều phái đẹp” trong tháng 10 này.