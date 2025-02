Trải nghiệm Galaxy S25 series, nhận vé đi Metro

Tại cửa hàng trải nghiệm, khách tham quan được dẫn dắt qua nhiều khu vực từ “New way to get things done”, “New way to learn” đến “New way to create”... tương ứng tính năng nổi bật trên Galaxy S25 series. Sau hành trình khám phá, khách hàng có cơ hội mang về quà tặng sticker, vé tàu Metro, bánh ngọt hay voucher mua thiết bị lên đến 3 triệu đồng.