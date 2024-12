Bên trong quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của thiết bị gia dụng Samsung

Samsung Newsroom có dịp khám phá quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, vốn được coi là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho các thiết bị gia dụng của thương hiệu.

Độ bền là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với thiết bị gia dụng. Samsung luôn giữ vững nguyên tắc này bằng cách đưa sản phẩm của mình qua các bài kiểm tra toàn diện, nhằm đảm bảo đáp ứng tốt những nhu cầu trong cuộc sống.

Tủ lạnh - duy trì độ bền và nhiệt độ ổn định

Tủ lạnh là thiết bị được sử dụng nhiều nhất trong nhà bếp. Để đảm bảo tủ lạnh Samsung hoạt động bền bỉ trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, bài kiểm tra “Đóng mở cửa” (Door Slam Test) được thực hiện, mô phỏng việc mở và đóng cửa tủ hàng chục nghìn lần tùy theo từng mẫu sản phẩm. Trong quá trình này, các kỹ sư sẽ kiểm tra bản lề xem có bị chùng hay không, lắng nghe tiếng ồn bất thường và đánh giá xem cửa có hoạt động trơn tru dưới áp lực hay không.

Bài kiểm tra “Đóng mở cửa” cho tủ lạnh Samsung.

Ngoài ra, các bài kiểm tra cũng được thực hiện để đánh giá hiệu suất hoạt động của tủ lạnh trong cả 4 mùa. Bài kiểm tra “Duy trì nhiệt độ” (Temperature Maintenance Test) đẩy tủ lạnh đến giới hạn bằng cách mô phỏng nhiều điều kiện thời tiết theo mùa (từ mùa đông lạnh giá đến những đợt hè nắng nóng trên 40 độ C) nhằm đảm bảo khả năng làm mát tối ưu trong các môi trường khắc nghiệt.

Để bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon, nhiệt độ bên trong tủ lạnh cần được duy trì ổn định. Trong bài kiểm tra “Ngăn tủ” (Notch Test), nhiệt kế được đặt vào các ngăn của tủ lạnh và tủ đông để theo dõi. Khi nhiệt độ và độ ẩm được thay đổi, bài kiểm tra sẽ đánh giá các ngăn trong tủ có được làm mát đồng đều hay không.

Đối với các mẫu tủ lạnh có máy làm đá tự động, bài kiểm tra “Hiệu suất làm đá” (Performance Test) đánh giá khả năng sản xuất đá và chất lượng đá bằng cách thay đổi áp suất nước, nhiệt độ, cài đặt nhiệt độ ngăn làm đá.

Máy giặt - sẵn sàng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt

Máy giặt thường được lắp đặt ở những nơi có nhiệt độ thấp hoặc hay tiếp xúc với nước, chẳng hạn như ban công hoặc phòng tắm. Để đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định trong các điều kiện này, Samsung thực hiện nhiều bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Bài kiểm tra “Chống đông” (Freezing Test) đánh giá độ bền của máy giặt trong mùa đông, bằng cách cho thiết bị hoạt động liên tục trong môi trường có nhiệt độ thấp như vùng Bắc Cực và nhiệt độ cao như những ngày hè oi bức. Ngoài ra, các kỹ sư còn thực hiện bài kiểm tra “Rò rỉ nước” (Water Leakage Test) để đánh giá khả năng chống rò rỉ. Theo đó, họ sẽ đổ đầy nước vào lồng giặt, đặt máy ở các góc nghiêng khác nhau và quan sát trong 24 giờ hoặc lâu hơn, dưới nhiều mức độ ẩm cũng như nhiệt độ.

Bài kiểm tra “Chống nước” (Water Protection Test) kiểm tra khả năng hoạt động của máy giặt trong môi trường ẩm ướt. Vòi phun nước áp suất cao sẽ phun liên tục vào máy trong thời gian dài. Các kỹ sư theo dõi sát sao xem nước có thấm vào những linh kiện điện, hoặc có xuất hiện vấn đề ngưng tụ do độ ẩm hay không.

Bài kiểm tra “Chống nước” cho máy giặt Samsung.

Thiết bị nhà bếp - trọng tâm là tuổi thọ sản phẩm

Thông qua bài kiểm tra “Độ bền” (Durability Test), các kỹ sư có thể biết được tuổi thọ của dòng bếp điện từ Samsung trong điều kiện thực tế. Ở bài kiểm tra này, các bếp điện sẽ liên tục được đun nóng và làm nguội với những nồi đặt trên bếp. Đồng thời, nước trong nồi được tự động bổ sung liên tục nhằm kiểm tra độ bền của bếp.

Máy rửa bát Samsung cũng trải qua bài kiểm tra “Đóng mở giỏ đựng” (Basket In and Out Test) để phát hiện lỗi ở các con lăn. Các kỹ sư sẽ cố ý chất quá tải vào giỏ đựng, vượt xa mức hoạt động tiêu chuẩn, sau đó trượt giỏ vào - ra hàng chục nghìn lần nhằm kiểm tra chất lượng của con lăn, thanh trượt, vòi phun.

Bài kiểm tra “Độ bền” (trái) và “Đóng mở giỏ đựng”.

Mỗi thiết bị gia dụng Samsung đều được thiết kế với mục tiêu duy nhất - mang đến sự an tâm cho người dùng ngay cả trong những tình huống bất ngờ. Samsung sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, kiểm tra chất lượng trên tất cả dòng sản phẩm, không ngừng theo đuổi những tiêu chuẩn an toàn và độ bền chưa từng có.