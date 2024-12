Đón năm mới ‘cực chill’ cùng tủ lạnh Samsung Bespoke AI Family Hub+

Tích hợp màn hình 32 inch cùng công nghệ AI, tủ lạnh 4 cửa Samsung Bespoke AI Family Hub+ giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon và trở thành trung tâm giải trí, điều khiển thông minh.

Được mệnh danh là “nơi giữ lửa” tổ ấm, song thực tế gian bếp tại nhiều gia đình vẫn chỉ được sử dụng cho mục đích nấu nướng và dùng bữa là chính. Việc giải trí, thư giãn hay triển khai các hoạt động kết nối gia đình ít khi được thực hiện trong bếp do rào cản về thiết bị và công nghệ.

Xem phim Tết, quẩy nhạc xuân ngay trên tủ lạnh

Là thương hiệu tủ lạnh chiếm thị phần số một thế giới (theo Omdia), Samsung có bước tiến quan trọng khi ra mắt tủ lạnh Bespoke 4 cửa AI Family Hub+ tại thị trường Việt Nam. Với sức mạnh của AI cùng đột phá trong thiết kế, sản phẩm giúp người dùng kiến tạo không gian bếp thành nơi thư giãn, trung tâm giải trí và điều khiển thông minh, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đây là mẫu tủ lạnh hiếm hoi sở hữu màn hình AI Family Hub+ 32 inch, mang đến trải nghiệm cao cấp. Tết này, hội “yêu bếp nghiện nhà” có thể nghe nhạc, xem phim, lướt web cùng nhiều hoạt động giải trí thú vị ngay trong gian bếp. Bạn thậm chí dễ dàng chia sẻ ảnh, để lại ghi chú, đồng bộ lịch trình với các thành viên trong gia đình thông qua tủ lạnh.

Chuyên gia bảo quản thực phẩm tươi ngon

Thay vì phải mở cửa liên tục để kiểm tra số lượng, chất lượng thực phẩm trong tủ, thiết bị của Samsung mang đến tính năng hiện đại AI Vision Inside. Tính năng này sử dụng các camera bên trong tủ để nhận diện thực phẩm tươi sống khi được đưa vào hoặc lấy ra khỏi tủ. AI Vision Inside cũng cho phép người dùng thiết lập ngày hết hạn sử dụng của thực phẩm, đồng thời gợi ý công thức nấu ăn từ nguyên liệu đang có. Nhờ đó, bạn sẽ chẳng còn phải băn khoăn với câu hỏi “Hôm nay ăn gì?”. Người dùng có thể quản lý danh sách thực phẩm dễ dàng hơn từ ứng dụng SmartThings.

AI Vision Inside cho phép người dùng thiết lập ngày hết hạn sử dụng của thực phẩm và gợi ý công thức nấu ăn từ nguyên liệu đang có.

Samsung Bespoke AI Family Hub+ là thành quả của quá trình nghiên cứu các đặc trưng trong việc bảo quản thực phẩm, giúp thịt cá tươi ngon tròn vị trong thời gian dài. Công nghệ Triple Cooling với 3 dàn lạnh độc lập cung cấp khí lạnh riêng biệt cho 3 ngăn tủ. Điều này giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm tối ưu trong từng ngăn, đảm bảo thực phẩm tươi ngon mà không bị lẫn mùi. Hệ thống lọc UV khử mùi vượt trội và tự động làm sạch bộ lọc cũng giúp đảm bảo vệ sinh trong không gian tủ.

Người dùng có thể lưu trữ chuyên sâu cho từng nhóm thực phẩm trong môi trường và nhiệt độ bảo quản lý tưởng.

Yếu tố “nhiệt độ lý tưởng” của từng nhóm thực phẩm được ứng dụng tối đa thông qua ngăn FlexZone với 5 chế độ lưu trữ linh hoạt theo nhu cầu: Chế độ “Thức uống” (4 độ C), chế độ “Rau củ quả” (2 độ C), chế độ “Thịt cá” (âm 1 độ C), chế độ “Đông mềm” - phù hợp lưu trữ thực phẩm dài ngày hơn chế độ Thịt cá (âm 5 độ C), chế độ “Đông cấp tốc” (âm 23-15 độ C). Người dùng có thể lưu trữ chuyên sâu cho từng nhóm thực phẩm trong môi trường và nhiệt độ bảo quản lý tưởng của chúng.

Trước thềm Tết lớn, tính năng làm đá 2 trong 1 tự động Dual auto ice maker của tủ lạnh Bespoke AI Family Hub+ sẽ giúp các gia đình có đá viên và đá bi để làm lạnh đồ uống nhanh chóng, sẵn sàng cho các bữa tiệc cuối năm. Máy có khả năng sản xuất tối đa 2,3 kg đá mỗi ngày và lưu trữ tối đa 3,1 kg mỗi lần.

“Bản hòa tấu” giữa thiết kế và tính tiện dụng

Tính năng SmartThings cho phép kết nối tủ lạnh Bespoke AI Family Hub+ với các thiết bị gia dụng trong nhà. Người dùng dễ dàng theo dõi lượng điện tiêu thụ cũng như khí thải từ các thiết bị. Công nghệ AI Energy giúp tiết kiệm điện thông minh dựa trên thói quen sử dụng và điều kiện môi trường xung quanh, mang đến chất lượng tiện nghi nhưng không làm tăng gánh nặng chi phí sinh hoạt. Máy nén AI Inverter cải tiến cấu trúc, giúp tủ lạnh Bespoke AI Family Hub+ vận hành hiệu quả, êm ái và bền bỉ hơn với 20 năm bảo hành.

Dòng tủ lạnh Bespoke được Samsung thiết kế với mục tiêu trao quyền thể hiện phong cách, dấu ấn cá nhân ngay trong căn bếp cho người sử dụng. Với sản phẩm mới, thiết kế Bespoke lược giản chi tiết thừa.

Bespoke AI Family Hub+ còn sở hữu quầy mini bar Beverage Centre sành điệu cùng màn hình Gallery đầy tính nghệ thuật.

Cụ thể, tay cầm được đưa vào bên trong, tạo thiết kế phẳng liền mạch bên ngoài. Chất liệu mặt gương sang trọng cùng gam màu trắng thạch anh thời thượng góp phần nâng tầm không gian bếp. Đặc biệt với màn hình Gallery, người dùng có thể thay đổi ảnh tùy theo sở thích, từ ảnh gia đình đến tranh nghệ thuật, góp phần thổi hồn cho gian bếp và thể hiện bản sắc cá nhân rõ nét hơn.

Bên cạnh tính thẩm mỹ, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub+ cũng tối ưu tiện lợi cho người sử dụng. Thiết kế mở cửa tự động giúp người dùng mở cửa với một chạm nhẹ ngay cả khi đang bận tay; quầy minibar Beverage Centre thiết kế ẩn sau cánh tủ với 2 ngăn chứa rộng rãi lưu trữ thức uống yêu thích, cùng bình tự động làm đầy nước để làm detox, coldbrew; ngăn lấy nước bên trong vệ sinh, sạch khuẩn.

Với việc tích hợp liền mạch AI trên tủ lạnh, Samsung không chỉ khẳng định vị trí hàng đầu thị trường toàn cầu và tiên phong tại thị trường Việt Nam suốt 5 năm, mà còn củng cố cam kết nâng cao chất lượng sống của người Việt thông qua sản phẩm tiên tiến và giải pháp nhà thông minh, sáng tạo. Đây sẽ là lựa chọn hợp lý để bạn lên đời gian bếp trước thềm Tết Ất Tỵ 2025.