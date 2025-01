Đón Tết rộn ràng tại không gian trải nghiệm Galaxy AI Sài Gòn Terminal

Từ 25/1 đến 1/2, người dùng TP.HCM có cơ hội tận hưởng loạt đột phá công nghệ mới nhất trong không gian trải nghiệm Galaxy AI Sài Gòn Terminal độc đáo của Samsung.

Rạng sáng 23/1 (theo giờ Việt Nam), Samsung chính thức trình làng Galaxy S25 series với 3 phiên bản Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25. Ở thế hệ mới, hãng công nghệ gây ấn tượng khi ra mắt giao diện One UI 7 và nâng cấp toàn diện công cụ Galaxy AI.

Sức hút của dòng sản phẩm càng tăng cao khi Samsung triển khai không gian trải nghiệm quy mô lớn mang tên Galaxy AI Sài Gòn Terminal tại công viên Bến Bạch Đằng, trung tâm TP.HCM. Với khu vực trưng bày rộng lớn, sự kiện ước tính thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, thể hiện sự “chịu chơi” của hãng công nghệ. Samsung đã mang đến loạt hoạt động tương tác thực tế đầy sáng tạo, đưa công nghệ hiện đại đến gần hơn với người dùng.

Điểm đến không thể bỏ lỡ dịp Tết

Mở cửa xuyên mùa Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ 25/1 đến hết 1/2, Galaxy AI Sài Gòn Terminal nổi bật với thiết kế rực rỡ, không gian nhiều góc check-in đậm chất xuân. Với sự xuất hiện của Galaxy S25 series mới cùng “menu” đồ công nghệ thuộc hệ sinh thái Galaxy, hoạt động được đánh giá là điểm đến khó bỏ qua dịp Tết này.

Không gian Galaxy AI Sài Gòn Terminal nổi bật tại công viên Bến Bạch Đằng. Ảnh từ website.

Galaxy AI Sài Gòn Terminal đưa du khách qua 2 tầng không gian gồm cửa hàng pop-up và Galaxy AI Cafe.

Ở khu vực tầng trệt, người dùng dễ dàng trải nghiệm và tương tác trực tiếp với Galaxy S25 series cùng các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Galaxy. Bạn có thể khám phá cách Galaxy AI hỗ trợ người dùng trong công việc, giải trí, học tập và cuộc sống hàng ngày.

Lên đến Galaxy AI Cafe, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh quan thành phố và chụp ảnh 360 độ bằng camera cải tiến của Galaxy S25 series. Để làm nổi bật không khí Tết Nguyên đán, Samsung đầu tư trang trí nhiều góc chụp ảnh mang phong cách Việt, phục vụ đồ uống ngon, thu hút gia đình và nhóm bạn ghé tham quan.

Sự kiện còn sôi động hơn với workshop chủ đề “New ways to create” tổ chức lúc 17-19h ngày 25/1, cùng hoạt động Sunset at Sài Gòn Terminal (khung 17-18h) và Sài Gòn Terminal at Night (khung 18-22h) các ngày. Từ nay đến hết sự kiện, khách tham gia có thể quét mã QR check-in tại không gian trải nghiệm, nhận quà ngẫu nhiên từ hệ thống cũng như voucher trị giá 3 triệu đồng.

Khám phá công nghệ AI toàn diện

Bên cạnh chuỗi tương tác, Galaxy S25 series chính là điểm nhấn công nghệ nổi bật tại Galaxy AI Sài Gòn Terminal. Với dòng thiết bị, Samsung thiết lập chuẩn mực mới cho điện thoại AI - mang đến trải nghiệm di động cá nhân hóa và khả năng thấu hiểu người dùng. Galaxy S25 series đánh dấu bước tiến tiên phong của Samsung trong việc thay đổi cách tương tác với thế giới, giúp người dùng giao tiếp tự nhiên hơn cùng thiết bị di động.

Galaxy AI Sài Gòn Terminal sẽ là nơi người dùng khám phá sức mạnh đó của Galaxy AI, cũng như trải nghiệm các tính năng tiên tiến trên Galaxy S25 series trong tình huống gần gũi và thực tế.

Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm trực tiếp Galaxy S25 series.

Đơn cử, hợp tác sâu rộng giữa Samsung và Google giúp hãng tích hợp Gemini vào Galaxy S25 series một cách mượt mà, chặt chẽ. Người dùng có thể thử yêu cầu Gemini tìm kiếm địa chỉ bán đặc sản Tết trên Google và gửi vị trí đến bạn bè trong một lần lệnh. Với Galaxy S25 series, người dùng có Now Brief cung cấp bản tóm tắt đầy đủ thông tin cần thiết như thời tiết, điểm số năng lượng, dữ liệu giấc ngủ, nhắc nhở về phiếu giảm giá sắp hết hạn, sự kiện sắp tới...

Ở lần ra mắt, khả năng quay và chỉnh sửa video cũng là điểm sáng của thiết bị, người dùng có thể trực tiếp dùng Galaxy S25 ghi lại các thước phim sống động, sau đó thao tác hậu kỳ giảm tiếng ồn hiệu quả.

Với những thông tin hấp dẫn đã được tiết lộ, Galaxy AI Sài Gòn Terminal hứa hẹn sẽ chinh phục tín đồ công nghệ. Đây là sự kiện mở màn năm 2025 hoành tráng, tiếp nối thành công năm 2024 của Interactive Galaxy AI Cafe tại các trung tâm thương mại và đại tiệc âm nhạc Galaxy AI Immersive, từng thu hút hàng chục nghìn người yêu công nghệ và cộng đồng Samfan.

Đừng quên ghé thăm Galaxy AI Sài Gòn Terminal tại Công viên Bến Bạch Đằng để khám phá bước tiến mới trong công nghệ với Galaxy S25 series và lưu lại loạt khoảnh khắc đáng nhớ mùa Tết cùng người thân yêu. Độc giả xem thêm thông tin chi tiết về Galaxy S25 series tại đây.