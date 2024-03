Trải nghiệm Galaxy S24: Tò mò vì AI, ở lại vì tính năng

Các chức năng thông minh đóng vai trò bổ trợ trên Galaxy S24, chưa thay đổi nhiều cách sử dụng điện thoại. Chính yếu tố truyền thống giúp nâng cao trải nghiệm hàng ngày.

Như mọi năm, ánh đèn sự kiện ra mắt Galaxy S24 series đều được hướng về phiên bản cao cấp nhất. Nhưng khi những thay đổi quan trọng tập trung vào AI, chứ không phải trang bị phần cứng nào khác, tôi quyết định sẽ trải nghiệm khác mọi năm. Dù cầm cùng lúc cả Galaxy S24 Ultra và S24 bản "thường", tôi chọn sử dụng S24 trước và lâu hơn.

Giá rẻ hơn Galaxy S24 Ultra khoảng 10 triệu đồng, model màn hình 6,2 inch vẫn có đầy đủ chức năng dịch thuật, sửa ảnh hay tóm tắt văn bản bằng trí tuệ nhân tạo. Đây còn là cơ hội để tôi thử dùng lại một máy Android màn hình nhỏ, sau nhiều năm gắn bó với những mẫu phablet.

Trong một tháng sử dụng, Galaxy S24 đem lại trải nghiệm ổn định nhờ các giá trị cốt lõi của một chiếc smartphone. Tôi chọn gắn bó với sản phẩm bởi các yếu tố này, và AI như một gia vị bổ trợ cho quá trình sử dụng.

AI hấp dẫn ban đầu

Từng sử dụng ChatGPT từ khi mới ra mắt, bỏ tiền mua bản quyền để dùng thử Generative Fill của Photoshop, tôi dễ dàng bị thu hút bởi các tính năng AI mà Samsung giới thiệu trong buổi ra mắt. Đa phần công cụ tạo sinh nổi tiếng đều được nhà sản xuất Hàn Quốc trang bị trên điện thoại của hãng.

Hầu hết tính năng AI của Galaxy S24 hoạt động tốt, đúng như hãng quảng cáo. Ảnh: Xuân Sang.

Chúng không phải giải pháp mới hoàn toàn. Dịch thuật, tổng hợp hay sửa ảnh đều được nhiều công ty giới thiệu từ trước. Các chức năng quan trọng của Galaxy AI cũng được cung cấp qua mô hình Gemini Pro của Google. Nhưng với tôi điều này không quan trọng, bởi sự kỳ vọng được đặt vào trải nghiệm AI đồng bộ, được đóng gói để dễ dàng sử dụng trên thiết bị di động.

Tôi ngay lập tức thử nghiệm các giải pháp trí tuệ nhân tạo có trên máy trong lần đầu tiên sử dụng. Trừ chức năng phiên âm cuộc gọi hiện chưa ổn định, phụ thuộc nhiều vào chất lượng âm thanh và đường truyền, hầu hết công cụ trong Galaxy AI đều làm việc tốt như quảng cáo.

Tính năng Khoanh để tìm kiếm (Circle to Search) thực thi nhanh, dễ thao tác. Việc ghi âm, tổng hợp cuộc họp cũng chạy khá ổn khi tôi mở một đoạn video trên YouTube để máy làm việc thử. Chức năng dịch, tổng hợp văn bản khá thông minh, gần như không có sai sót khi hoạt động với nội dung bằng tiếng Việt, Anh.

Nhu cầu thực tế cho AI

Tuy vậy, sau một tuần sử dụng, tôi nhận thấy mình không thực sự dùng hết những tính năng AI trên Galaxy S24. Một số sẽ yêu cầu tôi thay đổi thói quen của mình khi chưa sẵn sàng, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là không phù hợp.

Ví dụ, thói quen đọc báo của tôi thay đổi đọc lướt thật nhanh để nắm bắt nội dung và những thông tin mới. Khi đó, chức năng tổng hợp của Galaxy AI, được tích hợp trong trình duyệt Samsung gần như không phát huy tác dụng, vì sau vài giây tổng hợp app sẽ hiển thị 3 dòng nội dung, vốn không khác mấy so với một bài báo ngắn khoảng 500 chữ.

Bù lại, công cụ này hiệu quả đối với những bài viết dài theo dạng lý luận, bởi nó có thể nhanh chóng "tóm" gọn ý chính, các luận điểm được tác giả đưa ra, giúp tôi không phải tự đọc và tìm kiếm trong hàng nghìn từ. Một dạng bài viết dài khác là những bài tiểu luận, vốn có nhiều câu diễn giải và cảm xúc cá nhân, thì lại không mấy phù hợp với Galaxy AI, vì máy chỉ tóm được những ý chính.

Galaxy AI chỉ được dùng trong một số trường hợp cụ thể. Ảnh: Xuân Sang.

Tương tự cho công cụ Bù Pixel khi sửa ảnh trong Thư viện. Thông qua phần giới thiệu, tôi tưởng tượng mình sẽ nắm trong tay công cụ rất mạnh để chỉnh sửa. Thực tế, AI cũng chỉ dừng ở việc bù đắp điểm ảnh dựa trên thông tin môi trường. Nó không mạnh mẽ như Generative Fill của Photoshop, cũng không thể tạo hình mới như Mid Journey.

Tính năng tự soạn nội dung theo văn phong, tích hợp trong ứng dụng bàn phím Samsung, cũng không được tôi dùng nhiều như ban đầu nghĩ tới. Với ChatGPT, tôi thường dùng các câu lệnh rõ ràng để AI đưa ra một khung nội dung rút gọn nhằm giúp triển khai bài viết. Yêu cầu đó phức tạp hơn so với việc tạo ra một vài câu ngắn bằng Galaxy AI. Do đó, sau một vài lần thử nghiệm vui vẻ với bạn bè, tôi quay lại sử dụng bàn phím của Google (Gboard) bởi tính năng lướt tay điền từ và gợi ý rất tốt của nó.

Giải pháp có vẻ thực tế nhất là chuyển đoạn ghi âm thành chữ viết, tổng hợp nội dung cuộc họp. Tuy nhiên, tôi nhận thấy cuối cùng mình không dùng nó để "recap" cuộc họp, mà chủ yếu để hỗ trợ nghe podcast. Công cụ này "nghe" tiếng Việt vẫn chưa chuẩn lắm, nhưng lại nghe tiếng Anh rất tốt. Nhờ AI tích hợp trong app ghi âm, tôi có thể nhanh chóng có một bản tóm gọn thông tin quan trọng nhất từ video, bài nói dài cả giờ.

Sau một thời gian, tôi nhận thấy Galaxy AI không hoàn toàn thay đổi các thói quen làm việc, sử dụng của mình. Dù vậy, những tính năng của trí tuệ nhân tạo giúp tóm gọn nội dung vẫn giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian trong những hoàn cảnh nhất định. Việc tích hợp sẵn vào máy và đôi khi có thể sử dụng không cần mạng cũng giúp tăng độ tiện dụng của Galaxy AI.

Hoàn thiện ở những chi tiết nhỏ

Trong khi AI chưa tạo ra khác biệt, chính các giá trị cốt lõi của chiếc máy giúp trải nghiệm được cân bằng. S24 vẫn đảm bảo được đầy đủ yếu tố tôi cần ở một chiếc điện thoại hiện đại. Đặt AI sang một bên, đây vẫn là sản phẩm tốt, có tính cạnh tranh cao ở phân khúc 20 triệu đồng.

Màn hình lớn 6,2 inch, S24 vẫn nhẹ hơn iPhone 15 bản thường. Sản phẩm thuôn dài, hẹp ngang với phần viền rất mỏng, cầm một tay, bỏ túi dễ dàng. Đây là trải nghiệm tôi đã đánh mất nhiều năm qua, khi dùng điện thoại màn hình lớn như Galaxy Ultra hay iPhone Pro Max.

Chiếc S24 giá rẻ nhất vẫn có chất lượng hoàn thiện tốt, vật liệu bền bỉ. Ảnh: Xuân Sang.

Samsung khiến tôi bất ngờ với khả năng chế tạo. Mức độ hoàn thiện của S24 ở một đẳng cấp khác so với thế hệ trước, không thua kém iPhone. Tôi thích bản màu đen của S24, kết hợp cùng thiết kế phẳng khiến chiếc máy trông tối giản. Đây là đặc điểm ít thấy ở smartphone hiện đại, vốn chuộng kiểu nhiều cắt vát, họa tiết.

Trong khi S24 đem lại cảm giác cầm rất gọn trong tay, thì với thiết kế vuông và màn hình 6,8 inch, S24 Ultra vẫn giống một chiếc phablet truyền thống, không dễ sử dụng bằng một tay. Độ hoàn thiện của mẫu máy đầu bảng vẫn tốt, phần tiếp giáp giữa mặt kính và viền mạ titan mượt, dù không còn vuốt cong như thế hệ trước.

Màn hình của cả 2 mẫu đều có lớp phủ giảm độ phản chiếu. Tính năng này giúp tôi nhìn ngoài trời, nơi ánh sáng phức tạp dễ hơn, ít bị lóa. Kết hợp lớp chống chói và độ sống động đặc trưng của màn hình AMOLED, chất lượng hiển thị của cả 2 máy vẫn rất tốt. Tần số quét 120 Hz cũng giúp hình ảnh chuyển động mượt hơn trên các mẫu S24.

Những điểm còn chưa ưng ý

Là “em út” trong một dải sản phẩm lớn, S24 không tránh khỏi việc bị cắt giảm một số yếu tố. Trong đó, pin và camera là hai phần tác động nhiều đến trải nghiệm. Tôi thích chụp ảnh bằng ống kính tele. Camera này của S24 chỉ có độ phân giải 10 MP, zoom quang 3x.

So với bản Ultra, sản phẩm thua xa về khoảng cách và chất lượng. Camera 5x của S24 Ultra có độ phân giải 50 MP, cho hình ảnh có độ chi tiết cao nếu chụp ở khung cảnh có độ sáng tốt. Điểm yếu của camera này là khẩu độ f/3.4, nhỏ hơn hẳn so với camera chính. Do vậy, khi chụp ở nơi có ánh sáng không thuận lợi, camera 5x trên S24 Ultra dễ dẫn đến ảnh nhòe nếu người dùng không giảm ánh sáng chung của anh.

Camera, pin của Galaxy S24 bị cắt giảm so với bản Ultra. Ảnh: Xuân Sang.

Trong khi pin của S24 Ultra đủ để đáp ứng nguyên ngày, Galaxy S24 không đủ dùng trong ngày tôi về quê trước Tết Nguyên đán. Khi được sử dụng cường độ cao, dùng GPS và bắt sóng 4G liên tục, chiếc S24 nhỏ phải sạc lại vào buổi chiều mới có thể đáp ứng các hành trình dịp Tết.

Sau một tháng sử dụng, Galaxy S24 trái ngược với những kỳ vọng ban đầu của tôi. Tính năng AI hữu ích nhưng chưa hoàn toàn thay đổi thói quen sử dụng. Bù lại, máy tạo ấn tượng nhờ làm tốt những điều cơ bản, từ thiết kế, màn hình, camera.

Đặt cạnh iPhone 15, Galaxy S24 tương đương về chất liệu, hoàn thiện, nhưng vượt trội về màn hình. Thiết bị của Samsung vẫn đảm bảo sự mượt mà, ổn định trong trải nghiệm cơ bản cùng nhiều tính năng mở rộng của hệ điều hành Android. Với mức giá khoảng hơn 20 triệu, S24 là mẫu máy khá hấp dẫn trong thế giới Android.

Nếu tìm kiếm một mẫu Samsung không phải "đánh đổi", đặc biệt là về pin và camera, hoặc thực sự cần tính năng S Pen, tôi sẽ tìm tới S24 Ultra. Để có trải nghiệm đầu bảng, tôi sẽ phải bỏ thêm khoảng 8 triệu cho mẫu máy tốt nhất của Samsung hiện tại.