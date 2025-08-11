Trai miền Bắc ăn nói mượt mà, trai miền Trung thật thà chất phác
Qua các dị bản ca dao, có thể thấy hai cách thể hiện: Lời tán tỉnh của chàng trai miền Bắc bay bổng, thi vị, ý tứ bao nhiêu, thì sự thẳng thắn, chân phương của chàng trai xứ Quảng đầy nắng gió lại càng thật thà bấy nhiêu.
Bài ca dao “Cổ tay em trắng như ngà” có một số dị bản, chỉ khác nhau một vài từ ngữ. Thạc sĩ Khoa Thị Điển cho rằng đây là một bài ca dao hay nói về vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống.
Trong đời sống thường ngày, chúng ta bắt gặp những câu ca dao, tục ngữ có ý nghĩa tương tự, chỉ sai khác một số từ, ngữ. Theo thời gian, những câu dễ đọc, dễ hiểu hơn sẽ trở nên thông dụng. Một câu ca dao có nhiều dị bản cũng là hiện tượng phổ biến.
Gặp anh em cũng muốn chào, Sợ rằng chị cả dắt dao trong người
Qua những vần ca dao, các tác giả dân gian thể hiện sự sâu sắc trong nhìn nhận con người, các mối quan hệ, nhân tình thế thái.
Em như sen nở giữa đìa hứng sương
Hoa sen không chỉ gói gọn hạn chế trong một ý nghĩa nhất định. Thơ ca truyền miệng cho thấy hoa sen được sử dụng mang nhiều tầng nghĩa hàm ẩn.
Thân thiếp như cánh hoa đào, Đang tươi đang tốt thiếp trao cho chàng
Khi nhắc đến hoa, quả là nhắc tới hương thơm quyến rũ, vị ngọt nồng nàn, đa sắc, đa hương. Hoa trong ca dao biểu trưng cho phẩm chất cao quý, cho thân phận của người phụ nữ trong xã hội cũ.
