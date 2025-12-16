Trách nhiệm hình sự của vị hiệu trưởng khi 'quỵt tiền' A80

Từ việc khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng các cán bộ liên quan vụ chi trả tiền hỗ trợ sinh viên tham gia sự kiện A80, vấn đề trách nhiệm hình sự của người đứng đầu được đặt ra dưới góc độ pháp luật, khi hành vi bị cáo buộc có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 15/12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - Phạm Văn Long (ngoài cùng bên trái) và các bị can.

Ba bị can gồm: Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục; Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên cùng phòng. Các bị can bị cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo hồ sơ vụ án, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phê duyệt kinh phí 1.928.640.000 đồng để chi trả cho 984 sinh viên của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia phục vụ sự kiện A80. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện chứng từ, các cá nhân liên quan đã để trống mục số tiền sinh viên được nhận, sau đó quyết toán theo tổng mức kinh phí được duyệt.

Trước khi chi trả, phương án được đề xuất là mỗi sinh viên nhận khoảng 940.000 đồng tiền bồi dưỡng và 440.000 đồng tiền ăn trong thời gian tập luyện; số tiền còn dư hơn 202,59 triệu đồng không chi trả cho sinh viên. Phương án này được báo cáo và được hiệu trưởng Phạm Văn Long chấp thuận, chỉ đạo giữ lại khoản tiền trên để chi cho cán bộ nhà trường.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết hiện cơ quan điều tra mới đang ở giai đoạn điều tra ban đầu, chưa có kết luận cuối cùng của các cơ quan tiến hành tố tụng. Trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan sẽ được xác định trên cơ sở kết quả điều tra, truy tố và xét xử.

Tuy nhiên, với các tài liệu đã được công bố, hành vi của các bị can có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng, làm trái quy định, gây thiệt hại cho sinh viên. Hành vi này có thể cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung).

Theo quy định, người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, kèm theo các hình phạt bổ sung như cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm hoặc phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Đức Hùng nhận định, vụ việc không chỉ gây thiệt hại cho sinh viên tham gia sự kiện A80 mà còn tạo ra bức xúc lớn trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của nhà trường và môi trường giáo dục. Đáng chú ý, nhiều sinh viên tham gia sự kiện không vì lợi ích vật chất mà xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức cống hiến.

Theo luật sư, việc cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc, làm rõ vụ việc là cần thiết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của sinh viên. Đồng thời, từ vụ việc này, các cơ quan quản lý cũng cần rà soát, hoàn thiện cơ chế thu - chi, quản lý tài chính theo hướng minh bạch, chặt chẽ, ngăn ngừa những sai phạm tương tự trong tương lai.