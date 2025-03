Trà Ngọc Hằng sau khi bị tạm hoãn xuất cảnh

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trà Ngọc Hằng cho biết cô cảm thấy sốc khi Chi cục Thi hành án TP Thủ Đức buộc tạm hoãn xuất cảnh vì chưa hoàn thành án phí. Trước đó một ngày, nữ người mẫu tới làm việc với Chi cục Thi hành án TP Thủ Đức và mới biết về quyết định nói trên.

“Trong buổi làm việc vừa rồi, hai bên chưa thể thống nhất về các điều khoản. Chúng tôi đã hẹn tiếp tục làm việc vào một buổi khác”, cô chia sẻ.

Trà Ngọc Hằng cho rằng cuộc sống của cô bị ảnh hưởng, xáo trộn từ quyết định này. “Khi nghe tin cấm xuất nhập cảnh, người ta sẽ cho rằng tôi thiếu nợ mà không trả, là vụ việc hình sự hoặc liên quan đến thuế. Tôi vẫn ở đây, tuân thủ theo pháp luật và thực hiện đúng quy trình chứ không trốn tránh trách nhiệm. Nếu có bằng chứng cụ thể, tôi mới cảm thấy thuyết phục”.

Liên quan tới vụ kiện, Trà Ngọc Hằng cho biết sẽ chuẩn bị thủ tục để kháng nghị giám đốc thẩm trong thời gian tới. Ngoài ra, cô khẳng định không vay 2,5 tỷ đồng từ ông Nguyễn Quang Tấn mà đây là việc hợp tác giữa hai bên.

Ngày 12/3, Chi cục thi hành án TP Thủ Đức ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trà Ngọc Hằng liên quan đến bản án trước đó. Theo quyết định này, Trà Ngọc Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 12/3 cho đến khi thực hiện xong việc thanh toán hoặc có bảo lãnh theo quy định.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND TP.HCM diễn ra vào tháng 12/2024, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND TP Thủ Đức đã tuyên vào ngày 8/8. Theo đó, buộc bà Trà Ngọc Hằng trả lại cho ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng , nộp án phí dân sự sơ thẩm là 82 triệu đồng.

Vào năm 2020, Trà Ngọc Hằng liên hệ với ông Nguyễn Quang Tấn để vay tiền, phục vụ việc kinh doanh. Do mối quan hệ thân quen, ông Tấn giao cho Trà Ngọc Hằng mảnh đất ở Lâm Đồng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay với số tiền 13,2 tỷ đồng .

Sau khi giải ngân, Trà Ngọc Hằng nhận số tiền vay gốc là 2,5 tỷ đồng , ông Tấn nhận số tiền vay gốc là 10,7 tỷ đồng .

Sau đó, hai bên thỏa thuận, tiền lãi từ số nợ gốc 2,5 tỷ đồng , Trà Ngọc Hằng có trách nhiệm trả, còn lại ông Tấn trả. Hàng tháng, hai bên gom lại số tiền lãi và đóng cho ngân hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian, Trà Ngọc Hằng không đóng lãi như thỏa thuận, gây ảnh hưởng đến toàn bộ khoản vay cũng như tài sản đảm bảo.

