TP.HCM vượt mặt Bangkok trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính

Mới đây, TP.HCM đã ghi dấu ấn khi tăng đến 3 bậc so với đầu năm và vượt Bangkok (Thái Lan) trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu.

TP.HCM hiện đứng thứ 95 trong tổng số 120 trung tâm tài chính toàn cầu. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trong báo cáo Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu ấn bản lần thứ 38 (GFCI 38) do tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố mới đây, TP.HCM đã tăng 3 bậc và hiện xếp ở vị trí 95 trong tổng số 120 trung tâm tài chính quốc tế trên toàn cầu.

Đây là thứ bậc cao nhất kể từ khi TP.HCM có mặt trong danh sách vào năm 2022. Đồng thời, thành phố cũng tăng thêm 10 điểm GFCI (đạt 664 điểm).

Đáng chú ý, TP.HCM còn nằm trong top 15 trung tâm tài chính được dự báo phát triển mạnh mẽ trong 2-3 năm tới nhưng riêng hạng mục công nghệ tài chính (Fintech) lại giảm 2 bậc, từ 88 xuống 90.

Với tín hiệu tích cực về điểm số và thứ hạng, TP.HCM lần đầu tiên vượt Bangkok trong danh sách này, khi thủ đô Thái Lan rời khỏi top 100, đứng thứ 102.

Bên cạnh đó, thành phố đông dân nhất Việt Nam cũng rút ngắn khoảng cách vị thế trung tâm tài chính với Jakarta (Indonesia) khi trung tâm của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á xếp thứ 91 với 668 điểm, nhỉnh hơn TP.HCM 4 điểm.

Vào ngày 19/8, lễ khánh thành tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina đã diễn ra tại khu vực ga Ba Son.

Trong tầm nhìn chiến lược, Trung tâm sẽ là nơi tập trung nguồn vốn, công nghệ và nhân lực từ các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo mô hình cụm liên kết ngành; cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng, triển khai sandbox Fintech, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành các sàn giao dịch hàng hóa, phái sinh quốc tế, phát triển dịch vụ chuỗi cung ứng, logistics và cảng biển.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết: "Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM - một động lực phát triển mới của cả nền kinh tế Việt Nam, góp phần đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng cùng bạn bè quốc tế".

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM là định hướng chiến lược dài hạn, nhằm đưa thành phố trở thành điểm đến của dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực.