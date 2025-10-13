TP.HCM và Nam bộ mưa dông, có nơi mưa to hôm nay

Cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, đặc biệt vào chiều và tối.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ trong hôm nay (13/10) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ C, cao nhất từ 30 tới 33 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, đặc biệt vào chiều và tối. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong những ngày tới, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ. Hệ thống này sẽ duy trì đến khoảng ngày 14-15/10 rồi mới suy yếu và mờ dần.

Cùng thời điểm, một khối áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) được dự báo tăng cường nhẹ lệch đông, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định ở phía Bắc khiến gió mùa có xu hướng đổi hướng sang Đông Bắc với cường độ trung bình vào ngày 15-16/10.

Dưới tác động của các hình thế thời tiết trên, TP.HCM sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, đặc biệt vào chiều và tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 tới 32 độ C, ban đêm mát mẻ hơn với mức 24–26 độ C.