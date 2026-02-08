TP.HCM và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa dịp cận Tết

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ khoảng ngày 11 đến 13/2 (tức 24-26 tháng Chạp), TP.HCM và nhiều khu vực Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, hiện nay áp cao lạnh lục địa ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam của khối không khí lạnh này nên chỉ chịu tác động yếu và trong thời gian ngắn, khoảng 1-2 ngày tới. Vì vậy, trong ngày 9 và 10/2, thời tiết trên toàn khu vực Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái khá ổn định.

Tại TP.HCM, thời tiết được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ dao động 22-24°C vào ban đêm và 32-33°C vào ban ngày. Không khí nhìn chung ổn định, ít biến động lớn, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tham quan, lễ hội và đi lại của người dân trong những ngày trước Tết.

Mưa dông ở TP.HCM hôm 6/1/2026. Ảnh: Lương Ý.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 11/2 trở đi, thời tiết Nam Bộ bắt đầu có sự chuyển biến. Do tác động của nhiễu động gió Đông trên cao, mây phát triển nhiều hơn, dẫn đến khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm, phân bố không đều, một số nơi có thể có mưa vào ban đêm.

Mặc dù mưa không kéo dài và không xảy ra trên diện rộng, song hiện tượng mưa trái mùa trong thời điểm cận Tết có thể gây ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt, đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời của người dân, đặc biệt là các chương trình vui chơi, lễ hội và du lịch.

Tại các khu vực lân cận và điểm du lịch phía Nam, thời tiết cũng có xu hướng tương tự. Một số nơi như Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo, Mũi Né được dự báo mây thay đổi, có thể xuất hiện mưa rào rải rác. Các khu vực như Đà Lạt, Nha Trang tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, thời tiết biến động hơn so với những ngày đầu tháng.

Đối với thời tiết biển, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau trong những ngày tới chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc với cường độ tăng dần, phổ biến cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, khiến biển động mạnh. Khu vực biển Cà Mau - Kiên Giang - Phú Quốc có gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4, sóng ở mức trung bình.

Trước diễn biến trên, cơ quan khí tượng khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam Bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn trong 2-3 ngày tới; các tàu thuyền nhỏ không nên ra khơi để đảm bảo an toàn.

Trên đất liền, người dân được khuyến nghị chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, sắp xếp hợp lý kế hoạch đi lại, vui chơi và các hoạt động ngoài trời trong dịp Tết, nhất là trong giai đoạn từ ngày 11 đến 13/2 khi mưa trái mùa có khả năng xuất hiện.