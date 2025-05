TP.HCM và Nam bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng

TP.HCM và khu vực Nam bộ bắt đầu bước vào đợt mưa dông diện rộng.

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo di chuyển lên nên mưa dông ở Nam bộ sẽ gia tăng. Cụ thể, trong hôm nay (21/5) và ngày mai (22/5), mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối. Nguy cơ xảy ra mưa to cục bộ, lốc xoáy và sấm sét là rất cao.

TP.HCM và khu vực bộ bắt đầu bước vào đợt mưa dông diện rộng. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn.

Hôm nay, thời tiết khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM) có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam bộ và Tây Nguyên đang bước vào thời điểm chuyển mùa rõ rệt. Nguyên nhân là rãnh áp thấp xích đạo di chuyển lên, kết hợp với vùng xoáy thấp trên khu vực Trường Sa và gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần. Trong vài ngày tới, mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào chiều tối. Nguy cơ xảy ra mưa to cục bộ, lốc xoáy và sấm sét là rất cao.

Trong ngày hôm nay (21/5), xác suất mưa ở TP.HCM từ 60-70%; ngày 22-23/5, xác suất mưa lên đến 80%; các ngày từ 24-27/5, xác suất mưa là 70%.

"Mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều và thường xuyên hơn, có điểm mưa vừa, mưa to và trong mưa dông cần đề phòng có dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh, mưa lớn gây ngập úng cục bộ", Đài khí tượng thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên đưa ra dự báo và khuyến cáo.