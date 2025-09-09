Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM tiếp tục mưa dông đến bao giờ?

  • Thứ ba, 9/9/2025 12:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan khí tượng dự báo, khoảng ngày 12-13/9, rãnh áp thấp có khả năng hình thành và đi ngang qua khu vực Nam bộ, kết hợp với nhiễu động gió trên cao.

Chiều qua (8/9), nhiều khu vực tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa dông diện rộng, kéo dài nhiều giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng ngày 12-13/9, mưa dông có xu hướng gia tăng tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày và đêm nay (9/9), khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 80 mm, tập trung vào chiều và tối. Đáng lưu ý, mưa có khả năng đạt cường suất lớn, trên 60 mm trong 3 giờ.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, dễ gây nguy hiểm khi tham gia giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo trong khoảng 24-48 giờ tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ nối với vùng thấp suy yếu từ cơn bão số 7 tiếp tục nâng trục chậm lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn còn ảnh hưởng, lấn về phía Tây và có trục đi ngang qua khu vực Nam bộ. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động yếu dần.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới sẽ tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc và suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn chi phối, đồng thời nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam duy trì trạng thái yếu.

Đáng chú ý, khoảng ngày 12-13/9, rãnh áp thấp có khả năng hình thành và đi ngang qua khu vực Nam bộ, kết hợp với nhiễu động gió trên cao. Điều này sẽ tạo điều kiện gia tăng mưa rào và dông tại TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ, tập trung vào chiều tối.

Dự báo từ ngày 12-14/9, xác suất mưa tại TP.HCM vào khoảng 60-65%.

Mưa kéo dài giờ tan tầm, người đi đường ở TP.HCM té ngã Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm chiều 8/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM gần như “nghẹt thở”. Xe cộ nối dài nhích từng chút, nhiều đoạn đường ngập úng, người đi đường bị ngã xe.

Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại TP.HCM

Chiều tối 8/9, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ diễn ra ở khu vực TP.HCM khiến nhiều nơi bị ngập sâu.

19 giờ trước

Mưa dông diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành Nam Bộ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong tuần mới, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

26:1573 hôm qua

TP.HCM mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 7

Từ chiều đến tối 7/9, nhiều khu vực tại TP.HCM xuất hiện mưa lớn kéo dài. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân là dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 7 trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở mức trung bình…

41:2468 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Hữu Huy/Tiền Phong

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

