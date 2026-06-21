TP.HCM tăng hệ số sử dụng đất gộp quanh TOD lên 1,5 lần

HĐND TP.HCM cho phép hệ số sử dụng đất gộp đối với các khu chức năng hỗn hợp, thương mại dịch vụ và khu ở trong khu vực TOD được tăng tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn.

HĐND TP.HCM vừa thông qua Nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đối với đường sắt quốc gia và đường sắt địa phương.

So với quy định hiện hành, nghị quyết mới của TP.HCM đã bổ sung nhiều cơ chế mới nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga và đẩy nhanh phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Một trong những điểm đáng chú ý là nội dung cho phép hệ số sử dụng đất gộp đối với các khu chức năng hỗn hợp, thương mại dịch vụ và khu ở trong khu vực TOD được tăng tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn.

Theo UBND TP.HCM, quy định này nhằm tạo dư địa khai thác hiệu quả giá trị đất đai, tăng lượng hành khách sử dụng đường sắt đô thị và thu hút đầu tư vào các khu vực quanh nhà ga.

Nghị quyết được HĐND TP.HCM thông qua cũng cho phép giảm tối đa 50% diện tích bãi đỗ xe so với quy chuẩn hiện hành. Khoảng lùi công trình được phép áp dụng linh hoạt theo đồ án quy hoạch, trong khi diện tích cây xanh thuộc hành lang bảo vệ đường sắt và dọc sông, rạch được tính vào chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng.

Theo UBND TP.HCM, quy định này nhằm tạo dư địa khai thác hiệu quả giá trị đất đai, tăng lượng hành khách sử dụng đường sắt đô thị.

Các điều chỉnh này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng. Đối với phát triển đô thị, thành phố cho phép bố trí các khu đất sử dụng hỗn hợp gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng và công trình công cộng, bảo đảm phù hợp khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khai thác hiệu quả giá trị gia tăng từ đất.

Riêng các dự án nhà ở thấp tầng trong khu vực TOD phải bảo đảm tỷ lệ đất ở dưới 20% tổng quỹ đất ở nhằm ưu tiên phát triển đô thị theo hướng nén quanh các nhà ga. Một thay đổi khác là phạm vi áp dụng quy hoạch TOD được mở rộng.

Trước đó, UBND TP.HCM có quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện phát triển 11 đô thị nén theo mô hình TOD dọc tuyến metro số 1, metro số 2 và tuyến Vành đai 3 theo Nghị quyết 98/2023/QH15.

TP.HCM xác định 2 giai đoạn triển khai TOD. Trong đó, giai đoạn 2024-2025 sẽ thí điểm 9 vị trí xung quanh tuyến metro số 1, số 2 và đường Vành đai 3. Cụ thể, metro số 1 gồm khu vực quanh ga Phước Long (khu Trường Thọ, TP Thủ Đức cũ), diện tích hơn 160 ha. Metro số 2 có 3 vị trí gồm ô phố I/82a, Tây Thạnh (26,65 ha); Trung tâm Triển lãm và Trung tâm Thể dục thể thao Tân Bình (5,1 ha); khu C30 gần ga Lê Thị Riêng (40,9 ha).

Đường Vành đai 3 gồm các khu đất lớn như Nông trường Dừa (152,6 ha) và khu đất Long Bình (29 ha) ở TP Thủ Đức cũ. Khu số 8 rộng 198,4 ha ở Tân Hiệp, khu số 6 rộng 389,3 ha tại Xuân Thới Thượng và khu 104,9 ha ở Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ).

Giai đoạn 2026-2028, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai các khu vực TOD bổ sung, đặc biệt tại hai vị trí là khu 290, 2 ha tại xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn cũ) dọc tuyến Vành đai 3 và khu vực xung quanh ga Tân Kiên, huyện Bình Chánh cũ (314 ha) thuộc metro số 3 nối dài và tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.