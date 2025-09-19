TP.HCM tái lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chủ trương thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sau khi nghe Đảng ủy UBND TP.HCM báo cáo và đề xuất về việc này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị Thành ủy mới đây.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở tách các chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng.

Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng, nêu rõ quy định pháp luật và sự cần thiết trong việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý, tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Đảng ủy UBND TP.HCM cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, Thường trực HĐND TP.HCM và các ban của HĐND TP.HCM thực hiện quy trình rà soát, thẩm định, trình HĐND TP.HCM xem xét và thông qua tại kỳ họp chuyên đề trong tháng 9/2025.

Trước đó vào tháng 2/2025, khi thực hiện sắp xếp bộ máy, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM mới đây, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của quy hoạch trong định hướng phát triển thành phố. Ông cho biết, Thường trực Thành ủy đã quyết định tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, việc tách sở thuộc cơ chế và thẩm quyền của thành phố. Lúc trước chưa tiên lượng hết khó khăn, tầm vóc của thành phố sau sáp nhập nên gom lại (hợp nhất Sở Quy hoạch - Kiến trúc với Sở Xây dựng - PV) cho gọn. Hiện nay, trước quy mô TP.HCM mới, thành phố nhận thấy cần có cơ quan chuyên môn có đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện quy hoạch của mình.