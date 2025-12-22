TP.HCM sẽ có nhiều đại biểu Quốc hội nhất trong nhiệm kỳ tới

Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Quốc hội khóa XVI dự kiến có 500 đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182 đơn vị.

Trong đó, thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.

Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 38.

Tại thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19.

Thành phố Đà Nẵng, số đơn vị bầu cử là 5 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 14.

Thành phố Cần Thơ, số đơn vị bầu cử là 6 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 18.

Thành phố Huế, số đơn vị bầu cử 4 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 9.

Các tỉnh còn lại, An Giang có số đại biểu Quốc hội được bầu là 21; Bắc Ninh có 16 đại biểu được bầu, Cà Mau có 13 đại biểu; Cao Bằng có 7 đại biểu; Đắk Lắk có 15; Điện Biên có 7; Đồng Nai có 18; Đồng Tháp có 18; Gia Lai có 16; Hà Tĩnh có 9; Hưng Yên có 16; Khánh Hòa có 12;

Tỉnh Lai Châu có 7 đại biểu được bầu; Lạng Sơn có 7; Lào Cai có 10; Lâm Đồng có 17; Ninh Bình có 19; Nghệ An có 16; Phú Thọ có 17; Quảng Ninh có 9; Quảng Ngãi có 11; Quảng Trị có 10; Sơn La có 9; Tây Ninh có 15; Thái Nguyên có 10; Thanh Hóa có 17; Tuyên Quang có 10 và tỉnh Vĩnh Long có 18 đại biểu Quốc hội được bầu.

Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, ngày 10/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Quốc hội khóa mới dự kiến có 500 đại biểu Quốc hội. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%) và đại biểu ở địa phương là 283 người (56,6%).

Trong tổng số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, dự kiến có 80-90 đại biểu là Ủy viên Trung ương Đảng (chiếm 16-18%), trong đó có 12-14 đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại biểu là phụ nữ (tối thiểu 35%), người dân tộc thiểu số (tối thiểu 18%), người ngoài Đảng (5-10%), đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) khoảng 10%, và đại biểu tái cử chiếm khoảng 32%.

Ngày bầu cử Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.