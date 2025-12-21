Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

  • Chủ nhật, 21/12/2025 18:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 21/12, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hồng Diên được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương - thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ong Nguyen Hong Dien anh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Gia Hân.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công; Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế.

Ông Nguyễn Hồng Diên là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Hồng Diên nhiều năm gắn bó tại tỉnh Thái Bình (cũ), từng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thái Bình… Ông Diên cũng lần lượt kinh qua các chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Năm 2020, ông Diên giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (cũ). Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV phê chuẩn bổ nhiệm ông Diên giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Tháng 7/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Diên tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/bo-truong-bo-cong-thuong-nguyen-hong-dien-lam-pho-bi-thu-chuyen-trach-dang-uy-quoc-hoi-post1806632.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

Ông Nguyễn Hồng Diên Thái Bình Ông Nguyễn Hồng Diên

    Đọc tiếp

    Phat hien thi the cu ba duoi song Ca Ty hinh anh

    Phát hiện thi thể cụ bà dưới sông Cà Ty

    41 phút trước 18:55 21/12/2025

    0

    Sáng 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tiến hành các thủ tục điều tra vụ phát hiện thi thể cụ bà nằm ven bờ sông Cà Ty (khu vực Bình Thuận cũ).

    Chay lon tai tru so buu dien o Ninh Binh hinh anh

    Cháy lớn tại trụ sở bưu điện ở Ninh Bình

    46 phút trước 18:50 21/12/2025

    0

    Khoảng 12h15 trưa nay, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay thuộc phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khói lửa bốc cao bao trùm khu vực trung tâm thành phố.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý