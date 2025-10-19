Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM sắp xây dựng hai nút giao lớn nhất khu nam 'giải cứu' kẹt xe

  • Chủ nhật, 19/10/2025 18:07 (GMT+7)
  • 43 phút trước

TP.HCM sẽ xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành để giảm áp lực giao thông ở khu nam thành phố.

Nút giao Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký quyết định phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục xây dựng hoàn chỉnh nút giao Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ và nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Việc này nhằm tìm giải pháp thiết kế độc đáo, tối ưu để xây dựng hoàn chỉnh 2 nút giao.

Đây là hai công trình then chốt trong dự án thành phần 1, thuộc dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đường Nguyễn Hữu Thọ, từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành).

Theo kế hoạch, cuộc thi tuyển sẽ được tổ chức trong 75 ngày sau khi UBND TP.HCM phê duyệt, không giới hạn số lượng đơn vị và đối tượng tham gia, có thể là các công ty, tổ chức, liên danh tư vấn chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, giao thông cầu đường...

Các tổ chức tư vấn đăng ký sẽ được xem xét năng lực, mời tham dự vòng thi thiết kế và chấm điểm công khai. Khi có kết quả, hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng, chọn phương án tối ưu và báo cáo thành phố phê duyệt, trao thưởng.

Trong dự án thành phần 1, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.426 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Hạng mục xây hoàn chỉnh hai nút giao Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ và nút giao Nguyễn Hữu Thọ với cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, cũng sử dụng vốn ngân sách.

Trước đó, nút giao Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ đã được TP.HCM chi 830 tỷ đồng xây hai hầm chui 2 chiều trên đường Nguyễn Văn Linh.

Đối với dự án thành phần 2 sẽ nâng cấp, mở rộng đường trục theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), vốn đầu tư sẽ do nhà đầu tư thu xếp khoảng 6.106 tỷ đồng. Trong dự án thành phần này, UBND TP.HCM cũng đang tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt tuyến chính (đường trên cao).

Đường trên cao được thiết kế với mặt cắt ngang 18,5 m, gồm 4 làn ôtô (2 làn mỗi chiều), hoàn toàn tách biệt với hệ thống đường song hành dân sinh phía dưới. Tuyến trên cao chỉ dành cho ôtô, không bố trí làn cho xe máy hoặc phương tiện thô sơ. Các nhánh lên xuống sẽ được bố trí tại cầu Rạch Đỉa, gần nút giao Nguyễn Văn Tạo và khu vực giữa tuyến (gần nút giao đường nối kho B).

Tổng mức đầu tư toàn tuyến đường trục Bắc - Nam gần 9.900 tỷ đồng. UBND TP.HCM dự kiến khởi công dự án thành phần 1 trong quý IV/2025, còn dự án thành phần 2 bắt đầu trong quý I/2026 và hoàn thành năm 2028.

Sau khi hoàn thiện, công trình không chỉ giải quyết tình trạng kẹt xe, tăng năng lực kết nối giao thông liên vùng giữa TP.HCM với các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ khi kết nối với các tuyến Vành đai 3, 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế về cửa ngõ phía Nam với khu đô thị Nam Sài Gòn, cảng Hiệp Phước và các khu công nghiệp lớn.

Thảo Liên

