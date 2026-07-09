TP.HCM sáp nhập một trung tâm y tế vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

UBND TP.HCM quyết định sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, chuyển giao toàn bộ nguồn lực từ ngày 8/7.

Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Ảnh: miendong.

Theo quyết định, sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan được chuyển giao nguyên trạng về Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM yêu cầu việc bàn giao, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản Nhà nước và không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh.

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Bệnh viện có trụ sở chính tại số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi, TP.HCM và cơ sở 2 tại đường ĐT746, ấp Tân Thành 2, xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM.

Đơn vị chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Y tế TP.HCM về chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức, nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương được thực hiện theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan và quy định của UBND TP.HCM. Bệnh viện cũng tiếp tục áp dụng quyết định xếp hạng đã được ban hành trước khi tổ chức lại cho đến khi có quy định hoặc hướng dẫn mới từ cơ quan có thẩm quyền.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao nguyên trạng toàn bộ nguồn lực của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên về Bệnh viện Đa khoa Bình Dương theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với các sở, ngành để xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức lại.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan được giao phối hợp với Sở Y tế triển khai việc sáp nhập theo chức năng, nhiệm vụ.

Cùng với việc quyết định mới có hiệu lực từ ngày 8/7, Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND TP.HCM về tổ chức lại các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên và đổi tên Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên thành Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên chính thức hết hiệu lực.