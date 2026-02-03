TP.HCM quyết liệt vụ dùng thịt hết hạn làm suất ăn cho học sinh

Sau khi phát hiện Công ty Sago Food sử dụng thực phẩm quá hạn cung cấp cho bếp ăn trường học, TP.HCM đang mở rộng điều tra 9 nhà cung cấp và tạm dừng suất ăn tại 12 trường.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong video đăng tải trên báo chí. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 3/2, trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, truy xuất nguồn gốc 9 nhà cung cấp liên quan đến vụ Công ty Sago Food bị phát hiện sử dụng thực phẩm quá hạn cung cấp cho bếp ăn trường học.

Theo bà Lan, ngay trong ngày báo chí phản ánh vụ việc, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra và trực tiếp xuống làm việc tại cơ sở của Sago Food. Thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, doanh nghiệp này đã ngưng hoạt động sản xuất.

“Họ biết là đã bị phát hiện nên không còn sản xuất, chỉ đang dọn dẹp, vệ sinh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn vẫn phát hiện và lập biên bản vi phạm”, bà Lan nói.

Qua quá trình làm việc, phía doanh nghiệp đã thừa nhận hành vi sử dụng thực phẩm quá hạn dùng. Sở đang hoàn tất các biên bản để làm cơ sở xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, quyết định xử phạt vẫn chưa được công bố do vụ việc đang trong thời gian xử lý.

Không chỉ dừng lại ở việc xác định hành vi vi phạm của Sago Food, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã mở rộng điều tra để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, nguyên liệu liên quan. Bà Lan cho hay Công ty Sago Food hiện có 9 nhà cung cấp, là 9 doanh nghiệp khác nhau. Toàn bộ các đơn vị này đều đã và đang chịu sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

“Chúng tôi đang truy nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu, xem thực phẩm quá hạn này từ đâu ra, trách nhiệm thuộc về bên nào”, bà Lan cho biết.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Ảnh: Việt Linh.

Đối với các đơn vị sử dụng suất ăn của Sago Food, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm nhấn mạnh quan điểm ưu tiên tuyệt đối an toàn cho người dùng, đặc biệt là học sinh. Trên cơ sở quy chế liên tịch giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở An toàn thực phẩm, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành văn bản yêu cầu 12 trường học tạm ngưng sử dụng suất ăn do Sago Food cung cấp.

Theo bà Lan, sau khi chốt biên bản, Sở An toàn thực phẩm sẽ tiến hành xử phạt doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Riêng đối với các trường học từng ký hợp đồng với Sago Food, tùy mức độ vi phạm và các điều khoản trong hợp đồng, các đơn vị này có thể xem xét việc khiếu nại hoặc khởi kiện để yêu cầu doanh nghiệp bồi thường thiệt hại.

Liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, bà Lan cho hay các doanh nghiệp cung cấp suất ăn thường có xu hướng tìm nguồn hàng giá thấp để tối ưu lợi nhuận. Trường hợp cố tình mua hoặc tiêu thụ thực phẩm quá hạn sẽ phải xem xét trách nhiệm của các bên liên quan, kể cả khả năng có sự thông đồng. Nếu doanh nghiệp mua về, sử dụng không hết rồi tiếp tục dùng vì tiếc rẻ, cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý theo quy định tương ứng.

Do thời điểm hiện nay đã cận Tết, nhiều doanh nghiệp và trường học tạm ngưng hoạt động, việc kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn chưa đạt hiệu quả cao. Sau Tết, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ triển khai một chuyên đề kiểm tra diện rộng, tập trung mạnh vào các công ty cung cấp suất ăn cho trường học.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Công ty Sago Food bị tố sử dụng thịt và thực phẩm đã hết hạn sử dụng để chế biến suất ăn cung cấp cho bếp ăn trường học tại TP.HCM. Nhiều hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, đổi màu, được tập kết tại cơ sở của doanh nghiệp.

Thông tin phản ánh cho rằng số thực phẩm này được sơ chế, chia nhỏ và đưa vào bếp ăn trường học, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm đối với học sinh. Sau khi vụ việc được đăng tải, dư luận bày tỏ bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc làm rõ.