TP.HCM mưa liên tục nhiều ngày, nhiều người đổ bệnh

Mưa liên tục nhiều ngày khiến TP.HCM ẩm ướt, nhiều người phải di chuyển trong mưa, ngâm nước. Đây cũng là thời điểm các bệnh hô hấp, tiêu hóa, da dễ xuất hiện.

Những ngày qua, một số khu vực tại TP.HCM có mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm như Cát Lái, Củ Chi, Thủ Đức, Hóc Môn… Mưa nhiều cũng gây ngập một số tuyến đường. Đây là đợt mưa được ghi nhận lớn nhất tại TP.HCM từ đầu năm đến nay.

Dù từ ngày 14/9, mưa bắt đầu thu hẹp diện và lượng, các đợt mưa rào và dông rải rác vào chiều tối vẫn khiến người dân thành phố tiếp tục chịu cảnh đi lại trong môi trường ẩm ướt kéo dài.

Cơ thể bứt rứt, sinh bệnh vì thời tiết ẩm ướt

Thường xuyên phải di chuyển ngoài đường để giao hàng, anh Trần Minh Quân (32 tuổi, ngụ phường An Phú, TP HCM) chia sẻ bản thân bắt đầu thấy cơ thể uể oải từ hai ngày nay. Mỗi ngày làm việc 8-10 tiếng dưới trời mưa rỉ rả, dù trang bị áo mưa kỹ càng nhưng quần áo anh vẫn bị ngấm nước và luôn ẩm ướt.

Đến chiều tối 13/9, anh Quân xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, hắt hơi liên tục, kèm theo cơn đau đầu âm ỉ và ho húng hắng. Dù đã uống tạm thuốc cảm thông thường, cảm giác nặng nề ở cổ gáy vẫn khiến anh không thể làm việc tập trung.

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Ngân, Đơn vị Da , Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, thời tiết mưa kéo dài kèm theo độ ẩm cao và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột là yếu tố tác động trực tiếp đến trạng thái cân bằng của cơ thể.

Trong y học cổ truyền, đây là giai đoạn các yếu tố thấp, hàn hoặc thử thấp gia tăng. Hiện Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với các than phiền về cảm giác sợ lạnh, đau nhức xương khớp, rối loạn tiêu hóa, đau đầu, ngứa da và các vấn đề về tóc.

Cảm lạnh là tình trạng phổ biến nhất trong thời điểm này. Khi đi mưa, việc để quần áo, tóc ướt kéo dài hay thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến người bệnh dễ xuất hiện các biểu hiện sợ lạnh, đau đầu, cứng mỏi cổ gáy, nghẹt mũi, hắt hơi và ho. Nếu yếu tố ẩm lạnh kéo dài, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, uể oải và luôn có cảm giác nặng nề.

Với đặc thù công việc giao hàng, nhiều shipper phải ngâm mình ngoài mưa suốt nhiều tiếng. Ảnh minh hoạ: Hoài Bảo.

Không chỉ đường hô hấp, môi trường ẩm thấp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa. Với những người vốn có thể trạng tiêu hóa kém, thời tiết này dễ gây ra tình trạng ăn không ngon, đầy bụng, cổ họng nhiều đàm nhớt, phân nát hoặc lỏng, chân tay nặng nề.

Trường hợp của bà Lê Thị Mai (58 tuổi, phường Gia Định) lại chịu ảnh hưởng ở xương khớp và tiêu hóa. Mấy ngày TP.HCM ngập nước, căn nhà nhỏ của bà ở khu vực trũng thấp liên tục bị ẩm ướt. Bước sang ngày mưa thứ ba, bà Mai thấy các khớp gối và cổ chân đau nhức âm ỉ, cảm giác đầu gối nặng trịch, đi lại rất khó khăn. Bên cạnh đó, bà cũng chán ăn, bụng lúc nào cũng đầy hơi, ấm ách khó chịu.

Bác sĩ Ngân giải thích đối với người có tiền sử bệnh lý xương khớp, thời tiết lạnh và ẩm khiến cảm giác đau nhức trở nên rõ rệt hơn, được y học cổ truyền xếp vào chứng “phong hàn thấp tý”. Người bệnh thường cảm thấy khớp nặng, đau âm ỉ và gia tăng mức độ đau khi thời tiết chuyển mưa.

Bên cạnh đó, môi trường nóng ẩm cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển trên da. Khi da liên tục bị bí bách, người dân dễ đối mặt với mụn viêm, ngứa, hăm ở các nếp gấp hoặc nấm da. Da đầu cũng chịu tác động tương tự khi độ ẩm cao làm mồ hôi và bã nhờn khó thoát, dẫn đến tóc nhanh bết, tăng gàu, ngứa ngáy và gia tăng tình trạng rụng tóc.

Chủ động chăm sóc sức khỏe khi đi mưa về

Để phòng ngừa bệnh tật trong mùa mưa ngập, bác sĩ Ngân khuyến cáo người dân ngay khi trở về nhà trong tình trạng ướt mưa cần lập tức làm khô người và thay quần áo sạch. Việc giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng cổ và gáy, đóng vai trò rất quan trọng khi thời tiết chuyển lạnh.

"Người dân chỉ nên tắm nước ấm sau khi cơ thể đã khô ráo và nhiệt độ ổn định. Trường hợp vừa xuất hiện các dấu hiệu nhẹ như ớn lạnh, hắt hơi hay đau đầu, các phương pháp hỗ trợ như chườm ấm, ngâm chân nước ấm hoặc xông giải cảm sẽ giúp cơ thể nhanh phục hồi", bác sĩ Ngân nói.

Chân tay sau khi tiếp xúc với nước mưa, đặc biệt là nước ngập bẩn trên đường, cần được rửa sạch bằng xà phòng và lau khô các kẽ ngón để tránh nấm da. Quần áo đi mưa về phải được giặt ngay hoặc phơi ở nơi thông thoáng, tuyệt đối không chất đống khi còn ẩm. Người dân cũng cần duy trì thói quen rửa tay sạch sẽ, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với các than phiền về cảm giác sợ lạnh sau khi dính mưa. Ảnh: Hoài Bảo.

Về chế độ ăn uống, ưu tiên hàng đầu là thực phẩm nấu chín, hạn chế đồ sống, đồ lạnh hoặc dùng nhiều nước đá. Tại các khu vực ngập nước, người dân cần thận trọng với thức ăn đường phố vì nguy cơ nước bẩn tiếp xúc làm nhiễm khuẩn thực phẩm. Khẩu phần ăn nên thanh đạm, dễ tiêu, ít chất béo, kết hợp thêm các gia vị có tính ấm như gừng, hành, tỏi, sả, tiêu và rau thơm để hỗ trợ tiêu hóa.

Khi gặp tình trạng đầy bụng, người dân có thể xoa bụng nhẹ nhàng theo chiều kim đồng hồ từ 10-15 phút hoặc chườm ấm. Với bệnh nhân xương khớp, việc giữ ấm vùng khớp đau, vận động nhẹ nhàng, kết hợp xoa bóp hoặc chườm túi thảo dược, đá nóng sẽ giúp giảm triệu chứng đáng kể.

Ngoài ra, để giải tỏa cảm giác mệt mỏi, uể uải do thời tiết u dầm, việc vận động nhẹ, uống nước ấm và xoa bóp vùng đầu, cổ, vai gáy sẽ giúp cơ thể thư giãn hơn. Bác sĩ Ngân lưu ý các biện pháp tại nhà chủ yếu hỗ trợ thích nghi thời tiết.

Trong trường hợp các triệu chứng kéo dài, tiến triển nặng hoặc ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tự ý xử lý tại nhà.