Nguồn sữa mẹ dồi dào phụ thuộc vào điều này

Không có món ăn đơn lẻ nào quyết định mẹ nhiều hay ít sữa. Theo chuyên gia, cách cho bú, lấy sữa và phát hiện nguyên nhân y khoa mới đáng lưu ý.

Thay vì cố ăn một món được truyền tai là “lợi sữa”, mẹ sau sinh cần tập trung vào việc cho trẻ bú đủ cữ và lấy sữa hiệu quả. Ảnh: Trần Hiền.

Nhiều bà mẹ sau sinh được người thân khuyên ăn móng giò hầm đu đủ để có nhiều sữa. Tuy nhiên, thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, cho biết không có một món ăn đơn lẻ nào có thể quyết định nguồn sữa. Điều quan trọng hơn là cách cho trẻ bú và lấy sữa.

Vị chuyên gia cho rằng mẹ sau sinh vẫn có thể ăn móng giò hầm đu đủ như một món ăn thông thường. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên ăn vừa phải, vớt bớt mỡ, nêm nhạt và kết hợp đa dạng các nguồn đạm như thịt nạc, cá, trứng, sữa, các loại đậu cùng rau quả.

“Mẹ không cần ăn món này hàng ngày và người thân tuyệt đối không nên ép nếu mẹ không muốn ăn”, chuyên gia lưu ý.

Thay vì phụ thuộc vào một món ăn được truyền tai là “lợi sữa”, để duy trì nguồn sữa ổn định, mẹ đang cho con bú cần chú ý trước hết đến việc cho trẻ bú thường xuyên và lấy sữa hiệu quả.

Trong những tuần đầu sau sinh, trẻ nên được bú sớm và bú theo nhu cầu, khoảng 8-12 cữ trong 24 giờ. Nếu trẻ không bú trực tiếp, mẹ cần vắt hoặc hút sữa đều đặn, tương ứng với số cữ ăn của trẻ.

Theo chuyên gia, “lấy sữa hiệu quả” là yếu tố đặc biệt quan trọng. Sữa cần được chuyển từ bầu vú sang trẻ hoặc dụng cụ hút đủ để trẻ nhận được lượng sữa cần thiết, bầu ngực mẹ mềm đi rõ rệt sau cữ bú và tuyến vú nhận được tín hiệu tiếp tục sản xuất sữa mới.

Một vấn đề khác là việc bổ sung sữa công thức khi không thực sự cần thiết. Mẹ nên hạn chế cho trẻ sử dụng sữa công thức nếu không có chỉ định y khoa. Khi trẻ uống sữa công thức và no lâu, số lần đòi bú mẹ có thể giảm, từ đó làm giảm kích thích đối với quá trình sản xuất sữa và có thể khiến nguồn sữa suy giảm sớm.

Nếu đã cho trẻ bú thường xuyên, khớp ngậm đúng nhưng sữa vẫn ít, mẹ không nên chỉ tìm thêm các món ăn “lợi sữa” mà cần đi khám để tìm nguyên nhân.

Một số nguyên nhân có thể liên quan đến sức khỏe của mẹ như sót nhau thai, mất máu nhiều sau sinh, suy giáp, hội chứng buồng trứng đa nang hoặc tác dụng của một số loại thuốc ảnh hưởng đến prolactin. Ngoài ra, trẻ cũng có thể gặp bất thường ở vùng miệng - lưỡi, chẳng hạn dính thắng lưỡi, khiến việc bú và lấy sữa không hiệu quả.

Vì vậy, thay vì cố gắng ăn thật nhiều một món được cho là “lợi sữa”, mẹ nên ưu tiên dinh dưỡng đa dạng, cho trẻ bú đúng và đủ cữ, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi nguồn sữa vẫn hạn chế.