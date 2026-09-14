Những thói quen vô tình biến tủ lạnh thành 'ổ vi khuẩn'

Không ít gia đình giữ lại thức ăn thừa để tránh lãng phí, nhưng cách bảo quản sai có thể biến món ăn tưởng chừng vô hại thành nguồn gây rối loạn tiêu hóa hoặc ngộ độc thực phẩm.

Theo China Times, bác sĩ Trần Bách Ngạn, khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Cathay (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết trước đây nhiều người cho rằng cần để thức ăn nguội rồi mới cho vào tủ lạnh để tránh làm tủ lạnh phải hoạt động quá tải.

Tuy nhiên, thức ăn ở nhiệt độ phòng càng lâu thì càng dễ phát triển vi khuẩn. Ngay cả khi dùng màng bọc thực phẩm hoặc đậy nắp, nguy cơ này cũng khó được ngăn chặn hoàn toàn.

Ngoài ra, nhiệt độ và thời gian bảo quản trong tủ lạnh cũng ảnh hưởng đến độ an toàn của thực phẩm. Một số loại vi khuẩn không thể bị kiểm soát hoàn toàn chỉ bằng việc làm lạnh, do đó cần đặc biệt lưu ý với những món đã được bảo quản 1-2 ngày trở lên.

Việc hâm nóng đi hâm nóng lại cũng có thể làm gia tăng nguy cơ vi khuẩn phát triển, thậm chí liên quan đến sự hình thành các chất như nitrit.

Ăn phải thực phẩm được bảo quản không đúng cách có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy nhiều nước, thậm chí ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Trần Bách Ngạn khuyến cáo không nên để thức ăn thừa ở nhiệt độ phòng quá lâu mà cần nhanh chóng làm lạnh. Đồng thời, tránh hâm nóng nhiều lần. Tốt nhất, sau khi hâm nóng nên ăn hết, nếu không, chỉ lấy phần định ăn ra để hâm nóng thay vì làm nóng cả nồi.

Thức ăn nên được cho vào tủ lạnh ngay khi ăn không hết, đồng thời mỗi lần chỉ lấy lượng vừa đủ ăn để hâm nóng, tránh hâm đi hâm lại cả nồi. Ảnh: IQhealth.

Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh, Viện trưởng Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Sức khỏe Thần Quang (Đài Loan), cho biết thức ăn chín nếu để lâu ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, rất dễ rơi vào "vùng nhiệt độ nguy hiểm" khoảng 7-60°C, là khoảng nhiệt độ vi khuẩn có thể phát triển nhanh.

Đối với các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, mì, cần đặc biệt lưu ý nguy cơ nhiễm Bacillus cereus. Trong khi đó, thịt, trứng, sản phẩm từ sữa và các món ăn chín nếu bảo quản không đúng cách cũng có thể bị nhiễm các loại vi khuẩn như Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng).

Chuyên gia Triệu Hàm Dĩnh nhấn mạnh một số độc tố do vi khuẩn tạo ra có khả năng chịu nhiệt, vì vậy không phải cứ để thức ăn qua đêm rồi đun sôi lại một lần là có thể đảm bảo an toàn.

Khi bảo quản, thức ăn chín và các thực phẩm dễ hỏng nên được giữ ở dưới 5°C trong ngăn mát; thức ăn nóng nên được duy trì ở trên 60°C nếu chưa thể làm lạnh ngay. Nếu không ăn hết, sau khi nấu xong không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Khi nhiệt độ môi trường trên 32°C, tốt nhất nên cho vào tủ lạnh trong vòng một giờ. Với thực phẩm đông lạnh, nhiệt độ bảo quản được khuyến nghị là -18°C hoặc thấp hơn.

Chuyên gia cũng khuyên không nên liên tục đưa cả nồi thức ăn lớn ra vào tủ lạnh. Thay vào đó, có thể chia thức ăn thành từng phần tương ứng với một bữa, cho vào hộp bảo quản nông để giúp thức ăn nguội nhanh hơn rồi mới đặt vào tủ lạnh.

Ngày hôm sau ăn bao nhiêu thì chỉ lấy bấy nhiêu để hâm nóng. Khi hâm lại, nhiệt độ ở phần trung tâm của thức ăn nên đạt từ 70°C trở lên, đồng thời hạn chế việc hâm nóng nhiều lần.

Bên cạnh việc kiểm soát nhiệt độ, cần chú ý ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo ngay từ trước khi bảo quản. Chuyên gia Triệu Hàm Dĩnh khuyến cáo nên sử dụng đũa, thìa dùng chung khi gắp thức ăn, không dùng dụng cụ ăn uống cá nhân đã tiếp xúc với miệng để khuấy hoặc nếm trực tiếp trong nồi. Việc này có thể đưa vi sinh vật từ khoang miệng vào thức ăn, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Ngay cả khi đã được bảo quản lạnh, thực phẩm cũng không phải lúc nào được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cuối cùng, chuyên gia nhắc nhở người dân vẫn cần kiểm tra bằng mắt và mũi trước khi ăn. Nếu thức ăn đã có mùi bất thường, xuất hiện tình trạng nhớt, nấm mốc hoặc đổi màu rõ rệt, không nên cố ăn vì tiếc của.