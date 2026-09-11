Mắc ung thư giai đoạn 3 vì một thói quen xấu lặp lại nhiều năm

Do công việc bận rộn, người đàn ông 52 tuổi nhiều năm ăn thức ăn nấu sẵn, bảo quản trong tủ lạnh. Khi nhập viện vì đau bụng dữ dội, ông được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Nhiều nhân viên văn phòng có thói quen nấu sẵn thức ăn vào cuối tuần rồi bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần trong tuần, cho rằng cách này vừa tiện vừa tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, một người đàn ông 52 tuổi (ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) được cho là có thói quen ăn cơm, thức ăn thừa trong thời gian dài và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Theo The Paper, người đàn ông 52 tuổi này làm nghề lái xe tải. Do công việc khiến ông không thể ăn uống đúng giờ, vợ thường nấu một lượng lớn thức ăn cùng lúc rồi bảo quản trong tủ lạnh. Mỗi khi về nhà, ông chỉ cần lấy thức ăn ra dùng.

Sau một thời gian, người đàn ông liên tục bị đau âm ỉ vùng bụng trên nhưng cho rằng mình chỉ gặp vấn đề về dạ dày hoặc viêm dạ dày nên tự mua thuốc uống mà không đi khám.

Gần đây, ông phải nhập viện do đau bụng dữ dội kèm khó thở. Kết quả kiểm tra khiến gia đình bất ngờ khi ông được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3. Khi khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện nhiều năm qua người đàn ông thường xuyên lấy cơm và thức ăn thừa trong tủ lạnh ra hâm nóng sơ rồi ăn.

Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm không còn tươi ngon và không được làm nóng đầy đủ được cho là một trong những yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của ông.

Bác sĩ lưu ý tủ lạnh chỉ giúp làm chậm sự phát triển của vi sinh vật chứ không có tác dụng tiệt trùng thực phẩm. Một số loại thực phẩm đặc biệt không nên bảo quản quá lâu, theo China Times.

Thói quen ăn đồ ăn thừa trong thời gian dài có thể gây hại sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Rau lá xanh đã nấu chín

Các loại rau như cải bó xôi, cải thìa... chứa nitrate. Sau khi được nấu chín và bảo quản trong thời gian dài, nitrate có thể chuyển thành nitrite dưới tác động của vi khuẩn. Điều này có thể không có lợi cho sức khỏe dạ dày. Vì vậy, rau sau khi nấu không nên để quá lâu, đặc biệt nên tránh việc hâm đi hâm lại nhiều lần.

Thịt rã đông nhiều lần

Một số người mua một miếng thịt lớn rồi cho cả miếng vào ngăn đông. Khi cần nấu ăn, họ lấy ra rã đông, cắt một phần để chế biến rồi lại cho phần thịt còn lại vào tủ đông.

Tuy nhiên, việc thịt liên tục trải qua quá trình đông lạnh - rã đông khiến nhiệt độ thay đổi nhiều lần, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, thậm chí khiến thực phẩm bị biến chất. Quá trình này làm gia tăng nguy cơ bùng phát các vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột như Salmonella spp., Escherichia coli (E. coli) hay Campylobacter jejuni.

Cách tốt hơn là chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần sử dụng ngay sau khi mua, sau đó chỉ lấy lượng cần thiết ra rã đông.

Thức ăn thừa không được hâm nóng kỹ

Trước khi ăn cơm hoặc thức ăn đã bảo quản trong tủ lạnh, cần hâm nóng kỹ. Đặc biệt, các món giàu protein như thịt hầm, thực phẩm từ đậu... nếu để lâu có thể dễ bị biến chất.

Nếu chỉ đun qua loa dưới 70 độ C, các bào tử vi khuẩn chịu nhiệt như Clostridium perfringens trong món hầm hay Bacillus cereus trong cơm lạnh có thể sẽ không bị tiêu diệt hoàn toàn mà bộc phát sinh độc tố ruột gây tiêu chảy và nôn mửa cấp tính. Ngoài ra, độc tố từ tụ cầu vàng Staphylococcus aureus tích tụ trong thức ăn để lâu cũng cực kỳ bền nhiệt, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm nặng.

Các sản phẩm từ sữa đã mở nắp

Nhiều người có xu hướng mua chai sữa hoặc hộp sữa chua dung tích lớn vì cho rằng tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, sau khi mở nắp, sản phẩm có nguy cơ bị hỏng cao hơn. Sữa là môi trường giàu dinh dưỡng vô cùng lý tưởng cho các mầm bệnh xâm nhập từ không khí, điển hình như vi khuẩn Listeria monocytogenes hay Yersinia enterocolitica - những tác nhân vẫn nhân bản mạnh mẽ ngay trong ngăn mát tủ lạnh gây viêm ruột cấp. Việc tiếp xúc với môi trường ngoài còn khiến sữa dễ nhiễm bào tử nấm mốc sinh độc tố Mycotoxin gây tổn thương gan, hoặc vô tình lây nhiễm Norovirus từ tay người dùng gây dịch viêm dạ dày - ruột.

Tốt nhất nên ưu tiên sản phẩm đóng gói nhỏ, đồng thời sử dụng sớm sau khi mở nắp.

Thực phẩm muối chua, hun khói

Các thực phẩm như cá muối, thịt hun khói và rau củ muối chua thường có hàm lượng muối cao. Ngoài ra, quá trình chế biến cũng có thể tạo ra một số chất không có lợi cho sức khỏe nếu tiêu thụ với lượng lớn trong thời gian dài.

Bác sĩ cho rằng ăn thực phẩm tươi vẫn là nguyên tắc quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, tỏi, các loại rau họ cải và trà xanh cũng có thể được bổ sung vào thực đơn hàng ngày vì chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa.