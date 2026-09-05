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Dinh dưỡng trong phòng chống ung thư

Với mong muốn tổng hợp kiến thức phục vụ tra cứu lâm sàng, tác giả Đái Duy Ban đã trình bày cuốn sách thành các phần chính: Tổng quan về ung thư; Dinh dưỡng phòng chống bệnh ung thư; Lương thực, thực phẩm phòng tránh các loại ung thư

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Ung thư dạ dày và những thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ

  • Thứ bảy, 5/9/2026 18:21 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Ung thư dạ dày có tỷ lệ mắc cao, thường gặp ở nam giới và liên quan nhiều yếu tố. Chế độ ăn nhiều rau họ cải, vitamin C được nghiên cứu về khả năng giảm nguy cơ.

I. Đặc điểm của ung thư dạ dày

1. Tỷ lệ

Ung thư dạ dày cũng là một trong các loại ung thư phổ biến. Theo GLOBOCAN 2018 của WHO, các nước có tỷ lệ hiện mắc cao nhất thế giới là Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Mỹ.

Tại Việt Nam có tỷ lệ mới mắc của loại ung thư này đứng thứ ba, chỉ sau ung thư phổi và ung thư đại trực tràng.

Nam giới thường mắc căn bệnh này nhiều hơn nữ giới.

2. Nguyên nhân

– Ăn nhiều thức ăn chiên rán, thịt mỡ, thịt cá muối.

– Do vi khuẩn Helicobacter pylori gây viêm loét.

– Do ăn uống liên quan đến nitrosamin, nitrat, nitrit.

– Do viêm teo, vô toan, thiếu máu ác tính

3. Triệu chứng

– Có những dấu hiệu ban đầu của bệnh viêm loét dạ dày là đau dấm dứt vùng thượng vị, ăn không ngon, sút cân mỏi mệt, rối loạn tiêu hoá.

– Bệnh phát triển thì thấy khối u vùng thượng vị, nôn do tắc môn vị, nôn ra máu sờ thấy hạch thượng đòn trên, và lan sang tổ chức xung quanh.

Ung thư dạ dày ảnh 1

Ung thư dạ dày có thể liên quan đến vi khuẩn H. pylori, bệnh lý dạ dày và chế độ ăn. Ảnh: Shutterstock.

4. Chẩn đoán

Bên cạnh dựa vào triệu chứng lâm sàng và dựa vào X quang, soi dạ dày, sinh thiết. Đặc biệt khi sinh thiết thấy tế bào có nhân quái, nhân chia.

5. Điều trị

Thường áp dụng cả ba phương pháp. Đó là phẫu thuật, xạ trị và hoá chất.

6. Di căn

Ung thư dạ dày di căn sang hạch bạch huyết, gan, buồng trứng, cũng có khi phổi, xương, da.

[...]

II. Một số lương thực thực phẩm có khả năng phòng chống ung thư dạ dày

Trước tiên chúng ta theo dõi một số y văn thế giới có liên quan đến vấn đề này.

Một cuộc nghiên cứu vào năm 1966 cho thấy người bị ung thư dạ dày là do ăn thường xuyên, quá mức các loại thực phẩm chiên rán, đặc biệt là mỡ, thịt muối và mỡ động vật để nấu ăn.

Năm 1978, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng: cải bắp, cải Brussel, súp lơ... chứa nhiều chất indol làm giảm tỷ lệ ung thư dạ dày và vú ở các con vật thí nghiệm.

Các cuộc nghiên cứu dịch tễ học cho thấy thức ăn chứa vitamin C như rau xanh, cam quất có thể ngừa ung thư dạ dày.

Các thí nghiệm trên động vật cũng đi đến kết luận là vitamin C giúp phòng ung thư dạ dày, do nó đối kháng với nitrosamin.

Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy bữa ăn có nhiều rau như cây cải xanh, cải bắp, cải súp lơ và cải Brussel có thể góp phần làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, vú và đại tràng.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã xác minh trong cây bông cải xanh có 1 chất kháng sinh rất mạnh, đó là sulforaphun - thúc đẩy việc sản sinh ra một enzyme quan trọng để gây trung hòa chất gây ung thư. Sulforaphun còn tìm thấy trong gừng, hành và các loại rau khác.

Dưới đây có thể kể một trong số những trường hợp ung thư dạ dày di căn sau mổ, đã hồi phục bằng chế độ dinh dưỡng thích hợp mà y văn đã nêu ra, đó là ông Katsuhide Kitatani, Quyền Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chuyên về các vấn đề dân số thể giới.

Năm 1983, các bác sĩ New York thông báo ông đã mắc ung thư dạ dày. Sau khi phẫu thuật, ông được xử trí tiếp bằng hoá trị liệu, nhưng ung thư đã lan đến hệ bạch huyết và người ta bảo ông chỉ còn sống được sáu tháng đến một năm nữa thôi.

Tình cờ trong một bữa tiệc, ông gặp một cô bạn bị ung thư bạch huyết. Ông để ý thấy tóc trên đầu cô đã mọc lại sau khi bị rụng trước đây do điều trị hoá chất. Ông hỏi chuyện và biết rằng cô đang thực hành ăn dưỡng sinh.

Cô bạn đã chỉ cho ông một cuốn sách để đọc và tìm hiểu. Đó là cuốn sách mô tả cách phòng chống bệnh tật bằng chế độ ăn kiêng của một ông giám đốc bệnh viện lớn ở Mỹ mà trên người đầy khối u.

Ông lại được bác sĩ Kushi hướng dẫn cách nấu ăn kiêng và thực hiện trong 9 tháng. Không ngờ bệnh của ông đã thuyên giảm và ông lại tiếp tục sống quãng đời còn lại của mình đầy ý nghĩa ở công việc hành chính cao cấp của Liên Hợp Quốc. Ông quả quyết giúp mọi người lập một câu lạc bộ dưỡng sinh ở Liên Hợp Quốc khi xung quanh nhiều siêu thị chứa đầy thực phẩm chế biến công nghiệp.

VS GS TSKH Đái Duy Ban

Med Insight và NXB Thế giới

Ung thư dạ dày Thực phẩm nam giới vitamin C

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