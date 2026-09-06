Bất ngờ phát hiện tiền ung thư dạ dày dù không đau, ăn uống tốt

Nhiều người chỉ đi khám khi đau dạ dày. Tuy nhiên, H. pylori có thể gây viêm mạn tính và làm tăng nguy cơ ung thư dù người bệnh không có triệu chứng.

Không đau bụng, ăn uống bình thường và không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, một người đàn ông ngoài 60 tuổi vẫn bất ngờ phát hiện tổn thương tiền ung thư trong dạ dày. Trường hợp này cho thấy các bệnh lý dạ dày, đặc biệt những tổn thương ở giai đoạn sớm, có thể âm thầm tiến triển mà người bệnh khó nhận biết.

Theo China Times, bác sĩ tiêu hóa Hứa Bỉnh Nghị, Phó giám đốc Bệnh viện An Nam (Đài Loan, Trung Quốc), cho hay nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) kéo dài là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày và nhiều người mang vi khuẩn này nhưng không có triệu chứng rõ ràng.

Một lần nội soi có thể phát hiện nhiều tổn thương ở dạ dày

Bác sĩ Hứa Bỉnh Nghị cho biết ông giải thích với bệnh nhân rằng khi đã phát hiện nhiễm H. pylori qua xét nghiệm sàng lọc, người bệnh nên thực hiện thêm nội soi dạ dày để kiểm tra xem có viêm dạ dày, ung thư dạ dày hoặc tổn thương tiền ung thư hay không. Tuy nhiên, người đàn ông lo ngại nội soi gây khó chịu nên từ chối và nói: "Tôi vẫn khỏe, không đau dạ dày, tại sao phải nội soi?".

Trong quá trình nội soi dạ dày, một khối u tuyến dày kích thước 0,7 cm được phát hiện trong dạ dày của bệnh nhân. Ảnh: Chinatimes.

Sau nhiều lần thuyết phục, bệnh nhân cuối cùng cũng đồng ý thực hiện nội soi. Kết quả cho thấy ông không chỉ bị viêm dạ dày mà còn có một u tuyến dạ dày kích thước khoảng 0,7 cm trên thành dạ dày. U tuyến dạ dày được xem là tổn thương tiền ung thư, nghĩa là về lâu dài có khả năng tiến triển thành ung thư dạ dày.

Khi biết kết quả, người đàn ông nói: "May mà tôi nghe lời bác sĩ đi nội soi. Nếu không đau dạ dày, không có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào thì làm sao tôi biết trong dạ dày có thứ bất thường?".

Bác sĩ Hứa Bỉnh Nghị lên kế hoạch cho bệnh nhân điều trị triệt để H. pylori trước, sau đó loại bỏ u tuyến dạ dày nhằm ngăn chặn nguy cơ tổn thương tiến triển thành ung thư.

Theo bác sĩ, trường hợp này cho thấy không đau bụng không có nghĩa là dạ dày hoàn toàn khỏe mạnh. Nhiều trường hợp ung thư dạ dày giai đoạn sớm hoặc tổn thương tiền ung thư có thể không gây ra bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào.

Dùng chung cốc, bát đũa có thể làm tăng nguy cơ nhiễm H. pylori

Theo Cơ quan Quản lý Sức khỏe Quốc dân Đài Loan, H. pylori chủ yếu lây truyền qua đường miệng. Thay đổi một số thói quen sinh hoạt có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm loại vi khuẩn này.

Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng đũa, thìa riêng khi ăn uống, không dùng chung cốc và dụng cụ ăn uống, hạn chế gắp thức ăn cho nhau hoặc ăn chung, đồng thời tránh sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Những biện pháp này có thể góp phần giảm nguy cơ nhiễm H. pylori và từ đó hạn chế nguy cơ ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn 0-1 có tỷ lệ sống sau 5 năm trên 75%. Trong khi đó, ở giai đoạn 4, tỷ lệ này chưa đến 10%. Sự khác biệt cho thấy phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong điều trị ung thư dạ dày.