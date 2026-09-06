Trẻ bỗng nín lặng, tím tái khi khóc, cha mẹ cần làm gì?

Trẻ đang khóc bỗng nín thở, tím tái rồi lịm đi khiến cha mẹ hoảng sợ. Đây có thể là cơn khóc lặng, tình trạng thường gặp và đa số tự hết khi trẻ lớn.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), cơn khóc lặng xảy ra khi trẻ tạm thời ngừng thở do phản xạ tự nhiên trước một kích thích mạnh. Trẻ không cố tình nín thở và cũng không thể chủ động kiểm soát cơn.

Tình trạng này thường gặp ở trẻ từ khoảng 6 tháng đến 6 tuổi và đa số tự hết khi trẻ lớn hơn. Dù biểu hiện bên ngoài khá đáng sợ, cơn khóc lặng điển hình không phải là bệnh động kinh. Phần lớn trẻ hồi phục hoàn toàn sau cơn và không để lại tổn thương lâu dài.

Hai dạng cơn khóc lặng thường gặp

Cơn khóc lặng thường xuất hiện sau khi trẻ bị đau, sợ hãi, tức giận hoặc thất vọng. Các bác sĩ chia tình trạng này thành hai dạng chính là thể tím và thể tái.

Thể tím thường gặp hơn và có thể xuất hiện khi trẻ tức giận, khó chịu hoặc khóc ăn vạ. Trẻ khóc to, sau đó đột ngột nín thở. Mặt và môi trẻ có thể chuyển sang tím tái do tình trạng thiếu oxy tạm thời. Một số trẻ lịm đi trong vài giây rồi tự thở trở lại và tỉnh táo.

Thể tái thường xảy ra sau một cơn đau bất ngờ hoặc khi trẻ hoảng sợ. Trẻ có thể mở miệng nhưng không phát ra tiếng, sau đó trở nên tái nhợt do nhịp tim chậm lại. Trong thời gian ngắn, trẻ có thể co cứng người hoặc mất kiểm soát bàng quang.

Trẻ khóc dữ dội rồi bỗng nín thở, tím tái, lịm đi chưa chắc là động kinh. Đây có thể là cơn khóc lặng, thường gặp ở trẻ nhỏ. Ảnh: Magnific.

Những biểu hiện này đôi khi rất giống một cơn co giật, khiến cha mẹ hoảng sợ. Tuy nhiên, với cơn khóc lặng điển hình, trẻ thường hồi phục nhanh sau khi cơn kết thúc.

Cha mẹ cần làm gì?

Điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Cơn khóc lặng thường kết thúc trong thời gian ngắn, thường dưới một phút.

Khi trẻ bắt đầu lên cơn, phụ huynh nên đặt trẻ ở tư thế an toàn, có thể nằm nghiêng để hạn chế nguy cơ hít sặc nếu trẻ nôn trớ. Đồng thời, cần dọn những vật cứng, sắc nhọn xung quanh để tránh trẻ bị va đập hoặc chấn thương nếu vô tình ngã hay co cứng người.

Cha mẹ nên ở cạnh, quan sát trẻ cho đến khi cơn qua hoàn toàn và trẻ tỉnh táo trở lại.

Sau cơn, trẻ có thể tiếp tục các hoạt động bình thường. Phụ huynh không nên vì lo lắng mà quá nuông chiều hoặc ngược lại la mắng trẻ. Cơn khóc lặng là phản xạ không chủ ý, không phải hành vi trẻ cố tình thực hiện để đạt được điều mình muốn.

Một số cách xử trí theo kinh nghiệm như tạt nước lạnh, lắc trẻ hoặc cố thổi hơi vào mặt trẻ không giúp cơn kết thúc nhanh hơn và có thể gây nguy hiểm.

Đặc biệt, không được đưa ngón tay, thìa hoặc bất kỳ vật gì vào miệng trẻ. Việc này không có tác dụng ngăn trẻ "nuốt lưỡi" như nhiều người vẫn lo ngại, trong khi có thể khiến trẻ bị tổn thương, hóc hoặc sặc.

Phụ huynh cũng không nên rung lắc trẻ để cố đánh thức con. Việc làm này có thể gây chấn thương, nhất là ở trẻ nhỏ.

Dù phần lớn cơn khóc lặng lành tính, cha mẹ vẫn nên đưa trẻ đến cơ sở y tế nếu cơn xảy ra thường xuyên, chẳng hạn vài lần mỗi tuần, hoặc xuất hiện mà không có yếu tố kích thích rõ ràng như đau, sợ hãi hay tức giận.

Trẻ cũng cần được bác sĩ đánh giá nếu có biểu hiện co giật kéo dài, khó hồi phục sau cơn hoặc nếu cơn xảy ra ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Trong trường hợp cha mẹ không chắc chắn đó có phải cơn khóc lặng hay không, việc đưa trẻ đi khám cũng cần thiết để loại trừ các nguyên nhân khác.