Hai trụ cột giúp trẻ lớn lên tự tin, khỏe mạnh

Bên cạnh sự gắn kết của cha mẹ, một nền tảng thể chất khỏe mạnh chính là bệ phóng trọn vẹn giúp trẻ lớn lên trong sự tự tin, lòng trắc ẩn và sức khỏe bền vững.

Cảm giác an toàn về tâm lý cùng một thể trạng khỏe mạnh trong những năm tháng đầu đời chính là điểm tựa vững chắc nhất cha mẹ trao cho con. Ảnh: Magnific.

Những năm tháng đầu đời là giai đoạn then chốt hình thành nên cấu trúc trí não và niềm tin sống của một đứa trẻ. Sự thấu hiểu, che chở và xoa dịu kịp thời từ người chăm sóc không chỉ giúp trẻ vượt qua những xáo trộn cảm xúc ban đầu mà còn định hình năng lực tự chủ và khả năng kết nối xã hội khi trưởng thành.

Hàng rào tâm lý từ sự gắn kết của người lớn

Ở giai đoạn sơ sinh và chập chững biết đi, hệ thần kinh của trẻ chưa đủ hoàn thiện để tự xoa dịu áp lực. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF, sự chăm sóc đáp ứng, tức khả năng người lớn nhận biết và phản hồi kịp thời các tín hiệu của trẻ, là yếu tố tiên quyết kích thích các kết nối thần kinh phát triển lành mạnh, tạo nền tảng cho sức khỏe tâm thần suốt đời.

Thông điệp này cũng được đưa vào cuốn sách Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc của con (Skybooks & NXB Phụ nữ Việt Nam), tác giả Betsy de Thierry nhấn mạnh vai trò đồng hành của cha mẹ ngay từ khi con mới chào đời.

"Chúng ta có thể khẳng định rằng cha mẹ và người chăm sóc đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng trẻ, giúp trẻ điều chỉnh cảm xúc từ khi sinh ra cho đến khi có thể tự kiểm soát", tác giả nêu.

Khi nhận được sự trấn tĩnh và an ủi kịp thời, trẻ nhỏ không cần gồng mình sử dụng các cơ chế phòng vệ vô thức. Nhờ đó, em bé dễ dàng giải tỏa căng thẳng, tìm lại sự cân bằng và tự tin bước ra khám phá thế giới xung quanh.

Ngược lại, các nghiên cứu từ Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Đại học Harvard cảnh báo rằng, sự thiếu vắng kết nối kéo dài có thể gây ra trạng thái căng thẳng độc hại.

Tác giả Betsy de Thierry lý giải sự lệch lạc này dưới góc nhìn tâm lý: Khi một đứa trẻ chưa có "đủ" trải nghiệm mang tính nền tảng này để trí não phát triển một cách lành mạnh, em có thể lớn lên với cảm giác mơ hồ về bản thân, không biết mình thuộc về đâu hay làm sao để được công nhận.

Sự thiếu hụt an toàn khiến trẻ dễ rơi vào hai thái cực phản ứng: thu mình né tránh xã hội hoặc ngược lại, cố gắng kiểm soát mọi người xung quanh để bù đắp sự bất an bên trong.

Dinh dưỡng cân bằng giúp trẻ phát triển toàn diện. Ảnh: Magnific.

"Món quà vô giá" trong 5 năm đầu đời

Trong cuốn sách "Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc của con", tác giả Betsy de Thierry đề xuất chiến lược xoa dịu đa tầng qua 6 chữ C quan trọng:

Care (Quan tâm): Hiện diện và chú ý đến những thay đổi nhỏ nhất của con.

Connect (Kết nối): Thiết lập sợi dây đồng cảm trước khi đưa ra lời khuyên hay điều chỉnh hành vi.

Co-regulate (Đồng điều chỉnh): Dùng nhịp thở và sự điềm tĩnh của cha mẹ để hạ nhiệt cơn giận của trẻ.

Calm (Trấn tĩnh): Tạo không gian an toàn để trẻ bình tâm trở lại.

Comfort (An ủi): Trao những cái ôm, lời vỗ về giúp trẻ gọi tên cảm xúc thay vì bị gạt đi hay trừng phạt.

Consider (Lưu tâm): Suy ngẫm về nguyên nhân sâu xa phía sau phản ứng của con để đồng hành lâu dài.

Song hành cùng sự bình ổn về tâm trí, một cơ thể khỏe mạnh chính là mảnh ghép không thể tách rời để trẻ phát triển tối đa tiềm năng.

Bữa ăn hàng ngày của trẻ cần được xây dựng dựa trên sự cân bằng dinh dưỡng, chú trọng bổ sung đầy đủ protein, chất béo lành mạnh, chất xơ và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu nhằm nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Bên cạnh chế độ ăn, việc thiết lập thói quen ngủ đúng giờ và duy trì chất lượng giấc ngủ sâu đóng vai trò tiên quyết giúp não bộ giải phóng hormone tăng trưởng, tái tạo năng lượng và giảm thiểu các cơn bộc phát cảm xúc tiêu cực.

Sự kết hợp trọn vẹn này chỉ thực sự hoàn hảo khi trẻ được khuyến khích vận động thể chất ngoài trời mỗi ngày, bởi quá trình luyện tập không chỉ củng cố hệ xương khớp chắc khỏe mà còn kích thích cơ thể tiết ra endorphin, giúp con luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sự tự tin để khám phá thế giới.